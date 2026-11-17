Viện Pasteur TP.HCM nằm giữa lòng TP.HCM đã trải qua 135 năm hình thành và phát triển - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Sáng 17-11, Viện Pasteur TP.HCM tổ chức hội nghị khoa học năm 2026 với chủ đề: "Nghiên cứu vì sức khỏe cộng đồng: Thích ứng và đổi mới", hướng đến chào mừng 135 năm hình thành và phát triển của viện.

Phát biểu tại hội nghị, TS Lê Đức Luận - Thứ trưởng Bộ Y tế - cho rằng trải qua 135 năm, Viện Pasteur TP.HCM đã khẳng định vị trí, vai trò và uy tín là một trong những đơn vị có bề dày truyền thống của ngành y tế Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực y tế dự phòng và nghiên cứu khoa học.

Các thế hệ cán bộ của viện đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh; nghiên cứu, phát triển vắc xin, sinh phẩm y tế; đào tạo và hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống y tế cả nước.

Thứ trưởng Lê Đức Luận liệt kê những thành tựu tiêu biểu của viện như 7 đề tài khoa học cấp nhà nước, hơn 20 thử nghiệm lâm sàng vắc xin. Đặc biệt là nhiều dấu ấn khoa học tiêu biểu như vắc xin BCG phòng chống bệnh lao cho trẻ em, phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên năm 1990, xác nhận trường hợp bại liệt cuối cùng năm 1996.

Vào giai đoạn 2001-2010, viện là đơn vị đầu tiên giải mã thành công toàn bộ gene vi rút cúm A/H5N1 (2003) để cung cấp dữ liệu về bản đồ gene vi rút cúm A/H5N1, xét nghiệm chẩn đoán bệnh nghi cúm A/H5N1 từ 126 đơn vị phía Nam, qua đó hỗ trợ theo dõi biến đổi vi rút, nghiên cứu sản xuất vắc xin và nghiên cứu chuyên sâu về vi rút cúm người và gia cầm.

Viện cũng nghiên cứu, phát hiện vi rút Enterovirus 71 gây viêm não cấp ở trẻ em lần đầu tiên ở Việt Nam. Năm 2016, phát hiện và công bố ca nhiễm Zika, xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên năm 2020, và đậu mùa khỉ năm 2022 và là đầu mối triển khai các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn về vắc xin…

"Với bề dày lịch sử 135 năm, những đóng góp của viện vào sự nghiệp khoa học, vào công tác phòng bệnh có thể không đo đếm được bằng những con số cụ thể, nhưng đã tạo nền tảng quan trọng cho hệ thống giám sát, cảnh báo sớm và khống chế dịch bệnh. Đó là những thành tựu vô cùng quan trọng, đầy ý nghĩa trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân", Thứ trưởng Lê Đức Luận chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận ghi nhận những đóng góp của Viện Pasteur TP.HCM vào sự nghiệp khoa học, vào công tác phòng bệnh - Ảnh: XUÂN MAI

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế nhắc đến Nghị quyết số 72, từ đó nêu rõ định hướng lớn về công tác phòng bệnh, song cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao năng lực giám sát, dự báo và cảnh báo sớm; chuyển kết quả nghiên cứu thành năng lực thực hành trong hệ thống phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thứ trưởng đề nghị Viện Pasteur TP.HCM tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng đội ngũ chuyên môn sâu, năng lực nghiên cứu độc lập. Đồng thời tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho y tế địa phương để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Song đó tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong nghiên cứu, xét nghiệm, giám sát dịch bệnh.

Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, trao đổi chuyên gia, phối hợp nghiên cứu, khẳng định vị thế của viện trong cộng đồng khoa học khu vực và quốc tế.

PGS.TS.BS CKII Nguyễn Vũ Trung - Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM - cho biết 135 năm là hành trình kết tinh niềm cảm hứng, trí tuệ và sự đóng góp không ngừng nghỉ của biết bao thế hệ, đặc biệt là các nhà khoa học của viện.

Trong hành trình đó, viện luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện và chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các vụ, cục, các đơn vị, đối tác, đặc biệt là TP.HCM và các địa phương.

Hội nghị khoa học năm 2026 với chủ đề "Nghiên cứu vì sức khỏe cộng đồng: Thích ứng và đổi mới" tập trung vào ba định hướng chính: bệnh mới nổi và tái nổi, tiến bộ và thách thức trong lĩnh vực vắc xin, dự báo dịch bệnh và công nghệ y sinh. Bên cạnh đó, hội nghị đề cập đến các vấn đề thiết thực trong y tế công cộng như giám sát và đáp ứng dịch bệnh, nghiên cứu bệnh truyền nhiễm, ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng, cũng như đổi mới các giải pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.