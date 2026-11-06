Tesla bị kiện với cáo buộc lừa đảo, bán thứ không được phép dùng

Tesla bị cáo buộc bán tính năng hỗ trợ lái FSD cho những người sở hữu xe tại Hàn Quốc dù không được phép sử dụng tính năng này theo luật định - Ảnh: BigGo Finance

Theo Reuters, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Citizens United for Consumer Sovereignty tại Hàn Quốc nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Thương mại công bằng Hàn Quốc (KFTC) ngày 5-11, cáo buộc Tesla có hành vi quảng cáo gây hiểu lầm liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái Full Self-Driving (FSD).

Tổ chức này cho rằng Tesla đã tiếp thị và thu tiền bán FSD trong nhiều năm, dù biết phần lớn xe của hãng tại Hàn Quốc không được phép kích hoạt tính năng theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, có tới 99% số xe Tesla bán ra tại Hàn Quốc trong năm 2025 không đủ điều kiện sử dụng FSD hợp pháp.

Vì sao phần lớn xe Tesla tại Hàn Quốc không thể dùng FSD?

Theo trang Electrek, khả năng sử dụng FSD tại Hàn Quốc phụ thuộc vào nơi sản xuất xe.

Các mẫu Tesla Model S, Model X và Cybertruck được sản xuất tại Mỹ, nhập khẩu vào Hàn Quốc theo Hiệp định thương mại tự do Hàn Quốc - Mỹ (KORUS). Hiệp định này cho phép Hàn Quốc công nhận các tiêu chuẩn an toàn của Mỹ.

Do đó, đây là những mẫu xe được kích hoạt FSD có giám sát (FSD Supervised) khi Tesla triển khai công nghệ tại Hàn Quốc vào cuối năm 2025.

Trong khi đó, phần lớn doanh số Tesla tại Hàn Quốc đến từ Model 3 và Model Y được sản xuất tại nhà máy Thượng Hải, Trung Quốc.

Do Hàn Quốc không có thỏa thuận công nhận tiêu chuẩn tương tự với Trung Quốc, những chiếc xe này cần được cơ quan chức năng Hàn Quốc cấp phép trước khi sử dụng FSD.

Tuy nhiên, thực tế thủ tục này chưa được tiến hành.

Nhiều người đã trả phí cho một thứ không được phép dùng - Ảnh: CNBC

Theo dữ liệu Tesla cung cấp cho Quốc hội Hàn Quốc, hãng đã bán hơn 170.000 xe sản xuất tại Trung Quốc ở nước này kể từ năm 2023. Doanh số nhóm xe trên tăng hơn 5 lần trong giai đoạn 2023 - 2025.

Tại phiên điều trần trước Quốc hội hồi tháng 10, ông Seo Young Deuk, Giám đốc Tesla Hàn Quốc, thừa nhận chỉ khoảng 20% tổng số xe Tesla đăng ký tại nước này có thể sử dụng FSD hợp pháp.

Như vậy, khoảng 80% số xe Tesla đang lưu hành tại Hàn Quốc không đủ điều kiện kích hoạt công nghệ, dù hãng vẫn tiếp thị gói FSD tới khách hàng.

Thu tiền hơn ba năm, Tesla mới xin cấp phép

Trong nhiều năm, Tesla bán gói FSD tại Hàn Quốc với mức giá 9,043 triệu won (khoảng 150 triệu đồng), thanh toán một lần. Đến tháng 8-2026, hãng chuyển sang hình thức thuê bao với mức phí 150.000 won/tháng (2,5 triệu đồng/tháng).

Đơn khiếu nại cho rằng Tesla đã quảng bá FSD với thông điệp "sắp ra mắt" trong năm 2025, đồng thời đăng tải video trình diễn công nghệ trên đường phố Hàn Quốc.

Tuy nhiên, các nội dung quảng cáo không làm rõ rằng chỉ một tỉ lệ rất nhỏ số xe Tesla đang bán tại thị trường này có thể sử dụng FSD hợp pháp.

Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng cáo buộc Tesla biết rõ hạn chế trên nhưng vẫn tiếp tục chào bán gói phần mềm tới mọi khách hàng.

Mãi đến gần đây, Tesla mới bắt đầu xin cấp phép - Ảnh: Forbes

Ông Choi Young Suk, đại diện tổ chức, cho rằng Tesla đã thu được doanh thu đáng kể từ việc bán hệ thống hỗ trợ lái xe đắt tiền cho những người không thể sử dụng dù chỉ một ngày.

Tại phiên điều trần ngày 8-10, ông Seo Young Deuk đã thừa nhận Tesla chưa từng chính thức đề nghị Bộ Giao thông Hàn Quốc thử nghiệm FSD.

Khoảng hai tuần sau, hãng mới nộp hồ sơ xin chứng nhận cho công nghệ này, dù đã thu tiền bán phần mềm cho khách mua xe sản xuất tại Trung Quốc hơn ba năm.

Việc cấp phép còn gặp trở ngại do FSD hiện chưa đáp ứng một số quy định an toàn tại Hàn Quốc, trong đó có yêu cầu tài xế phải giữ tay trên vô lăng.

Trong khi đó, các phiên bản FSD hiện tại cho phép người lái bỏ tay khỏi vô lăng, miễn là camera trong cabin xác nhận họ vẫn quan sát đường phía trước. FSD vẫn là hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2, yêu cầu người lái giám sát và chịu trách nhiệm điều khiển xe.

Trước đó, cảnh sát Hàn Quốc đã xử lý 80 tài xế Tesla vì sử dụng thiết bị mở khóa FSD trái phép.

Tesla đối mặt nguy cơ bị xử phạt

Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc yêu cầu KFTC ban hành lệnh tạm thời, buộc Tesla ngừng quảng bá FSD đối với những mẫu xe không đủ điều kiện sử dụng.

Tổ chức cũng đề nghị cơ quan quản lý áp dụng các khoản tiền phạt và chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra nhà nước.

Một quan chức KFTC xác nhận với Reuters rằng cơ quan này đã mở cuộc điều tra về hoạt động quảng cáo FSD của Tesla từ đầu năm 2026 và đã nhận được văn bản giải trình từ hãng xe Mỹ.

Tesla chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

Chưa rõ những người từng mua "hớ" có được bồi hoàn không, nhưng theo cáo buộc, Tesla đã "vớ bẫm" từ việc bán FSD - Ảnh minh họa: The Autopian

Trước đó, vào tháng 10, một tòa án tại Seoul đã bác đơn kiện của nhóm chủ xe Tesla yêu cầu hoàn tiền mua gói FSD.

Tòa cho rằng lỗi không nằm ở Tesla mà là các rào cản pháp lý và quy định quản lý tại Hàn Quốc là nguyên nhân khiến nhiều tính năng chưa thể được triển khai. Vì vậy, yêu cầu hoàn tiền của các chủ xe không được chấp thuận.

Bất chấp những tranh cãi liên quan đến FSD, Tesla vẫn tăng trưởng mạnh tại Hàn Quốc. Trong năm 2026, hãng đã vượt BMW để trở thành thương hiệu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất tại thị trường này.