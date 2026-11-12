Bóng đá Long An mất sân nhà, thêm cú sốc 6 thành viên bị bắt vì dàn xếp tỉ số

CLB Long An (áo đen) gặp Bình Minh Sài Gòn trong trận cuối cùng trên sân Long An - Ảnh: ANH TUẤN TRẦN

Sau 42 năm chứng kiến bao thăng trầm của bóng đá địa phương, sân Long An đã dừng hoạt động sau vòng 7 Giải hạng nhất 2026-2027 hôm 7-11.

Thông tin này khiến những người yêu CLB Đồng Tâm Long An trước đây và CLB Long An hiện nay không khỏi tiếc nuối. Nỗi buồn càng lớn hơn khi ngày 11-11, bóng đá Long An đón thêm tin 6 thành viên đội bóng mùa trước bị cơ quan Cảnh sát điều tra bắt vì dàn xếp tỉ số.

Trong số này có 2 thành viên ban huấn luyện là Hoàng Nhật Nam, Hoàng Danh Ngọc và 4 cầu thủ Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ.

Từ đỉnh cao đến cảnh sống mòn

CLB Đồng Tâm Long An từng là một thế lực của bóng đá Việt Nam những năm 2000. Dưới sự dẫn dắt của HLV Henrique Calisto, đội bóng giành 2 chức vô địch V-League liên tiếp vào năm 2005 và 2006, cùng Cúp quốc gia 2005.

Nhưng hơn chục năm sau đó là chuỗi ngày sa sút. CLB Long An 2 lần xuống hạng, vào các năm 2011 và 2017. Sau lần xuống hạng đầu tiên, đội bóng miền Tây trở lại V-League chỉ sau một mùa chơi ở giải hạng nhất. Nhưng từ lần xuống hạng thứ hai, đội vẫn chưa thể trở lại sân chơi cao nhất.

Thiếu kinh phí hoạt động, CLB Long An từng đối mặt nguy cơ giải thể trước mùa giải 2024-2025. Đội chỉ kịp đăng ký dự giải nhờ có nhà tài trợ và CLB Hoàng Anh Gia Lai hỗ trợ cho mượn cầu thủ vào giờ chót. Những mùa giải gần đây, đội bóng vẫn chật vật duy trì hoạt động.

Mùa 2025-2026, công việc kinh phí và chuyên môn của CLB Long An được giao cho anh em Hoàng Danh Ngọc và Hoàng Nhật Nam. Tuy nhiên, ngày 16-8, cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện vụ việc dàn xếp tỉ số liên quan đến các thành viên đội bóng.

Với một đội bóng từng nêu cao tinh thần chống tiêu cực trong bóng đá như Long An, đây là cú sốc lớn. Đáng nói, việc 6 thành viên bị bắt ngay trước thềm mùa giải 2026-2027 khiến đội gặp nhiều khó khăn, phải gấp rút tìm cầu thủ để kịp đăng ký tham dự Giải hạng nhất.

Sau 4 vòng đầu chỉ giành được 1 điểm, CLB Long An thay HLV Trịnh Văn Hậu bằng HLV Huỳnh Ngọc San. Tuy nhiên, sau 7 vòng, đội vẫn đứng thứ 12 trong 14 đội với 4 điểm và tiếp tục đối mặt cuộc đua trụ hạng.

Chia tay sân bóng thân thuộc

Các thành viên CLB Long An chụp ảnh lưu niệm với sân Long An trong trận cuối cùng tại đây hôm 7-11 - Ảnh: ANH TUẤN TRẦN

Sân Long An đón 2.500 khán giả hôm 7-11, đông nhất từ đầu giải, đến theo dõi trận CLB Long An hòa Bình Minh Sài Gòn 1-1. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của đội trên sân bóng gắn bó suốt 42 năm.

Sau trận, nhiều người hâm mộ nán lại chụp ảnh kỷ niệm với sân. Họ còn xin chụp hình cùng cựu tiền vệ Phan Văn Tài Em, một trong những gương mặt làm nên thời vàng son của CLB Đồng Tâm Long An, hiện là trưởng đoàn CLB Long An.

Nhiều người trong số đó đã theo dõi đội bóng từ khi còn trẻ. Nay họ đưa cả gia đình đến sân để chia tay địa điểm gắn với những năm tháng đẹp của bản thân và bóng đá tỉnh nhà.

Sân Long An sẽ được tháo dỡ để nghiên cứu phương án xây dựng công viên, quảng trường. Trong khi đó, đội bóng vẫn chưa tìm được đường trở lại V-League, nay còn phải chuyển đến địa điểm mới để tập luyện và thi đấu.

Cụ thể, CLB Long An sẽ chuyển về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cơ sở 2 tại xã Châu Thành (tỉnh Tây Ninh trước đây) để chuẩn bị và thi đấu Giải hạng nhất 2026-2027.

Không còn sân nhà quen thuộc, liệu có bao nhiêu cổ động viên sẽ đi xa đến địa điểm mới để tiếp tục cổ vũ đội bóng? Đó cũng là nỗi trăn trở của trưởng đoàn Phan Văn Tài Em và các thành viên CLB Long An, nhất là sau vụ dàn xếp tỉ số vừa bị phanh phui.

Ngẫm mà buồn cho bóng đá Long An.