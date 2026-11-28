Biển động mạnh khiến việc tìm kiếm nam sinh mất tích gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Q.V.

Tối 27-11, ông Phạm Quốc Vương - Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) - xác nhận địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh mất tích tại bãi biển Mỹ Khê.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, nhóm 6 học sinh Trường THCS An Phú 2 (xã An Phú) rủ nhau đến biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê) tắm. Sau khi tắm xong, các em đã lên bờ, rồi em B.V.T.M. (14 tuổi, trú thôn Tây Hà, xã An Phú) quay xuống biển để rửa tay chân thì bất ngờ bị sóng lớn cuốn trôi, mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền hai xã Tịnh Khê, An Phú và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Ông Phạm Quốc Vương cho biết khu vực nhóm học sinh xuống tắm nằm ngoài phạm vi quản lý bãi tắm của xã và đã được cắm biển cảnh báo cấm tắm. Chiều 27-11, biển động, sóng lớn nên chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân, du khách không xuống biển để đảm bảo an toàn.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nam sinh mất tích, nhưng thời tiết xấu, mưa lớn, biển động dữ dội khiến việc tìm kiếm gặp nhiều bất lợi.

Thời tiết xấu, từ chiều 27-11 biển ở Quảng Ngãi động dữ dội - Ảnh: Q.V.

* Cùng ngày 27-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Theo chỉ thị, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải trực tiếp chỉ đạo rà soát những khu vực ven biển, bãi tắm tự phát có nguy cơ mất an toàn để cắm biển cảnh báo, rào chắn, bố trí lực lượng nhắc nhở, kiểm soát.

Các địa phương phải tăng cường tuyên truyền, vận động gia đình quản lý chặt chẽ con em, không để trẻ tự ý tắm, bơi tại những khu vực nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa bão, lũ lụt.

Người đứng đầu chính quyền cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước trên địa bàn mà không triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, cảnh báo theo quy định.

Quảng Ngãi mưa lớn, biển động trong những ngày tới Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, từ chiều tối 27 đến chiều tối 29-11, khu vực phía Đông và vùng núi của tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 250 - 500mm, có nơi trên 600mm. Khu vực phía Tây có mưa 70 - 150mm, có nơi trên 170mm. Cảnh báo có nơi mưa với cường độ trên 100mm trong 3 giờ. Trên vùng biển Quảng Ngãi, bao gồm đặc khu Lý Sơn, gió Đông Bắc mạnh dần. Ngày 28-11, gió có thể đạt cấp 6 - 7, giật cấp 8, sóng cao 2,5 - 4m, biển động mạnh. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng vùng trũng thấp, lũ trên các sông, lũ quét và sạt lở đất. Người dân, đặc biệt là trẻ em, cần tránh xa khu vực biển động, không tắm biển, không đến gần sông suối khi mưa lũ.