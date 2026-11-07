Tàu cổ 600 năm tuổi nổi lên ở biển Hội An sẽ được trưng bày tại bảo tàng

Hình hài con tàu cổ đang nằm ở biển Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản gửi UBND thành phố đề xuất phương án bảo vệ khẩn cấp, khai quật khảo cổ và bảo quản tàu cổ được phát hiện tại khu vực ven biển phường Hội An Tây.

Đây là con tàu cổ được phát hiện cuối năm 2023, nghi có niên đại từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 16, hiện nằm dưới lớp cát ven biển Hội An.

Theo phương án đề xuất, sau khi khai quật khảo cổ, con tàu sẽ được trục vớt, di dời nguyên khối về khuôn viên Bảo tàng Hội An để bảo quản.

Tại đây, một bể bảo quản chuyên dụng đạt tiêu chuẩn sẽ được xây dựng để xử lý di vật qua hai công đoạn gồm ngâm xả mặn và ngâm hóa chất chuyên dụng.

Quá trình bảo quản dự kiến kéo dài khoảng 2 năm nhằm ổn định hiện trạng, hạn chế nguy cơ xuống cấp của các cấu kiện tàu sau khi được đưa lên khỏi lớp cát.

Việc khai quật dự kiến thực hiện vào tháng 3-2027, khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Con tàu được xác định có tuổi đời khoảng 600 năm - Ảnh: BÁ DŨNG

Trước đó để bảo vệ tàu cổ trong mùa mưa bão năm 2026, sở đề xuất triển khai giải pháp bảo vệ tại chỗ bằng hệ thống Geotube kết hợp vải địa kỹ thuật và cát phủ, tạo tuyến chắn giảm tác động của sóng, dòng chảy và hạn chế xói lở.

Quá trình thi công phải bảo đảm không tác động trực tiếp đến di vật, giữ ổn định hiện trạng trước khi tiến hành khai quật.

Con tàu cổ xuất hiện ở bãi biển từ cuối 2023 đến nay - Ảnh: BÁ DŨNG

Hiện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng sớm xem xét, thống nhất phương án tổng thể để triển khai các bước bảo vệ, khai quật và đưa tàu cổ về Bảo tàng Hội An theo quy định.

Như Tuổi Trẻ thông tin, trước đó Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã thống nhất chủ trương khai quật khẩn cấp tàu cổ tại vùng biển Hội An, đồng thời đề nghị TP Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai theo quy định. Bộ cũng lưu ý cần nghiên cứu kỹ phương án di dời, bảo quản tàu sau khai quật nhằm tránh hư hại di vật. Con tàu được phát hiện từ tháng 12-2023, nhiều lần xuất lộ do biến động của sóng biển. Lần gần nhất vào tháng 7-2026, phần gỗ tàu nổi lên đã bám rêu và có dấu hiệu chịu tác động của thời tiết, môi trường biển.