Tesla tuyển loạt nhân sự tại Việt Nam, có cả vị trí phát triển trạm sạc

Thông báo về việc tuyển nhân sự ở Việt Nam cho Tesla - Ảnh chụp màn hình

Ngày 28-10, Tesla công bố kế hoạch tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam. Ông Ricky Ip, phụ trách tuyển dụng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của hãng, đã tuyên bố trên mạng xã hội X rằng Tesla đang tìm kiếm ứng viên cho 5 vị trí toàn thời gian.

Các vị trí gồm giám đốc kinh doanh, giám đốc dịch vụ, đối tác nhân sự (HR Business Partner), giám đốc mua hàng và nhân sự phụ trách phát triển dự án hạ tầng sạc điện.

Trong đó, vị trí phát triển hạ tầng sạc đáng chú ý bởi mạng lưới trạm sạc là một trong những yếu tố quan trọng đối với hoạt động kinh doanh xe điện.

Bên cạnh đó, việc tuyển dụng nhân sự phụ trách kinh doanh và dịch vụ cho thấy Tesla đang chuẩn bị nguồn lực cho hoạt động phân phối và hậu mãi.

Động thái này diễn ra hơn một tháng sau khi Tesla thành lập pháp nhân tại Việt Nam.

Trước đó, Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam được đăng ký thành lập ngày 11-9-2026, có trụ sở tại tòa nhà Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 77 tỉ đồng, tương đương khoảng 3 triệu USD. Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, công ty hoạt động trong các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ ô tô, phụ tùng, cùng các hoạt động xuất nhập khẩu và phân phối liên quan.

Việc thành lập doanh nghiệp và tuyển dụng nhân sự được xem là những bước chuẩn bị để Tesla phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Tesla là hãng xe điện Mỹ do tỉ phú Elon Musk điều hành, sản xuất và phân phối dòng xe như Model 3, Model Y, Model S, Model X và Cybertruck. Ngoài ô tô điện, hãng còn kinh doanh pin lưu trữ năng lượng và phát triển mạng lưới trạm sạc.

Nếu chính thức bán xe tại Việt Nam, Tesla sẽ bước vào thị trường đang có sự hiện diện của VinFast, BYD và nhiều thương hiệu ô tô Trung Quốc khác. Dù chưa tiết lộ sẽ phân phối những xe gì, nhưng khả năng cao sẽ có Model 3 bởi đây là mẫu có giá dễ tiếp cận nhất của thương hiệu.

Ngoài ra, người ta cũng từng bắt gặp Tesla Cybertruck hiện diện ở Việt Nam. Dù đó chỉ là xe nhập khẩu tư nhân, nhưng cũng mở ra một khả năng cho danh mục sản phẩm ở Việt Nam.

Roadster có thể là một trong những mẫu xe vào Việt Nam - Ảnh: Ricky Ip

Cạnh đó, trong thông báo tuyển người, ông Ip còn đăng kèm theo hình ảnh chiếc Tesla Roadster. Đây là mẫu xe có giá bán cao, không dễ tiếp cận, song đã được mở cọc ở Đông Nam Á, do đó cũng có thể sẽ bán cho cả người dùng Việt Nam.

Tuy nhiên, việc thành lập pháp nhân và tuyển dụng nhân sự mới cho thấy Tesla đang có những bước chuẩn bị tại Việt Nam, chưa đồng nghĩa với việc hãng đã ấn định thời điểm gia nhập thị trường.