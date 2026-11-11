Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ông Phạm Thanh Hà (bên trái) và ông Phạm Tiến Dũng - Ảnh: VGP

Cụ thể, tại Quyết định số 2158/QĐ-TTg ngày 10-11, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Phạm Tiến Dũng giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.



Tại Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 10-11, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Phạm Thanh Hà giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các quyết định bổ nhiệm lại nêu trên có hiệu lực từ ngày 11-11.

Ông Phạm Tiến Dũng sinh ngày 25-4-1970, quê tại Thanh Hóa. Trước khi được bổ nhiệm giữ vị trí Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Phạm Tiến Dũng từng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (đại diện 100% vốn Nhà nước) tại Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông Phạm Thanh Hà sinh ngày 11-11, quê tại Hải Phòng, là thạc sĩ quản trị kinh doanh - Đại học George Washington (Mỹ). Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Phạm Thanh Hà từng làm Phó tổng giám đốc Vietcombank, Chủ tịch Hội đồng thành viên VCBS và Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.