Việt Nam dẫn đầu khu vực về tỉ lệ tấn công bằng deepfake - Ảnh: KASPERSKY

Dù có tới 87% tổ chức tại Việt Nam sẵn sàng đón nhận các công cụ bảo mật tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực chuyên môn của đội ngũ vận hành lại chưa theo kịp tốc độ triển khai công nghệ mới.

Doanh nghiệp Việt cởi mở với AI nhưng đối mặt rủi ro lớn từ deepfake

Theo dữ liệu từ Kaspersky, làn sóng ứng dụng AI vào hệ thống phòng thủ mạng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đang diễn ra rất mạnh mẽ. Có tới 81% tổ chức trong khu vực đã tăng ngân sách cho an ninh công nghệ thông tin, trong đó 71% ưu tiên lựa chọn các giải pháp có tích hợp AI.

Đáng chú ý, Việt Nam đứng đầu khu vực về mức độ cởi mở và sẵn sàng đón nhận công cụ bảo mật AI với tỉ lệ 87%, vượt qua Malaysia (76%) và Indonesia (74%).

Tuy nhiên, bức tranh an ninh mạng tại khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro xuất phát từ chính yếu tố con người. Khảo sát cho thấy có tới 63% tổ chức tại APAC chịu ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công khai thác sự thiếu nhận thức của nhân viên (cao hơn mức trung bình toàn cầu là 60%). Riêng tại Việt Nam, tỉ lệ này lên tới 75%, cao nhất trong số các thị trường được khảo sát.

Về hình thức tấn công, lừa đảo trực tuyến (phishing) tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn nhất tại khu vực (24%). Đáng lo ngại, các thủ đoạn tinh vi như khai thác lỗ hổng AI và sử dụng công nghệ giả mạo deepfake đều chạm mốc 14%. Tại Việt Nam, tỉ lệ tấn công bằng công nghệ deepfake chiếm tới 21%, gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu (11%).

Ông Adrian Hia, Giám đốc điều hành Kaspersky khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhận định phần lớn sự cố an ninh mạng trong khu vực bắt nguồn từ lỗ hổng nhân sự. "AI có thể hỗ trợ các chuyên gia phát huy năng lực, song không thể thay thế khả năng phán đoán, nhận thức và hiểu biết thực tế của con người", ông nhấn mạnh.

Thực hành quan trọng hơn bằng cấp

Theo phân tích của giới chuyên môn, AI hoạt động dựa trên dữ liệu huấn luyện có sẵn nên dễ gặp lúng túng trước các phương thức tấn công mới chưa từng xuất hiện. Quan trọng hơn, công nghệ không thể tự đưa ra các quyết định mang tính trách nhiệm giải trình như việc công bố sự cố rò rỉ dữ liệu hay cân đối giữa rủi ro bảo mật và hoạt động kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, tiêu chí tuyển dụng nhân sự an ninh mạng tại APAC đang dịch chuyển mạnh sang năng lực thực chiến. Dữ liệu khảo sát cho thấy kinh nghiệm làm việc và đào tạo thực hành là hai yếu tố được nhà tuyển dụng coi trọng nhất (cùng đạt 76%), xếp trên chứng chỉ chuyên môn (74%) và bằng đại học (57%). Ngoài ra, 70,4% chuyên gia cho rằng kỹ năng mềm quan trọng ngang bằng với kiến thức kỹ thuật.

Hiện nay, đội ngũ nhân sự bảo mật tại khu vực đang thiếu hụt nhiều nhất ở mảng lập trình hệ thống (62%), kiến thức về khung làm việc - framework (61%) và công nghệ mạng (46%). Về kỹ năng mềm, điểm yếu nằm ở tư duy phân tích (48%) và khả năng giải quyết vấn đề (43%).

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực đồng bộ, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần từ bỏ quan niệm đào tạo dàn trải, thay vào đó phải xây dựng lộ trình chuyên biệt cho từng vị trí như vận hành an ninh, phân tích mã độc hay tình báo mối đe dọa.