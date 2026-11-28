Vé số Xuân Đinh Mùi giải đặc biệt trúng 4 tỉ đồng - Ảnh: LÊ DÂN

Bộ Tài chính vừa có công văn đồng ý về nguyên tắc cho phép các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam được phát hành thêm 20 tỉ đồng/công ty/đợt phát hành trong 4 đợt phát hành dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi theo đề nghị của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam.

Bộ Tài chính đề nghị Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam theo dõi và chỉ đạo các công ty xổ số kiến thiết thành viên tổ chức thực hiện phát hành đợt vé số Xuân Đinh Mùi theo đúng quy định.

Trước đó, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đề xuất Bộ Tài chính cho phép tăng doanh số phát hành 4 kỳ vé số Xuân Đinh Mùi - 2027. Cụ thể tăng hạn mức phát hành 20 tỉ đồng/kỳ, mỗi công ty phát hành 180 tỉ đồng/kỳ xổ số, thay vì 160 tỉ đồng như ngày bình thường.

Thời gian thực hiện gồm trước Tết Nguyên đán 1 kỳ và sau Tết 3 kỳ, từ ngày 30-1 đến ngày 26-2-2027. Mệnh giá vé phát hành là 20.000 đồng/vé, thay vì 10.000 đồng/vé như ngày bình thường.

Cơ cấu giải thưởng: áp dụng trên cơ sở lấy cơ cấu giải thưởng cho 1.000.000 vé mệnh giá 10.000 đồng nhân đôi tất cả giá trị giải thưởng làm cơ cấu giải thưởng cho 4 kỳ vé số Xuân mệnh giá 20.000 đồng.

Theo đó giải đặc biệt 4 tỉ đồng; giải nhất 60 triệu đồng, giải nhì 30 triệu đồng, giải ba 20 triệu đồng.