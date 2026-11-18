Ngành giáo dục tỉnh Tây Ninh đang từng bước đổi mới căn bản, toàn diện chất lượng giáo dục - Ảnh: AN LONG

Thay đổi nhận thức về giá trị giáo dục nghề nghiệp

Ông Nguyễn Quang Thái – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh cho biết, trong thời gian qua, Sở luôn xác định công tác tuyên truyền là giải pháp quan trọng để thay đổi nhận thức của phụ huynh, học sinh và cộng đồng về phân luồng, hướng nghiệp và giá trị của giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

Từ tham mưu của Sở, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phối hợp tuyên truyền định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

Theo đó, ngành đã phối hợp tổ chức nhiều tọa đàm truyền hình trực tiếp và xây dựng các phóng sự chuyên đề có nội dung thiết thực, như: "Học nghề mở lối – Việc làm tương lai"; "Chương trình hướng nghiệp – Đại học không phải con đường duy nhất"; "Học gì sau khi tốt nghiệp THCS, THPT"; "Tương lai em học và làm việc ở đâu thì phù hợp"; "Chọn học nghề gì để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp"; "Sự chung tay của xã hội để thực hiện công tác phân luồng học sinh",…

Trong năm học 2025–2026, 100% cơ sở giáo dục THCS và THPT trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với các cơ sở GDNN, trường đại học tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh; tư vấn trực tiếp cho học sinh lớp 9 và lớp 12; đồng thời đưa học sinh tham quan, trải nghiệm thực tế tại các xưởng sản xuất và cơ sở đào tạo.

Học sinh Tây Ninh được tham gia nhiều ngày hội khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tổ chức trên địa bàn tỉnh, góp phần vào việc định hướng nghề nghiệp về sau - Ảnh: AN LONG

Từ đó, hoạt động hướng nghiệp và phân luồng từng bước được triển khai thực chất hơn, góp phần thay đổi tâm lý coi trọng bằng cấp, nâng cao giá trị xã hội của GDNN và giúp học sinh lựa chọn lộ trình học tập phù hợp với năng lực, sở trường cũng như nhu cầu thị trường lao động.

Đây cũng là định hướng mà ngành giáo dục Tây Ninh đang chú trọng trong việc gắn hướng nghiệp với nhu cầu nhân lực địa phương.

Tăng cường phát triển đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất

Ông Thái cho biết thêm, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh hiện có 30.334 cán bộ quản lý và giáo viên từ mầm non đến phổ thông, giáo dục thường xuyên; riêng lĩnh vực GDNN có khoảng 1.341 cán bộ quản lý và nhà giáo.

Song song với việc nâng chuẩn đội ngũ, ngành tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng số và đổi mới phương pháp dạy học.

Trong năm học 2025–2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tuyển dụng được 1.484 viên chức, gồm 344 giáo viên mầm non, 393 giáo viên tiểu học, 388 giáo viên trung học cơ sở, 167 giáo viên trung học phổ thông và 192 nhân viên trường học.

Để kịp thời khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trong quá trình tuyển dụng, Sở cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục ký hợp đồng lao động với sinh viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm còn thiếu.

Đồng thời, thực hiện điều động, biệt phái, bố trí dạy liên trường, liên cấp hoặc thỉnh giảng nhằm giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các đơn vị, cấp học, môn học và địa bàn.

Chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp học tỉnh Tây Ninh ngày càng được nâng cao đồng đều - Ảnh: AN LONG

"Bên cạnh đó, Sở cũng căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người được tuyển dụng làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh để thu hút sinh viên tốt nghiệp sư phạm về công tác tại địa phương, đặc biệt là các vùng biên giới và địa bàn khó khăn, góp phần bảo đảm đội ngũ giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục", ông Thái thông tin.

Ngoài ra, Tây Ninh cũng đã tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế bài giảng trực tuyến và nâng cao hiệu quả quản lý cho 53 cán bộ quản lý, nhà giáo. Điều này tạo tiền đề từng bước nâng cao năng lực số cho đội ngũ, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Gắn liền đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp

Trong năm vừa qua, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch đẩy mạnh phát triển GDNN tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những mục tiêu cụ thể như phấn đấu Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh đạt chất lượng cao chuẩn quốc gia, đưa Trường Cao đẳng Long An thành trường chất lượng cao; có trên 7 ngành, nghề trọng điểm; trong đó có từ 1 đến 2 ngành, nghề có năng lực cạnh tranh trong khu vực ASEAN; được đầu tư hiện đại tương đương các nước phát triển ở châu Á.

Toàn tỉnh hiện có 25 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang hoạt động gồm 6 trường cao đẳng, 10 trường trung cấp, 5 trung tâm GDNN, 4 đơn vị tham gia GDNN và 1 Trường CĐSP tham gia GDNN. Trong đó có 8 cơ sở công lập và 17 cơ sở ngoài công lập.

Chỉ tiêu tuyển sinh GDNN năm học 2025–2026 đạt 30.851 người. Số lượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt 26.066 người (tỉ lệ tốt nghiệp đạt 95,6%).

Các cơ sở GDNN đã mở rộng hợp tác với hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Thực hiện đào tạo theo đơn đặt hàng của 38 lượt doanh nghiệp cho 332 lao động; phối hợp với 215 lượt doanh nghiệp đào tạo gắn với cam kết tuyển dụng; cử 1.230 lượt nhà giáo đi thực tế sản xuất tại doanh nghiệp; đưa 19.560 lượt học sinh, sinh viên thực tập trực tiếp tại các dây chuyền công nghệ; huy động 68 cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp tham gia xây dựng, cập nhật giáo trình.

Cùng với đó, đã triển khai chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử chuyển giao theo tiêu chuẩn Cộng hòa Liên bang Đức cho 148 học sinh trung cấp tại Trường Cao đẳng Long An và chương trình Logistics dưới sự hỗ trợ của chương trình Aus4Skills (Úc).

Ngành giáo dục tỉnh Tây Ninh đang từng bước tập trung gắn liền đào tạo với nhu cầu của ngành công nghiệp, đặc biệt là các ngành trọng điểm để đón làn sóng đầu tư công nghệ cao - Ảnh: AN LONG

"Những kết quả trên cho thấy mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp ngày càng đi vào thực chất, thông qua đặt hàng đào tạo, thực tập tại doanh nghiệp, doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhà giáo. Đây là hướng đi phù hợp với định hướng nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tăng khả năng việc làm sau tốt nghiệp", ông Thái nhận định.

Ngoài những công tác trên, Tây Ninh còn tập trung đào tạo và bồi dưỡng nâng cao tay nghề ở các nhóm ngành trọng điểm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa như Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Công nghệ ô tô, Điện tử công nghiệp, Cơ khí, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Lắp đặt thiết bị cơ khí, Hàn. Đồng thời, mở rộng đào tạo phục vụ Nông nghiệp công nghệ cao, Logistics, Thiết kế đồ họa, May công nghiệp và Dịch vụ.

Để đón đầu làn sóng đầu tư công nghệ cao, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban soạn thảo xây dựng Đề án "Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", nhằm đón đầu làn sóng đầu tư công nghệ cao.

Nhờ kết quả đào tạo và sự chung tay của doanh nghiệp cùng truyền thông trên báo chí, truyền hình, tỉ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo của tỉnh Tây Ninh tính đến năm 2025 đạt 76,39% (trong đó tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ đạt 31,19%). Tỉ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 85% - 90%, góp phần cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật vững vàng cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhìn chung, mối liên kết giữa đào tạo nghề và doanh nghiệp tại Tây Ninh ngày càng đi vào thực chất thông qua đặt hàng đào tạo, thực tập tại doanh nghiệp, doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhà giáo. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ, kinh tế số và các ngành, lĩnh vực có lợi thế của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.