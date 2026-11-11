Tesla vào Việt Nam: Khó đạt doanh số lớn, cần mạng lưới trạm sạc riêng

Theo chuyên gia nhận định, xe Tesla về Việt Nam sẽ cạnh tranh ở nhóm xe cao cấp vì khả năng cao rơi vào tầm giá tiền tỉ - Ảnh: Trên Ghế

Trong chương trình Trên Ghế, chuyên gia ô tô Đoàn Anh Dũng đã đưa ra những nhận định về kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam của Tesla, từ chiến lược kinh doanh, giá bán đến những đối thủ có thể chịu tác động.

Tesla có thể bán xe giá từ 1,5 - 2 tỉ đồng

Thông tin Tesla chuẩn bị vào Việt Nam đã xuất hiện từ đầu năm 2026. Theo đó, Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam được thành lập với vốn điều lệ khoảng 77 tỉ đồng. Hãng cũng bắt đầu tuyển dụng nhân sự nhưng chưa công bố thời điểm mở bán, danh mục sản phẩm, giá bán hay hệ thống phân phối.

Chuyên gia Đoàn Anh Dũng nhận định Tesla có thể chưa chính thức kinh doanh tại Việt Nam trong tương lai gần. Bởi hãng thường có xu hướng tạo sự chú ý từ sớm, trong khi thời gian từ lúc giới thiệu kế hoạch đến khi triển khai thực tế có thể kéo dài.

Về giá bán, anh dự đoán các mẫu Tesla khi được phân phối chính hãng có thể nằm trong khoảng 1,5 - 2 tỉ đồng.

Theo anh, Việt Nam đang có những chính sách ưu đãi dành cho xe điện, tạo điều kiện thuận lợi cho Tesla. Tuy nhiên, hãng xe Mỹ vốn định vị sản phẩm ở phân khúc cao cấp nên khó có mức giá quá thấp.

Ngay cả Tesla Model 3, sản phẩm dễ tiếp cận nhất của hãng, dự kiến cũng sẽ rơi vào tầm giá khoảng 1,5 tỉ đồng nếu về Việt Nam.

Tesla Model 3 được dự đoán có giá 1,5 tỉ đồng khi về Việt Nam - Ảnh: Tesla

Chuyên gia này dẫn trường hợp Ford Mustang Mach-E. Theo tính toán của anh và một khách hàng từng tìm hiểu sâu về mẫu xe, chi phí đưa Mustang Mach-E về Việt Nam có thể nằm trong khoảng 1,6 - 1,8 tỉ đồng, chưa bao gồm đầy đủ các khoản chi phí và biên lợi nhuận của hãng.

Đối thủ của Tesla ở Việt Nam

Theo chuyên gia Đoàn Anh Dũng, tại các thị trường nước ngoài, Tesla chủ yếu thu hút những khách hàng đang cân nhắc sản phẩm của BMW, Mercedes-Benz, Audi hay Lexus.

"Đây gần như là câu chuyện 'nước sông không phạm nước giếng' giữa Tesla và hãng xe điện Việt Nam. Mỗi hãng có một phân khúc khách hàng và định hướng riêng", anh Dũng chia sẻ.

Với các thương hiệu Trung Quốc, chuyên gia này cho rằng phần lớn sản phẩm đang bán tại Việt Nam vẫn tập trung ở phân khúc phổ thông, chủ yếu dưới 1 tỉ đồng.

Những cái tên có khả năng cạnh tranh với Tesla phải thuộc nhóm cao cấp hơn, chẳng hạn như Zeekr, Li Auto hoặc các dòng sản phẩm của BYD như Han, Denza.

Lợi thế đáng chú ý của Tesla, theo anh Dũng, nằm ở trải nghiệm công nghệ, giao diện sử dụng và các tính năng hỗ trợ lái như Autopilot.

Anh cho rằng khách hàng tìm đến Tesla không đơn thuần vì đây là một chiếc ô tô điện, mà còn muốn trải nghiệm những công nghệ khác biệt so với xe sang truyền thống.

Tuy nhiên, với mức giá dự kiến, Tesla khó đạt doanh số lớn tại Việt Nam và nhiều khả năng chỉ tập trung vào nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao.

Tesla có cần xây dựng trạm sạc riêng?

Một vấn đề khác được đề cập là chiến lược phát triển hạ tầng sạc của Tesla tại Việt Nam. Chuyên gia cho rằng Tesla có nhiều lý do để đầu tư hệ thống trạm sạc riêng, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ độc lập.

Tesla cần xây dựng trạm sạc nếu muốn cạnh tranh ở Việt Nam - Ảnh: Tesla

Đầu tiên, việc phát triển mạng lưới Supercharger vốn là một phần trong chiến lược kinh doanh của Tesla tại nhiều thị trường.

Thứ hai, người tiêu dùng Việt Nam đã quen với mô hình hãng xe điện cung cấp hạ tầng sạc đi kèm.

Theo anh, khách hàng chi hơn 1 tỉ đồng mua một chiếc xe điện cao cấp sẽ có những kỳ vọng nhất định về dịch vụ và sự thuận tiện khi sạc pin.

Dù vậy, Tesla không nhất thiết phải xây dựng mạng lưới quá rộng ngay từ đầu. Chuyên gia này dẫn ví dụ Porsche tại Việt Nam, với các điểm sạc tập trung chủ yếu ở Hà Nội, TP.HCM và một số khu vực có khách hàng phù hợp.

Anh cho rằng Tesla có thể áp dụng cách tiếp cận tương tự, ưu tiên những nơi có nhu cầu thực tế.

"Tôi nghĩ sự xuất hiện của Tesla trước hết sẽ mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc ô tô điện cao cấp với trải nghiệm công nghệ khác biệt", chuyên gia nhận định.