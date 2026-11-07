Chưa kịp ra mắt Việt Nam, Tesla Cybertruck đã sắp bị khai tử

Việc sản xuất Tesla Cybertruck sẽ kết thúc vào năm 2027 - Ảnh minh họa: IIHS

Ngày 6-11, CEO Tesla Elon Musk bất ngờ thông báo trên mạng xã hội X rằng hãng sẽ dần ngừng sản xuất Cybertruck tại nhà máy Gigafactory Texas vào khoảng giữa năm 2027.

Theo Musk, mục đích của quyết định này là giải phóng năng lực sản xuất để tăng sản lượng Cybercab, mẫu taxi tự lái đang được Tesla đặt nhiều kỳ vọng.

Thông báo đồng nghĩa với việc Cybertruck có thể kết thúc vòng đời chỉ sau khoảng 3 năm rưỡi kể từ khi bắt đầu được bàn giao đến khách hàng vào cuối năm 2023.

Tuy nhiên, Musk chưa cho biết Tesla sẽ ngừng sản xuất Cybertruck hoàn toàn hay chuyển dây chuyền sang một nhà máy khác.

CEO Elon Musk đã đăng trên X rằng Tesla sẽ sớm ngừng sản xuất dòng xe bán tải chạy điện của mình - Ảnh chụp màn hình

Dù sắp khai tử, nhưng Tesla đã tăng giá Cybertruck tại Mỹ lên tới 10%. Việc này, cùng với ngừng nhận đơn đặt hàng cho phiên bản Dual Motor AWD tiêu chuẩn, giá khởi điểm của Cybertruck nay đã lên 92.490 USD, tương đương 2,4 tỉ đồng.

Từ mẫu xe được kỳ vọng đến doanh số lao dốc

Tesla Cybertruck lần đầu xuất hiện vào ngày 21-11-2019, gây chú ý với thiết kế góc cạnh khác biệt so với những mẫu bán tải truyền thống.

Thân xe bằng thép không gỉ, kết cấu đặc biệt cùng hàng loạt công nghệ mới khiến Cybertruck trở thành một trong những sản phẩm được quan tâm nhất của Tesla.

Khi đó, Elon Musk đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng Cybertruck cạnh tranh với các dòng bán tải bán chạy tại Mỹ, đặc biệt là Ford F-Series.

Tuy nhiên, quá trình thương mại hóa Cybertruck gặp nhiều trở ngại. Mẫu xe phải đến tháng 7-2023 mới bắt đầu được sản xuất, trước khi những chiếc đầu tiên đến tay khách hàng vào cuối năm đó.

Phiên bản thương mại vẫn giữ thiết kế gần giống nguyên mẫu, nhưng nhiều thông số kỹ thuật và mức giá đã thay đổi đáng kể so với công bố ban đầu.

Sau giai đoạn đầu thu hút sự chú ý, doanh số Cybertruck nhanh chóng suy giảm và không đạt kỳ vọng của Tesla.

Theo số liệu được Reuters dẫn lại, Tesla bán được 38.965 chiếc Cybertruck tại Mỹ trong năm 2024. Sang năm 2025, doanh số giảm khoảng 48%, còn 20.237 chiếc, thấp xa so với mục tiêu sản lượng 250.000 xe/năm từng được Elon Musk đề cập.

Doanh số của Cybertruck thấp hơn nhiều so với sản lượng hàng năm 250.000 chiếc mà Musk dự đoán trước đó - Ảnh: Tesla

Mẫu bán tải điện này cũng đối mặt với nhiều đợt triệu hồi liên quan đến chất lượng và an toàn, trong khi giá bán liên tục được điều chỉnh.

Tesla Cybertruck nhường chỗ cho tham vọng taxi tự lái

Trước thông tin Cybertruck sắp ngừng sản xuất, kỹ sư trưởng của dự án, Wes Morrill, chia sẻ trên X rằng Cybertruck từng là một nền tảng phát triển công nghệ đáng kinh ngạc và những thành quả của dự án sẽ tiếp tục được kế thừa trên Cybercab.

Khi một người dùng nhận xét đây là "sự kết thúc của một kỷ nguyên", Elon Musk đồng tình nhưng khẳng định những chiếc Cybertruck hiện có vẫn sẽ tiếp tục lưu thông trong nhiều năm nữa.

Hiện chưa rõ Tesla dự kiến sản xuất thêm bao nhiêu chiếc Cybertruck trước khi dừng dây chuyền tại Texas. Theo The Drive, việc chuyển hệ thống đúc áp lực cỡ lớn tại nhà máy này sang địa điểm khác cũng không phải nhiệm vụ đơn giản.

Quyết định liên quan đến Cybertruck tiếp tục cho thấy sự thay đổi trong định hướng kinh doanh của Tesla.

Trước đó, trong năm 2026, hãng đã dừng sản xuất hai dòng xe Model S và Model X tại California nhằm dành không gian cho hoạt động sản xuất robot.

Giờ đây, Cybertruck tiếp tục nhường chỗ cho Cybercab, mẫu xe được thiết kế phục vụ dịch vụ taxi tự lái.

Cybertruck từng được bắt gặp ở Việt Nam, làm dấy lên đồn đoán về khả năng mẫu xe này được phân phối, đặc biệt khi hãng đăng ký thành lập công ty và tuyển dụng nhân sự - Ảnh: ĐỖ HUY

Khác với ô tô thông thường, Cybercab không có vô-lăng, bàn đạp phanh hay gương chiếu hậu bên ngoài. Tesla kỳ vọng mẫu xe này sẽ trở thành sản phẩm chủ lực trong mạng lưới robotaxi của hãng.

Tuy nhiên, tham vọng thương mại hóa Cybercab vẫn đối mặt với những thách thức pháp lý và an toàn. Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) đã mở cuộc điều tra liên quan đến mẫu xe này vào tháng 9-2026.

Theo The Drive, Tesla còn muốn giữ bí mật toàn bộ nội dung các câu trả lời có tuyên thệ gửi đến NHTSA, dù chưa rõ lý do.