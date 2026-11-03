'Tesla có cơ hội ở Việt Nam, nhưng VinFast là tường thành quá lớn'

Tesla đã bắt đầu tuyển dụng nhân sự ở Việt Nam - Ảnh minh họa: REUTERS

Sau khi thành lập công ty tại TP.HCM, Tesla tiếp tục tuyển dụng nhân sự phụ trách bán hàng, hậu mãi và phát triển trạm sạc. Điều này cho thấy, hãng xe điện Mỹ đang chuẩn bị gia nhập thị trường ô tô điện lớn nhất Đông Nam Á, nơi VinFast có lợi thế lớn về doanh số, hạ tầng sạc và hệ sinh thái dịch vụ.

VinFast đang nắm 92% thị trường xe điện Việt Nam

Theo CNBC, Việt Nam đã trở thành thị trường ô tô điện lớn nhất Đông Nam Á trong năm 2025. Dữ liệu của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho thấy doanh số xe điện tại Việt Nam tăng hơn gấp đôi trong năm này, chiếm gần 40% tổng lượng ô tô mới bán ra.

Khi vào Việt Nam, Tesla sẽ phải cạnh tranh với VinFast, thương hiệu đang chiếm khoảng 92% thị trường ô tô điện theo nghiên cứu của HSC.

Không chỉ dẫn đầu ở phân khúc xe điện, VinFast còn đang giữ vị trí số một trên toàn thị trường ô tô. Trong 9 tháng đầu năm 2026, hãng bán được 177.697 xe, tương đương khoảng 36% tổng doanh số ô tô mới tại Việt Nam.

Để hình dung quy mô này, tổng doanh số của 5 thương hiệu Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Ford và Kia trong cùng giai đoạn đạt 175.136 xe, vẫn thấp hơn lượng xe VinFast bán ra.

Tesla sẽ không dễ cạnh tranh ở Việt Nam - Ảnh minh họa: Auto Advice

Theo ông Koketso Tsoai, chuyên gia phân tích cấp cao ngành ô tô tại BMI thuộc Fitch Solutions, lợi thế của VinFast không chỉ nằm ở danh mục sản phẩm. Hãng còn được hưởng lợi từ mức độ nhận diện thương hiệu trong nước, hệ sinh thái Vingroup và sự hiện diện rộng rãi của mạng lưới taxi điện Xanh SM.

Bên cạnh đó, hệ thống dịch vụ hậu mãi và trạm sạc giúp người mua dễ dàng tiếp cận xe điện, đồng thời giảm bớt lo ngại về quá trình sử dụng.

"Tesla sẽ gặp khó khăn khi cạnh tranh với VinFast tại Việt Nam, bởi những lợi thế của VinFast vượt xa việc đơn thuần cung cấp sản phẩm", ông Tsoai nhận định trên CNBC.

Hạ tầng sạc và giá bán là hai thách thức lớn

Một trong những trở ngại đối với Tesla là hạ tầng sạc. Theo ông Supparoek Sawangwong, chuyên gia phân tích thị trường ASEAN tại Mobility Global, VinFast có mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc dành riêng cho xe của hãng.

Trong khi đó, mạng lưới trạm sạc của các đơn vị thứ ba tại Việt Nam vẫn còn hạn chế. Ông Sawangwong cho biết sự khác biệt về hạ tầng từng tạo ra thách thức cho BYD khi gia nhập thị trường Việt Nam.

Người Việt Nam đã quen với việc có hệ thống trạm sạc rộng khắp - Ảnh minh họa: TNW

Điều này có thể chính là lý do trong 5 vị trí tuyển dụng mà ông Ricky Ip, người phụ trách tuyển dụng của Tesla tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhắc đến có cả chuyên viên phát triển dự án trạm sạc. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy hãng đang chuẩn bị xây dựng hạ tầng sạc Supercharger tại Việt Nam.

Tuy nhiên, ngoài hạ tầng sạc, Tesla còn phải giải quyết bài toán giá bán. VinFast đang sản xuất ô tô trong nước tại nhà máy Hải Phòng, trong khi Tesla nhiều khả năng sẽ nhập khẩu xe từ nhà máy Gigafactory Thượng Hải.

Việc Việt Nam vẫn duy trì mức thuế nhập khẩu cao có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh về giá của Tesla.

Dù vậy, hãng xe Mỹ cũng có một số yếu tố thuận lợi. Theo CNBC, doanh số xe điện tại Việt Nam trong quý 2-2026 tăng 89% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập người dân tăng lên cũng mở rộng nhóm khách hàng tiềm năng.

Đồng thời, chính sách miễn lệ phí trước bạ đối với ô tô điện được gia hạn đến hết năm 2030, áp dụng cho cả xe nhập khẩu, sẽ giúp giảm một phần chi phí sở hữu.

Dự kiến bán Tesla Model 3 và Model Y

Theo 3 chuyên gia được CNBC phỏng vấn, Model 3 và Model Y là những ứng viên nhiều khả năng được Tesla lựa chọn khi gia nhập Việt Nam. Thay vì cạnh tranh trực tiếp với VinFast ở phân khúc phổ thông, hãng xe Mỹ có thể bắt đầu từ nhóm khách hàng có thu nhập cao.

Một chiếc Tesla Model 3 2018 từng được bắt gặp ở Việt Nam - Ảnh: AP Team

Ông Peter Richardson, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research, cho rằng thương hiệu toàn cầu, công nghệ và phần mềm tiên tiến là những lợi thế lớn nhất của Tesla tại Việt Nam. Các yếu tố này có thể hấp dẫn nhóm người mua xe điện cao cấp, đặc biệt là những khách hàng quan tâm đến công nghệ.

Trong khi đó, ông Sawangwong nhận định Tesla và VinFast ban đầu có thể đóng vai trò là những thương hiệu để khách hàng so sánh, thay vì cạnh tranh trực tiếp trên cùng phân khúc.

Theo chuyên gia này, Model 3 có thể hướng đến phân khúc cận cao cấp, trong đó phiên bản tiêu chuẩn tạo ra lựa chọn dễ tiếp cận hơn. Model Y được kỳ vọng trở thành sản phẩm đóng góp doanh số chính, nhắm tới nhóm khách hàng có xu hướng ưu tiên SUV điện.

Tuy nhiên, để mở rộng thị phần sang phân khúc phổ thông, Tesla nhiều khả năng sẽ cần mức giá cạnh tranh hơn hoặc một mẫu xe điện có giá thấp hơn.

Theo ông Tsoai, Tesla không cần tạo ra nhu cầu xe điện từ đầu tại Việt Nam. Thách thức của hãng là thuyết phục khách hàng rằng thương hiệu, công nghệ và trải nghiệm sở hữu của mình xứng đáng với số tiền bỏ ra cao hơn những lựa chọn nội địa.

Hiện Tesla chưa công bố thời điểm mở bán, danh mục sản phẩm, giá bán hay địa điểm showroom tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc đồng thời tuyển nhân sự kinh doanh, dịch vụ và phát triển trạm sạc cho thấy hãng đang chuẩn bị cho hoạt động phân phối xe, thay vì chỉ thiết lập hiện diện pháp lý.