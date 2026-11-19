Công an Khánh Hòa mang đến hội nghị phần mềm quản lý, dự báo rủi ro vi phạm pháp luật và tội phạm quốc tế - Ảnh: A.B.

Ngày 19-11, tại Công an TP Đồng Nai, Bộ Công an tổ chức hội nghị công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính và đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2026.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đồng Nai, đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đạt 99,04%

Năm 2026, có 28 đơn vị, địa phương xếp loại xuất sắc về cải cách hành chính, tăng 3 đơn vị so với năm 2025. Số đơn vị, địa phương xếp loại tốt là 48 (giảm 5), xếp loại khá là 4 (tăng 2). Không có đơn vị, địa phương nào xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Mức độ hài lòng chung của người dân, tổ chức đối với các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính trong lực lượng công an đạt 99,04%.

Năm 2026, Bộ Công an lần đầu thí điểm đánh giá chỉ số cải cách hành chính tại các học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện và doanh nghiệp trực thuộc bộ.

Kết quả trung bình của 8 học viện, trường, 4 bệnh viện và 2 doanh nghiệp tham gia thí điểm đạt 83,76%, cho thấy sự quan tâm của thủ trưởng các đơn vị đối với công tác này.

Theo đánh giá tại hội nghị, những kết quả trên thể hiện nỗ lực, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ của toàn ngành.

Bà Nguyễn Thị Hoàng - Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai - ghi nhận vai trò quan trọng của lực lượng công an trong bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và cải cách hành chính tại thành phố.

Theo bà Hoàng, cải cách hành chính tiếp tục là khâu đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến yêu cầu việc đánh giá kết quả cải cách hành chính trong lực lượng công an phải thực chất, khách quan, minh bạch, không chạy theo điểm số, không làm đẹp báo cáo - Ảnh: CAĐN

Không hợp thức hóa hồ sơ, không làm đẹp báo cáo

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính năm 2026, đồng thời chỉ ra những hạn chế và yêu cầu công an các đơn vị, địa phương khẩn trương đề xuất giải pháp khắc phục.

Thứ trưởng yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự, góp phần cải cách hành chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh cải cách thể chế và thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Lực lượng công an phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ cải cách hành chính.

Trong đó, đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số toàn diện công tác đánh giá kết quả cải cách hành chính, xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân - Ảnh: A.B.

Ngoài ra, Thứ trưởng yêu cầu đổi mới cách xác định chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân theo hướng thực chất, khách quan, minh bạch.

Tuyệt đối không chạy theo điểm số, không hợp thức hóa hồ sơ, không làm đẹp báo cáo. Kết quả đánh giá phải phản ánh đúng thực tế và tạo động lực thúc đẩy cải cách hành chính trong lực lượng công an.

Thứ trưởng cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tụy; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và an ninh, an toàn thông tin.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và xử lý trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Dịp này, Bộ Công an tôn vinh 18 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số toàn diện công tác đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính. Đồng thời công bố và trao quyết định công nhận 17 sáng kiến cải cách hành chính cấp bộ cho công an 14 tỉnh, thành phố.