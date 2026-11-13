Thêm 3 thành viên CLB Long An bị VFF kỷ luật vì dàn xếp tỉ số

Hai cầu thủ Minh Tân (phải) và Minh Nhật của CLB Long An mùa 2025-2026 - Ảnh: VPF

Hôm 12-11, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định kỷ luật thêm đối với 3 thành viên của CLB Long An mùa 2025-2026, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an công bố thông tin chính thức hôm 11-11.

Cụ thể, Hoàng Danh Ngọc - nguyên Giám đốc kỹ thuật CLB Long An và 2 cầu thủ Võ Hoàng Minh Nhật và Võ Hoàng Minh Tân cùng bị tạm đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức sau khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố để điều tra về tội đánh bạc.

Minh Nhật được CLB Long An đăng ký ở cả Giải hạng nhất lẫn Cúp quốc gia 2025-2026, nhưng không ra sân trận nào. Còn Minh Tân chỉ được CLB Long An đăng ký ở Cúp quốc gia 2025-2026 và cũng không ra sân.

Trước đó ngay sau khi có thông tin và căn cứ từ quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Ban kỷ luật VFF hôm 17-9 đã ban hành quyết định kỷ luật đối với 5 cá nhân liên quan của CLB Long An.

Cụ thể, Hoàng Nhật Nam - cán bộ phân tích kỹ thuật và 4 cầu thủ Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ cùng bị tạm đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức.

Như vậy tổng số thành viên CLB Long An bị Ban kỷ luật VFF tạm đình chỉ là 8 người. VFF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, theo dõi diễn biến vụ việc và căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của bóng đá Việt Nam.

Hôm 11-11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỉ số trận đấu thể thao, phát hiện ngày 16-8, xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố.



Quá trình điều tra đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2 tỉ đồng, 28 điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hoạt động đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Vũ Chí Công (Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam và Hoàng Danh Ngọc để thỏa thuận, yêu cầu 4 cầu thủ Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ thi đấu dưới sức.

Qua đó nhằm dàn xếp tỉ số theo đúng kịch bản đưa ra để Công đánh cá độ một số trận đấu của CLB Long An thi đấu. Sau khi cá độ, Công chuyển tiền trả công cho Ngọc, Nam và các cầu thủ trên.

Ngoài ra Công đã thuê, trả công cho Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại, Võ Hoàng Minh Tân để ba người này sử dụng các tài khoản cá độ do Công cung cấp đánh cá độ theo chỉ đạo của Công, nhằm thắng tiền của các trang web đánh bạc trực tuyến M88, OK9, BK8, FB88… có máy chủ đặt tại nước ngoài.