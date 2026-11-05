1.000 tỉ đồng làm hầm chui, cầu vượt trên quốc lộ 1 để giảm ùn tắc tại hai giao lộ đông đúc của Tây Ninh

Ngã tư Long Kim đặc biệt đông đúc mỗi dịp lễ, Tết - Ảnh: SƠN LÂM

Theo quyết định phê duyệt chủ trương của Bộ Xây dựng, dự án đầu tư xây dựng các nút giao trên quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Tây Ninh có tổng chiều dài khoảng 1,34km.

Trong đó, nút giao Long Kim tại Km1932+650, quốc lộ 1 có chiều dài khoảng 0,74km (xã Bến Lức, Tây Ninh) và nút giao Bình Nhựt tại Km1935+050, quốc lộ 1 có chiều dài khoảng 0,6km (xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh).

Về quy mô, sẽ xây dựng hầm chui 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ tại nút giao Long Kim và cầu vượt trực thông quy mô 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ tại nút giao Bình Nhựt cùng đường song hành hai bên.

Phần tuyến và hầm theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 40 - 80km/h.

Vị trí hai giao lộ ngã tư Long Kim và ngã tư Bình Nhựt trên quốc lộ 1 qua tỉnh Tây Ninh - Ảnh: SƠN LÂM

Đây là dự án nhóm B, sơ bộ tổng mức đầu tư 1.087,175 tỉ đồng từ vốn ngân sách trung ương, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 1.058 tỉ đồng.

Chủ đầu tư trong bước lập dự án đầu tư là Cục Đường bộ Việt Nam. Tiến độ dự án dự kiến khởi công năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2029 và đưa vào khai thác, sử dụng năm 2030.

Hiện tại ngã tư Long Kim đang là giao lộ đông đúc nhất của tỉnh Tây Ninh, đi kèm với đó là ngã tư Bình Nhựt cũng chịu nhiều áp lực giao thông, thường ùn ứ mỗi dịp lễ, Tết.

Mục tiêu dự án này của Bộ Xây dựng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trên quốc lộ 1.

Cùng với đó, dự án sẽ giảm chi phí vận tải, thời gian lưu thông và nâng cao năng lực thông hành, hiệu quả khai thác, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1, tạo điều kiện cho giao thương hàng hóa, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.