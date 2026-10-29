Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Tesla tuyển loạt nhân sự tại Việt Nam, có cả vị trí phát triển trạm sạc

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Tesla đang tuyển dụng nhiều vị trí quản lý tại Việt Nam, từ kinh doanh, dịch vụ đến phát triển hạ tầng sạc. Động thái này diễn ra sau khi hãng xe điện Mỹ thành lập pháp nhân tại TP.HCM hồi tháng 9.

Tesla tuyển loạt nhân sự tại Việt Nam, có cả vị trí phát triển trạm sạc - Ảnh 1.

Thông báo về việc tuyển nhân sự ở Việt Nam cho Tesla - Ảnh chụp màn hình

Ngày 28-10, Tesla công bố kế hoạch tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam. Ông Ricky Ip, phụ trách tuyển dụng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của hãng, đã tuyên bố trên mạng xã hội X rằng Tesla đang tìm kiếm ứng viên cho 5 vị trí toàn thời gian.

Các vị trí gồm giám đốc kinh doanh, giám đốc dịch vụ, đối tác nhân sự (HR Business Partner), giám đốc mua hàng và nhân sự phụ trách phát triển dự án hạ tầng sạc điện.

Trong đó, vị trí phát triển hạ tầng sạc đáng chú ý bởi mạng lưới trạm sạc là một trong những yếu tố quan trọng đối với hoạt động kinh doanh xe điện.

Bên cạnh đó, việc tuyển dụng nhân sự phụ trách kinh doanh và dịch vụ cho thấy Tesla đang chuẩn bị nguồn lực cho hoạt động phân phối và hậu mãi.

Động thái này diễn ra hơn một tháng sau khi Tesla thành lập pháp nhân tại Việt Nam.

Trước đó, Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam được đăng ký thành lập ngày 11-9-2026, có trụ sở tại tòa nhà Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 77 tỉ đồng, tương đương khoảng 3 triệu USD. Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, công ty hoạt động trong các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ ô tô, phụ tùng, cùng các hoạt động xuất nhập khẩu và phân phối liên quan.

Việc thành lập doanh nghiệp và tuyển dụng nhân sự được xem là những bước chuẩn bị để Tesla phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Tesla là hãng xe điện Mỹ do tỉ phú Elon Musk điều hành, sản xuất và phân phối dòng xe như Model 3, Model Y, Model S, Model X và Cybertruck. Ngoài ô tô điện, hãng còn kinh doanh pin lưu trữ năng lượng và phát triển mạng lưới trạm sạc.

Nếu chính thức bán xe tại Việt Nam, Tesla sẽ bước vào thị trường đang có sự hiện diện của VinFast, BYD và nhiều thương hiệu ô tô Trung Quốc khác. Dù chưa tiết lộ sẽ phân phối những xe gì, nhưng khả năng cao sẽ có Model 3 bởi đây là mẫu có giá dễ tiếp cận nhất của thương hiệu.

Ngoài ra, người ta cũng từng bắt gặp Tesla Cybertruck hiện diện ở Việt Nam. Dù đó chỉ là xe nhập khẩu tư nhân, nhưng cũng mở ra một khả năng cho danh mục sản phẩm ở Việt Nam.

Tesla tuyển loạt nhân sự tại Việt Nam, có cả vị trí phát triển trạm sạc - Ảnh 3.

Roadster có thể là một trong những mẫu xe vào Việt Nam - Ảnh: Ricky Ip

Cạnh đó, trong thông báo tuyển người, ông Ip còn đăng kèm theo hình ảnh chiếc Tesla Roadster. Đây là mẫu xe có giá bán cao, không dễ tiếp cận, song đã được mở cọc ở Đông Nam Á, do đó cũng có thể sẽ bán cho cả người dùng Việt Nam.

Tuy nhiên, việc thành lập pháp nhân và tuyển dụng nhân sự mới cho thấy Tesla đang có những bước chuẩn bị tại Việt Nam, chưa đồng nghĩa với việc hãng đã ấn định thời điểm gia nhập thị trường.

Tesla tuyển loạt nhân sự tại Việt Nam, có cả vị trí phát triển trạm sạc - Ảnh 4.Tesla lập pháp nhân ở Việt Nam: Chỉ là phân phối thương mại hay sẽ đầu tư sản xuất?

Việc Tesla lập pháp nhân tại Việt Nam là sự hiện diện thương mại có tổ chức, nhưng liệu hãng xe điện của Mỹ chỉ là một nhà nhập khẩu và phân phối, hay sẽ có liên kết sâu hơn với việc sẽ đầu tư sản xuất tại Việt Nam?

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
THANH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tesla Tuyển dụng xe điện trạm sạc

    Dòng sự kiện: Thị trường xe

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất