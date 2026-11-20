Nhiều gia đình ở Thanh Hóa đã lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà - Ảnh: Công ty Điện lực Thanh Hóa cung cấp

Theo dự thảo của Sở Công Thương Thanh Hóa trình UBND tỉnh, mức hỗ trợ cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà sẽ là 1 triệu đồng cho mỗi kWp công suất định mức của các tấm quang điện, tối đa 10 triệu đồng.

Phần công suất lẻ dưới 1 kWp không được tính hỗ trợ. Kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã.

Hệ thống điện mặt trời phải được lắp tại nhà ở riêng lẻ, là chỗ ở hợp pháp của hộ gia đình, có công suất tấm quang điện từ 3 - 10kWp và bộ lưu trữ điện lắp đồng bộ, dung lượng tối thiểu 3kWh.

Khi tham gia, chủ hộ phải cam kết duy trì hệ thống ít nhất 5 năm kể từ ngày nhận hỗ trợ. Chịu trách nhiệm về an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy, khả năng chịu lực của công trình và bảo vệ môi trường.

Hộ gia đình cần gửi thông báo thực hiện lắp đặt theo quy định tại Nghị định 58/2025/NĐ-CP trước khi lắp đặt, và đưa hệ thống vào vận hành trong thời gian chương trình hỗ trợ có hiệu lực.

Mỗi nhà ở riêng lẻ được hỗ trợ một lần. Chính sách không áp dụng cho việc lắp thêm, mở rộng hệ thống đã có trước ngày gửi thông báo.

Ngoài hỗ trợ tài chính, hệ thống điện mặt trời hộ gia đình còn được hướng dẫn về kỹ thuật trong quá trình đầu tư, lắp đặt, vận hành và khai thác hệ thống.

Đơn vị điện lực quản lý lưới điện khu vực có trách nhiệm hướng dẫn lắp đặt, đấu nối nhằm bảo đảm an toàn điện.

Chính quyền cấp xã hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến an toàn chịu lực công trình và phòng cháy, chữa cháy.

Theo tính toán của ngành điện, chi phí lắp đặt một hệ thống điện mặt trời mái nhà có pin lưu trữ hiện nay dao động từ 12-15 triệu đồng/kWp.

Để đáp ứng nhu cầu tự dùng với công suất từ 6-8kWp, kinh phí đầu tư của mỗi hộ dân có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Khoản hỗ trợ được đề xuất sẽ giúp các hộ giảm một phần chi phí đầu tư ban đầu, chủ động nguồn điện và giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia.

Sở Công Thương Thanh Hóa cho biết toàn tỉnh hiện có 1.943 hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất 157,29MWp. Trong đó, 1.665 hệ thống lắp tại hộ gia đình có tổng công suất 17,12MWp.

Thanh Hóa phấn đấu hằng năm có khoảng 10% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh lắp đặt, sử dụng nguồn điện mặt trời mái nhà.