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Thăm cô giáo bị nam sinh hành hung, Bộ GD-ĐT đề nghị làm rõ, giữ vững sự tôn nghiêm của nghề giáo

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Ngày 23-10, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến thăm hỏi, động viên cô giáo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) tại nhà riêng sau vụ việc bị nam sinh hành hung trên bục giảng.

Thăm cô giáo bị nam sinh hành hung, Bộ GD-ĐT đề nghị làm rõ, giữ vững sự tôn nghiêm của nghề giáo - Ảnh 1.

Phó cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Nguyễn Thị Hạnh thăm hỏi, động viên cô giáo - Ảnh: MOET

Gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Nguyễn Thị Hạnh cho biết: Đây là sự việc đáng tiếc xảy ra trong ngành giáo dục, gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội.

Sự việc nam sinh hành hung cô giáo trên bục giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần của cô giáo cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh, sự tôn vinh cao quý của người thầy.

Theo Phó cục trưởng Nguyễn Thị Hạnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn quan tâm tới sự an toàn và bằng các chính sách, hoạt động cụ thể để bảo vệ nhà giáo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương, nghiêm túc làm rõ, xử lý nghiêm minh sự việc bảo đảm công bằng, lẽ phải và giữ vững sự tôn nghiêm đối với nhà giáo, nghề giáo.

Trước đó, theo thông tin, vào ngày 19-10, tại phòng học, học sinh L.H.V. đã hành hung giáo viên bộ môn toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm.

Cô giáo bị thương tích, chảy máu ở vùng mũi và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt Phú Thọ, sau đó được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp Trung tâm Pháp y Hà Nội giám định thương tích đối với cô giáo. Kết quả, tỉ lệ tổn hại sức khỏe của cô giáo là 12%.

Ngày 19-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ khẩn cấp đối với nam sinh trong vụ việc.

Ngày 21-10, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.H.V. về tội cố ý gây thương tích theo khoản 2 điều 134 Bộ Luật hình sự.

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại điều 37, Luật Nhà giáo quy định: Xử lý vi phạm đối với hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo.

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo diễn ra trong phạm vi cơ sở giáo dục hoặc trong khi nhà giáo thực hiện hoạt động nghề nghiệp thì phải xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Thăm cô giáo bị nam sinh hành hung, Bộ GD-ĐT đề nghị làm rõ, giữ vững sự tôn nghiêm của nghề giáo - Ảnh 2.Trường THPT Mạc Đĩnh Chi thông tin vụ việc học sinh đấm cô giáo trên bục giảng

Tối 21-10, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có kết luận sơ bộ về vụ việc học sinh lớp 12 có hành vi bạo lực với cô giáo trong giờ học hôm 19-10.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: Trường THPT Mạc Đĩnh Chi khởi tố hành hung cô giáo nam sinh lớp 12 bục giảng

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