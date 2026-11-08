Trang Autoevolution đã có một lời đánh giá táo bạo: "Với việc Model S, X và Cybertruck biến mất và không có mẫu mới, Tesla đang dần biến mất trước mắt chúng ta" - Ảnh: Tesla/Autoevolution

Tesla đang trải qua giai đoạn thay đổi lớn trong chiến lược kinh doanh khi chuyển trọng tâm từ sản xuất ô tô điện sang trí tuệ nhân tạo (AI), robot và công nghệ tự lái. Trong năm 2026, hãng lần lượt công bố kế hoạch ngừng sản xuất ba mẫu xe Model S, Model X và Cybertruck.

Theo trang Autoevolution, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở việc Tesla loại bỏ các sản phẩm có doanh số thấp, mà còn ở chỗ hãng chưa công bố những mẫu ô tô mới để thay thế.

Từ bỏ những mẫu xe từng làm nên tên tuổi

Tháng 1-2026, Elon Musk thông báo Tesla sẽ ngừng sản xuất Model S và Model X trong quý 2 cùng năm.

Đây là hai mẫu xe điện cao cấp đã góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu Tesla trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, doanh số của hai mẫu xe này ngày càng giảm khi người tiêu dùng chuyển sang những dòng xe có giá dễ tiếp cận hơn.

Các mẫu xe Tesla lần lượt bị khai tử - Ảnh: Tesla

Đến đầu tháng 11, Elon Musk tiếp tục xác nhận Cybertruck sẽ ngừng sản xuất vào giữa năm 2027, nhường chỗ cho mẫu xe tự lái Cybercab.

Cybertruck từng được xem là một trong những dự án tham vọng nhất của Tesla. Mẫu bán tải điện này gây chú ý với thiết kế khác biệt, thân xe bằng thép không gỉ cùng hàng loạt công nghệ mới.

Cybertruck cũng là mẫu xe Tesla đầu tiên sử dụng kiến trúc điện 800V, hệ thống điện áp thấp 48V và hệ thống lái điện tử (steer-by-wire).

Tuy nhiên, doanh số thực tế không đáp ứng kỳ vọng. Trong các báo cáo kinh doanh, Tesla đã gộp Cybertruck cùng Model S và Model X vào nhóm "Các mẫu xe khác", vốn có lượng tiêu thụ ngày càng thu hẹp.

Trước khi kế hoạch ngừng sản xuất được xác nhận, Tesla cũng đã thông báo hủy phiên bản Cybertruck tay lái nghịch dành cho thị trường Úc và New Zealand vào tháng 10.

Theo trang Autoevolution, việc khai tử Cybertruck không chỉ đồng nghĩa với việc Tesla từ bỏ một mẫu xe có chi phí phát triển lớn, mà còn khiến tương lai của nhiều công nghệ lần đầu xuất hiện trên sản phẩm này trở nên chưa rõ ràng.

Sau Cybertruck, Tesla chỉ còn Model 3 và Model Y được phân phối - Ảnh: Tesla

Tesla còn những mẫu xe nào?

Sau khi Model S, Model X và Cybertruck rời dây chuyền sản xuất, danh mục ô tô điện dành cho người tiêu dùng của Tesla sẽ chủ yếu dựa vào Model 3 và Model Y.

Đây cũng là hai mẫu xe đóng vai trò quan trọng nhất trong doanh số của hãng những năm gần đây.

Trong năm 2026, Tesla đã giới thiệu các phiên bản giá thấp của Model 3 và Model Y nhằm tiếp cận nhóm khách hàng nhạy cảm hơn về giá bán.

Tuy nhiên, những sản phẩm này về cơ bản vẫn phát triển từ các mẫu xe hiện có, thay vì sử dụng nền tảng hoàn toàn mới.

Trước đó, Tesla từng được cho là phát triển một mẫu xe điện giá rẻ thuộc dự án Project Redwood, dự kiến sử dụng nền tảng Gen 3. Tuy nhiên, dự án này không trở thành sản phẩm thương mại như kỳ vọng.

Autoevolution nhận định việc thiếu một thế hệ sản phẩm mới có thể trở thành thách thức dài hạn đối với Tesla.

Model 3 và Model Y vẫn có sức cạnh tranh, nhưng đều được phát triển trên nền tảng đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Khi các yêu cầu về an toàn, công nghệ và trải nghiệm người dùng tiếp tục thay đổi, Tesla có thể phải đầu tư đáng kể nếu muốn duy trì vị thế trong ngành ô tô.

Trong khi đó, Roadster thế hệ mới vẫn chưa có lịch trình thương mại hóa rõ ràng.

Elon Musk đặt cược vào Cybercab và robot

Việc thu hẹp danh mục ô tô truyền thống diễn ra trong bối cảnh Elon Musk ngày càng nhấn mạnh định hướng phát triển Tesla thành doanh nghiệp AI và robot.

Cybercab không thay thế trực tiếp cho những mẫu xe lần lượt bị khai tử - Ảnh: Tesla

Thay vì tập trung hoàn toàn vào doanh số bán xe, Tesla đang dành nhiều nguồn lực cho công nghệ tự lái, dịch vụ robotaxi và robot hình người Optimus.

Theo định hướng được Elon Musk công bố, Cybercab sẽ hướng đến khách hàng doanh nghiệp và các dịch vụ vận chuyển tự động, thay vì bán trực tiếp cho người tiêu dùng cá nhân.

Điều này đồng nghĩa Cybercab không phải sản phẩm thay thế trực tiếp dành cho những khách hàng cá nhân.