Tây Ninh phê duyệt hơn 3.800 tỉ đồng giải phóng mặt bằng trục kết nối Long An - Tân Ninh

Đoạn đường Hùng Vương, phường Long An hiện nay trùng với trục kết nối Long An - Tân Ninh - Ảnh: SƠN LÂM

Trục kết nối Long An - Tân Ninh là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Tây Ninh đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư là dự án nhóm A, với chiều dài toàn tuyến khoảng 74,317 km và tuyến kết nối với quốc lộ 1 khoảng 2,38 km.

Toàn dự án trục kết nối được chia ra thành 10 dự án thành phần nhằm giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư và tuyến chính.

Quyết định phê duyệt mới ban hành của UBND tỉnh Tây Ninh là dự án thành phần 6, giải phóng mặt bằng tuyến chính và tuyến kết nối, ảnh hưởng đến các địa bàn thuộc phường Tân An, phường Long An và các xã Thủ Thừa, Thạnh Lợi, Đức Huệ, Đông Thành, Mỹ Quý, Phước Chỉ và Bến Cầu.

Tổng số tiền được phê duyệt cho dự án thành phần này là 3.868 tỉ đồng, nhằm giải phóng diện tích mặt bằng dự kiến khoảng 387,76 ha, cùng với công tác di dời hạ tầng kỹ thuật để làm sạch mặt bằng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh được giao làm chủ đầu tư, với tiến độ thực hiện được đề ra trong giai đoạn 2026-2028.