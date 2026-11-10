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Tây Ninh mở rộng đoạn đầu quốc lộ 50 lên 6 làn xe để kết nối đồng bộ với TP.HCM

tác giả
SƠN LÂM
SƠN LÂM
SƠN LÂM

Ngày 10-11, xã Cần Giuộc, Tây Ninh tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng quốc lộ 50, đoạn từ ranh TP.HCM đến vòng xoay Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng.

Tây Ninh mở rộng đoạn đầu quốc lộ 50 lên 6 làn xe để kết nối đồng bộ với TP.HCM - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công - Ảnh: SƠN LÂM

Dự án mở rộng quốc lộ 50 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Cần Giuộc, Tây Ninh làm chủ đầu tư với tổng chiều dài hơn 2km, quy mô 6 làn xe cơ giới, nền đường rộng 31m, mặt đường bê tông nhựa. Cùng với đó là hệ thống vỉa hè, thoát nước, chiếu sáng và báo hiệu đường bộ.

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Tổng mức đầu tư của dự án là 150 tỉ đồng, từ nguồn vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu và vốn ngân sách xã. Tiến độ thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028.

Ông Phạm Văn Bốn - Bí thư xã Cần Giuộc, cho biết việc đầu tư dự án hướng đến mục tiêu tạo sự liên thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn giao thông.

Đoạn đường này được mở rộng sẽ kết nối đồng bộ với quốc lộ 50 phía TP.HCM hiện đang được mở rộng và dự án 3 cầu trên ĐT.827E (quốc lộ 50B), tăng tính kết nối liên vùng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại giữa các địa phương và đi các tỉnh miền Tây.

Đồng thời góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, giảm thời gian, chi phí lưu thông, tạo thuận lợi cho giao thương và thu hút đầu tư, góp phần chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Tây Ninh mở rộng đoạn đầu quốc lộ 50 lên 6 làn xe để kết nối đồng bộ với TP.HCM - Ảnh 3.

Đoạn đầu quốc lộ 50 sẽ được mở rộng để đồng bộ với phía TP.HCM - Ảnh: SƠN LÂM

Tiếp giáp với TP.HCM, Cần Giuộc là một trong những địa phương của tỉnh Tây Ninh có lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng công nghiệp và khả năng kết nối logistics để thu hút đầu tư.

Hiện trên địa bàn xã có 5 khu công nghiệp gồm Long Hậu, Long Hậu mở rộng, Long Hậu 3, Tân Kim và Tân Kim mở rộng.

Các khu công nghiệp trên hiện thu hút 492 doanh nghiệp, trong đó có 300 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 192 doanh nghiệp trong nước, tạo việc làm cho hơn 66.000 công nhân, người lao động.

Bên cạnh đó toàn xã hiện có 1.269 doanh nghiệp, 1.282 hộ kinh doanh, 3 chợ, 1 siêu thị cùng các chuỗi cửa hàng tiện lợi, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển.

Hiện xã Cần Giuộc đã được công nhận là đô thị loại III. Đề án thành lập phường Cần Giuộc cũng đang được thẩm định, xem xét để công nhận trong thời gian tới.

Tây Ninh mở rộng đoạn đầu quốc lộ 50 lên 6 làn xe để kết nối đồng bộ với TP.HCM - Ảnh 4.Nhiều công trình trọng điểm được khởi công từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Sau một năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều dự án giao thông thuộc danh mục công trình trọng điểm trong nghị quyết đã được tỉnh Tây Ninh khởi công.

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    Chủ đề: mở rộng đường Cần Giuộc kết nối giao thông quốc lộ 50 Tây Ninh

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