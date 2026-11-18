Thuế cơ sở 2 tỉnh Khánh Hòa thua kiện hộ kinh doanh vì tách riêng doanh thu qua ứng dụng giao đồ ăn để tính thuế "theo từng lần phát sinh" - Ảnh: XUÂN HOÁT

Từ ngày 1-1-2026, phương pháp khoán thuế chính thức khép lại, mở ra một giai đoạn mới đòi hỏi hộ kinh doanh phải thích ứng với việc kê khai theo doanh thu, chi phí thực tế.

Thượng tôn pháp luật để bảo vệ chính mình

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Triệu Thiện Thanh - chủ hộ kinh doanh Whale Napoli Pizza (phường Nha Trang, Khánh Hòa), người vừa được tòa tuyên thắng kiện trong vụ kiện quyết định hành chính lĩnh vực thuế trước bên bị kiện là Thuế khu vực 2 tỉnh Khánh Hòa - chia sẻ rằng bản thân ông chưa bao giờ mong muốn phải "vác đơn" đi kiện.

Đó là bước đi "chẳng đặng đừng" để bảo vệ tâm huyết là tiệm pizza mà ông nhiều năm gầy dựng.

Mở tiệm từ năm 2024 và tiến hành đăng ký hộ kinh doanh cá thể, khai báo thuế khoán, ông Thanh đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính trong năm nay và nhận được thông báo hoàn thành từ cơ quan thuế.

Tuy nhiên, đến tháng 12-2024, ông bất ngờ nhận được thông báo từ cán bộ thuế phường Vĩnh Nguyên cũ, về việc xác định doanh thu phát sinh trên ứng dụng GrabFood trong quý II và 3 năm 2024 với tổng số tiền gần 254 triệu đồng, kèm yêu cầu đóng thêm gần 11,42 triệu đồng tiền thuế.

Đến ngày 22-5-2025, thông báo cưỡng chế nợ thuế với số tiền trên tiếp tục được gửi đến ông Thanh.

"Thời điểm này tôi gần như "trắng kiến thức" về thuế. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, tôi cảm giác mình bị tính thuế chưa đúng, nên cảng quyết tâm lên mạng để tìm hiểu các quy định về thuế mới nhất, từ đó áp dụng vào trường hợp của mình" - ông Thanh kể lại và cho biết ông là hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đã đăng ký đóng thuế khoán năm.

Sau khi đối chiếu các quy định pháp luật cùng tình hình thực tế, ông Thanh nhận thấy thông báo nợ và cưỡng chế thuế của Đội thuế Nha Trang (nay là Thuế khu vực 2 tỉnh Khánh Hòa) có phần bất hợp lý.

"Thuế có căn cứ của họ, mình đi nghiên cứu cũng để vừa tự giải quyết vấn đề bản thân, vừa để trang bị thêm kiến thức phục vụ công việc dài lâu.

Việc đi kiện là chuyện không ai mong muốn, tuy nhiên bất cứ công dân Việt Nam nào cũng phải thượng tôn pháp luật. Muốn vậy thì phải tự trang bị kiến thức pháp luật cho bản thân" - ông Thanh bày tỏ.

Hộ kinh doanh cần lưu ý gì về thuế từ năm 2026?

Luật sư Nguyễn Tường Linh (Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa) nhấn mạnh, hộ kinh doanh chính là nhóm đối tượng chịu tác động sâu rộng nhất từ các quy định mới trong năm 2026.

Đầu tiên, chính sách thuế mới đã xóa bỏ phương pháp khoán thuế. Theo đó, từ 1-1-2026, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) chính thức không áp dụng phương pháp khoán thuế, thay vào đó phải thực hiện nghĩa vụ theo pháp luật về quản lý thuế (kê khai theo doanh thu, chi phí thực tế). Cũng từ năm này, lệ phí môn bài chính thức bị bãi bỏ đối với cả doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Chính sách mới cũng quy định cụ thể hơn về hạn mức doanh thu miễn thuế. Nếu, doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quy định.

Doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm sẽ phát sinh nghĩa vụ thuế theo phương pháp tỷ lệ hoặc thu nhập tính thuế tương ứng với quy mô, loại hình hoạt động.

Trường hợp hộ kinh doanh tự xác định doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống nhưng trước đó đã kê khai, nộp thuế theo ngưỡng cũ (500 triệu đồng), sẽ được cơ quan chức năng xử lý bù trừ hoặc hoàn trả số thuế đã nộp thừa.

Đối với ngưỡng doanh thu từ 3 tỉ đồng trở lên, thuế thu nhập cá nhân được xác định trên cơ sở thu nhập tính thuế theo quy định.

Luật sư lưu ý, các đề xuất chính sách chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành và chưa có hiệu lực thì tuyệt đối không phải là căn cứ để kê khai, nộp thuế.

Chưa hết, việc minh bạch hóa dòng tiền cũng có quy định chặt hơn. Các quy định mới đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch dữ liệu doanh thu và dòng tiền.

Hộ kinh doanh bắt buộc phải theo dõi, tuân thủ đúng quy định về thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với hoạt động kinh doanh trên không gian số, như bán hàng qua website, ứng dụng, mạng xã hội, livestream hay các sàn thương mại điện tử không làm thay đổi bản chất nghĩa vụ thuế.

Chuyên gia pháp lý khuyến cáo người kinh doanh cần theo dõi toàn bộ doanh thu phát sinh từ mọi kênh bán hàng; phân định rạch ròi khoản thuế do mình trực tiếp kê khai với khoản đã được các tổ chức nền tảng khấu trừ hoặc nộp thay theo quy định.

Bên cạnh đó, cần đảm bảo thông tin định danh và mã số thuế được sử dụng thống nhất; lưu giữ cẩn trọng dữ liệu giao dịch, đơn hàng, hàng hoàn trả, hóa đơn cùng các tài liệu liên quan. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ hóa đơn nếu thuộc diện phải sử dụng hóa đơn điện tử.