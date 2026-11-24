Đoàn viên Bắc Ninh mua hàng tại Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng liên đoàn năm 2026 - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh, Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc - Gắn kết yêu thương và lập nghiệp tại Bắc Ninh" năm 2026 dự kiến tổ chức trong 3 ngày 28, 29 và 30-11 tại phường Nếnh.

Nơi đây có khoảng 145.000 người lao động đang làm việc, trong đó hơn 105.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số.

3 ngày hội dành cho công nhân có gì đặc biệt?

Dự kiến, ban tổ chức phát hành 10.000 phiếu mua hàng, trị giá 500.000 đồng/phiếu, dành tặng đoàn viên, công nhân lao động là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người được nhận một phiếu thông qua Mini App Công đoàn Bắc Ninh.

Cạnh đó, khoảng 50 gian hàng sẽ giới thiệu, bán các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ thiết yếu với giá ưu đãi.

Người lao động còn được tham gia phiên giao dịch việc làm mini kết hợp tư vấn pháp luật, chính sách. Các doanh nghiệp tham gia phiên được lựa chọn theo tiêu chí tuyển dụng quy mô lớn, đa dạng ngành nghề, việc làm ổn định và có chế độ tiền lương, thưởng và phúc lợi tốt.

Công đoàn Bắc Ninh cũng phối hợp với Công an, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp thành phố và các bên liên quan tổ chức tọa đàm "Bắc Ninh - Ngôi nhà thứ hai của người lao động", tập trung vào chính sách hỗ trợ việc làm, nhà ở, an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xây dựng nếp sống văn hóa…

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật phục vụ công nhân, lao động diễn ra vào 19h30 ngày 28-11 với các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, Bắc Ninh - Kinh Bắc, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn…

Một không gian văn hóa công nhân được triển khai ở Bắc Ninh - Ảnh: HÀ QUÂN

Không gian học tập, giao lưu cho công nhân tại nhà máy

Theo ông Thạch Văn Chung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh, sau giờ làm việc, công nhân có nhu cầu lớn về sinh hoạt văn hóa, thể thao, giao lưu và kết nối cộng đồng. Song điều kiện tiếp cận, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, tinh thần của một bộ phận người lao động vẫn còn hạn chế.

Thời gian qua, Công đoàn Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động như Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng liên đoàn, tạo cơ hội để người lao động trải nghiệm dân ca quan họ, làm tranh dân gian Đông Hồ và tham gia các trò chơi truyền thống.

Đáng chú ý, Liên đoàn Lao động thành phố đang phối hợp với Nhà xuất bản Lao động hướng dẫn xây dựng thí điểm mô hình "Không gian Văn hóa công nhân" tại 10 doanh nghiệp.

Không gian không chỉ là nơi bố trí sách, báo, tài liệu hay tổ chức sinh hoạt tập thể mà còn là địa chỉ để công nhân học tập, giao lưu, chia sẻ và nâng cao đời sống tinh thần.

"Thời gian tới, Công đoàn Bắc Ninh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy nhu cầu và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động làm thước đo hiệu quả" - ông Chung cho hay.

Thông tin về ngày hội ở Bắc Ninh.