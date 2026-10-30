Tây Ninh bắt đầu làm cao tốc Gò Dầu - Xa Mát với tổng mức đầu tư 10.200 tỉ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công - Ảnh: S.L.

Đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát là một trong những dự án trọng điểm, đã được Tây Ninh khởi công trong chuỗi các dự án tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh vào tháng 8-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - cho biết với chiều dài khoảng 28km, dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư, có tổng mức đầu tư khoảng 10.279 tỉ đồng, trong đó vốn nhà nước tham gia khoảng 5.404 tỉ đồng và vốn nhà đầu tư khoảng 4.875 tỉ đồng.

Khi hoàn thành và kết nối đồng bộ với tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, công trình này sẽ góp phần hình thành trục giao thông chiến lược, tăng cường kết nối giữa TP.HCM với khu vực trung tâm tỉnh Tây Ninh, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen và các khu vực phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ của tỉnh.

Qua đó, không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thương mại và từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

"Có thể khẳng định rằng việc triển khai dự án hôm nay không đơn thuần là đầu tư xây dựng một tuyến đường giao thông, mà còn là bước đi quan trọng trong hiện thực hóa mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, mở ra những cơ hội và không gian phát triển mới cho tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới", ông Hẳn phát biểu.

Đến thời điểm hiện tại, dự án cũng đã được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với khoảng 1.540 trường hợp với diện tích khoảng 258ha.

Dự án đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 28,144km, là dự án nhóm A, công trình cấp đặc biệt. Phần đường xây dựng đường cao tốc thiết kế vận tốc 120km/h, 4 làn xe, làn dừng khẩn cấp liên tục dọc tuyến. Bình đồ hướng tuyến có điểm đầu kết nối với đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài tại Km40+100 thuộc xã Phước Thạnh. Tuyến đi về phía Tây Bắc, giao cắt liên thông với ĐT.782B, ĐT.789B (đường Trà Võ - Đất Sét); đi cách phía Đông của Khu công nghiệp Hiệp Thạnh khoảng 700m và cách phía Tây của kho đạn khoảng 1km; sau đó giao với ĐT.781 cách cầu K13 khoảng 500m về phía phường Tân Ninh. Giai đoạn 1 dự án sẽ xây dựng 4 nút giao liên thông với cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, ĐT.782B, ĐT.789B và ĐT.781. Cùng với 10 cầu vượt sông, kênh và 4 hầm chui (đường Số 28, đường văn phòng ấp Bến Rộng cũ, đường Năm Trại và tại Km19+960).