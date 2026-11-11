Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký các quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Ảnh 2.

Ông Phạm Thanh Hà (bên trái) và ông Phạm Tiến Dũng - Ảnh: VGP

Cụ thể, tại Quyết định số 2158/QĐ-TTg ngày 10-11, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Phạm Tiến Dũng giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 10-11, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Phạm Thanh Hà giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các quyết định bổ nhiệm lại nêu trên có hiệu lực từ ngày 11-11.

Ông Phạm Tiến Dũng sinh ngày 25-4-1970, quê tại Thanh Hóa.

Trước khi được bổ nhiệm giữ vị trí Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Phạm Tiến Dũng từng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (đại diện 100% vốn Nhà nước) tại Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Phạm Thanh Hà sinh ngày 11-11, quê tại Hải Phòng, là thạc sĩ quản trị kinh doanh - Đại học George Washington (Mỹ).

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Phạm Thanh Hà từng làm Phó tổng giám đốc Vietcombank, Chủ tịch Hội đồng thành viên VCBS và Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Phạm Tiến Dũng và ông Phạm Thanh Hà được bổ nhiệm lại làm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Ảnh 2.Lãi suất năm 2027 sẽ ổn hơn?

Sự kiện Đảng Dân chủ Mỹ thắng lưỡng viện Quốc hội được dự báo sẽ tạo ra bước ngoặt cho lãi suất và lan tỏa đến thị trường Việt Nam.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HỒNG QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nhân sự Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Bổ nhiệm ngân hàng

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất