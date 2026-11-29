Futsal TP.HCM (áo xanh) giành chiến thắng 5-2 trước Hà Nội để vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: TSN

Trận chung kết tại nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng hàng đầu futsal Việt Nam, sau khi TP.HCM và Hà Nội toàn thắng từ đầu giải. Đây cũng là màn tái đấu đáng chú ý, bởi ở kỳ đại hội cách đây 4 năm, chính đội bóng thủ đô đã đánh bại TP.HCM trong trận chung kết để giành HCV.

Sức nóng của cuộc so tài được thể hiện rõ trên khán đài khi đông đảo người hâm mộ đến sân cổ vũ cho hai đội, khiến nhà thi đấu gần như không còn chỗ trống. Lượng khán giả vượt quá sức chứa buộc ban tổ chức phải đóng cửa sớm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trước khi trận đấu bắt đầu.

Được thi đấu trên sân nhà, TP.HCM nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Phút thứ 2, Châu Đoàn Phát tung cú sút xa đưa bóng dội cột dọc, trước khi thủ môn Bùi Ngọc Long cản phá thành công pha đối mặt với Nguyễn Thịnh Phát.

Dù vậy, Hà Nội mới là đội có bàn mở tỉ số ở phút thứ 3 sau tình huống Nguyễn Đa Hải cướp bóng trong chân Huỳnh Văn Hoài rồi dứt điểm chính xác. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách chỉ kéo dài vài giây, khi Nguyễn Thanh Tâm đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi sút chéo góc, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Thế trận tiếp tục diễn ra giằng co với những pha tấn công liên tiếp từ hai phía, trước khi Hà Nội một lần nữa vượt lên ở phút 14. Từ tình huống phối hợp đá biên cùng Từ Minh Quang, Nguyễn Trọng Kiên bắt volley một chạm chính xác, giúp đại diện thủ đô khép lại hiệp một với lợi thế dẫn 2-1.

Sau giờ nghỉ, Hà Nội có cơ hội gia tăng cách biệt khi Triệu Xuân Linh thực hiện cú bấm bóng đưa bóng trúng xà ngang khung thành TP.HCM. Thoát khỏi bàn thua, đội chủ nhà dần đẩy cao đội hình, tăng sức ép và tìm được bàn gỡ hòa ở phút 26 nhờ pha đệm bóng cận thành của Nguyễn Thịnh Phát.

Bàn thắng giúp TP.HCM thi đấu hưng phấn hơn, trước khi hoàn tất màn ngược dòng chỉ trong vài phút tiếp theo bằng những pha xử lý hiệu quả. Phút 29, Lê Bộ tận dụng tình huống phản công nhanh để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 3-2, rồi Châu Đoàn Phát thực hiện thành công quả đá phạt, nới rộng cách biệt lên hai bàn.

Người hâm mộ có mặt từ rất sớm để theo dõi trận "siêu kinh điển" của futsal Việt Nam - Ảnh: TSN

Khi trận đấu còn hơn 9 phút, Hà Nội chuyển sang sử dụng chiến thuật power-play nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự TP.HCM.

Đội khách còn bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt trên chấm phạt đền khi Nguyễn Trọng Kiên không thắng được thủ môn Hồ Văn Ý, trước khi Nguyễn Thịnh Phát tận dụng sai lầm trong lúc power-play để ghi bàn vào lưới trống, ấn định chiến thắng 5-2.

Tiếng còi mãn cuộc khép lại trận chung kết cũng là lúc các cầu thủ TP.HCM cùng người hâm mộ vỡ òa trong niềm vui giành HCV ngay trên sân nhà. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Trần Văn Vũ chấm dứt 12 năm chờ đợi danh hiệu futsal tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

TP.HCM với nòng cốt là các cầu thủ Thái Sơn Nam đã vượt qua Quảng Ninh 6-1 ở bán kết, trong khi Hà Nội dựa vào lực lượng Thái Sơn Bắc để thắng Đồng Tháp 3-0. Hai đội thua bán kết là Quảng Ninh và Đồng Tháp cùng nhận HCĐ.