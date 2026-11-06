Elon Musk chi hơn 12.000 tỉ cho bầu cử Mỹ: Đủ tiền mua hơn 6.400 chiếc Corvette

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đã kết thúc. Đây được xem là cuộc bầu cử tốn kém nhất lịch sử nước Mỹ, phần lớn là do Elon Musk - Ảnh: Jalopnik

Theo trang Jalopnik, sau khi ông Joe Biden từ chối năm 2021, Elon Musk đã trở thành nhà tài trợ chính trị lớn nhất trong lịch sử, chi hàng trăm triệu USD để hỗ trợ các chiến dịch chính trị của Đảng Cộng hòa.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 ở Mỹ mới diễn ra, tỉ phú Elon Musk đã chi tổng cộng 474 triệu USD. Trong đó, khoảng 200 triệu USD được sử dụng để ủng hộ chiến dịch tranh cử Thượng viện của Ken Paxton tại bang Texas.

Tuy nhiên, các ứng viên được ông Musk hậu thuẫn tại những bang chiến địa đều không giành chiến thắng. Điều này khiến khoản chi khổng lồ của CEO Tesla và SpaceX trở thành chủ đề được truyền thông Mỹ chú ý.

Từ số tiền 474 triệu USD, Jalopnik đã đưa ra một phép so sánh thú vị: Nếu không dành tiền cho chính trị, Elon Musk có thể mua được những chiếc ô tô nào?

Đủ tiền mua hơn 6.400 chiếc Corvette

Theo tính toán của Jalopnik, với 474 triệu USD, Elon Musk có thể mua tới 6.423 chiếc Chevrolet Corvette phiên bản tiêu chuẩn hoàn toàn mới.

Con số này tương đương việc tặng mỗi người trong số khoảng 500 cư dân tại Starbase, thành phố gắn với SpaceX ở Texas, 12 chiếc Corvette mà vẫn còn dư hàng trăm xe.

Nếu muốn xây dựng một bộ sưu tập xe giá trị hơn, Elon Musk cũng có đủ khả năng mua toàn bộ những chiếc ô tô được bán tại phiên đấu giá của RM Sotheby's trong khuôn khổ Monterey Car Week hồi tháng 8.

Sự kiện này ghi nhận tổng doanh thu khoảng 380 triệu USD (gần 9.800 tỉ đồng), với 199 lô xe được đưa lên sàn đấu giá. Gần một nửa trong số đó có giá bán vượt 1 triệu USD.

Những chiếc xe nổi bật tại phiên đấu giá gồm McLaren F1 GTR được bán với giá 34,655 triệu USD (890 tỉ đồng), Chevrolet Corvette Grand Sport đời 1963 đạt 18,7 triệu USD (hơn 480 tỉ đồng) và Ferrari Luce với mức giá 40 triệu USD (hơn 1.000 tỉ đồng).

Như vậy, nếu sử dụng khoản tiền 474 triệu USD, Musk có thể mua toàn bộ số xe tại phiên đấu giá và vẫn còn dư khoảng 94 triệu USD để chi trả các khoản thuế, phí vận chuyển và đăng ký.

Đây cũng không phải ý tưởng quá xa lạ với Elon Musk. Trước đây, vị tỉ phú từng sở hữu một chiếc McLaren F1, mẫu siêu xe được giới sưu tầm đánh giá cao.

Có thể mua 8 chiếc ô tô đắt nhất lịch sử

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe được xem là chiếc xe đắt nhất lịch sử tính đến nay - Ảnh: Carscoops

Một phép so sánh khác được Jalopnik đưa ra là sử dụng khoản tiền trên để mua những mẫu xe sưu tầm đắt nhất từng được bán.

Đứng đầu danh sách là Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, mẫu xe chỉ được sản xuất hai chiếc trên toàn thế giới. Một chiếc đã được bán vào năm 2022 với giá 142 triệu USD (gần 3.700 tỉ đồng).

Chỉ riêng khoản tiền khoảng 200 triệu USD mà Musk dành để ủng hộ chiến dịch của Ken Paxton tại Texas cũng thừa đủ để mua chiếc Mercedes-Benz đặc biệt này.

Nếu sử dụng toàn bộ 474 triệu USD, Musk còn có thể sở hữu hàng loạt mẫu xe hiếm khác, gồm Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen giá 52,96 triệu USD (hơn 1.300 tỉ đồng), Ferrari 330 LM/250 GTO giá 51,705 triệu USD (gần 1.400 tỉ đồng) và Ferrari 250 GTO giá 48,405 triệu USD (hơn 1.200 tỉ đồng).

Danh sách còn có Shelby Cobra Daytona Coupe giá 42,905 triệu USD (hơn 1.100 tỉ đồng), Ferrari Luce giá 40 triệu USD cùng hai chiếc Ferrari 250 GTO khác lần lượt được bán với giá 38,5 triệu USD (gần 990 tỉ đồng) và 38,115 triệu USD (gần 980 tỉ đồng).

Tổng giá trị của 8 chiếc xe kể trên lên tới khoảng 454,59 triệu USD. Như vậy, khoản tiền 474 triệu USD vẫn đủ để mua toàn bộ và còn dư khoảng 19,41 triệu USD, chưa tính những chi phí phát sinh.

Dĩ nhiên, đây chỉ là phép so sánh mang tính giả định, bởi những chiếc xe trên đã được bán cho các nhà sưu tầm khác nhau và không đồng nghĩa tất cả đều có thể mua lại với mức giá cũ.

474 triệu USD còn có thể mua gì?

Gương mặt của Elon Musk sau khi Đảng Cộng hòa thua Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ - Ảnh: NPR

Ngoài những phép tính liên quan đến ô tô, Jalopnik cũng đề cập một số phương án sử dụng số tiền này để hỗ trợ người dân Mỹ.

Một trong những vấn đề được nhắc tới là nợ vay mua ô tô, với tổng dư nợ trên toàn nước Mỹ vào khoảng 1.700 tỉ USD.

Bên cạnh đó, khoản tiền này cũng có thể được đầu tư vào việc xây dựng mạng lưới trạm sạc ô tô điện tại các khu chung cư, trên đường phố hoặc cải thiện cơ sở hạ tầng điện tại Texas.

Đặc biệt, việc mở rộng hệ thống sạc không chỉ mang lại lợi ích cho người sử dụng ô tô điện mà còn có thể hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Tesla.

Dù vậy, với khối tài sản khổng lồ của Elon Musk, khoản chi 474 triệu USD được Jalopnik ước tính chỉ tương đương chưa đến 0,05% tổng tài sản của ông.