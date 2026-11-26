Green SM triển khai chính sách hỗ trợ tài xế dịp Tết 2027 - Ảnh:VG

Khách trả 75%, Green SM bù 25%, tài xế nhận trọn cước

Ngày 7-11, Green SM công bố chương trình "Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh", áp dụng từ ngày 8-11-2026 đến hết ngày 28-2-2027.

Theo đó, khách hàng được tự động giảm 25% giá cước. Trong khi đó, tài xế đăng ký chỉ hoạt động trên nền tảng Green SM được hưởng 100% doanh số vận chuyển trước khuyến mại, miễn phí nền tảng ở mức 6% đối với ô tô và 6,7% đối với xe máy. Tài xế còn được hỗ trợ sạc miễn phí tương đương hai lần số kilômet vận doanh.

Chính sách này thu hút sự quan tâm của nhiều tài xế khi hành khách được giảm giá cước nhưng doanh số chuyến xe của người cầm lái vẫn được bảo toàn, nhất là trong những tháng cao điểm đi lại cuối năm.

"Đây là lần đầu tôi thấy thị trường có chính sách mang tới ưu đãi lớn cho khách suốt gần 4 tháng mà tài xế vẫn nhận trọn doanh số trước khuyến mại, lại được miễn phí nền tảng. Khách có giá tốt, anh em cũng có thêm động lực chạy xe" - anh Nguyễn Văn Hùng, tài xế ô tô công nghệ tại Hà Nội, chia sẻ.

Theo anh Hùng, chính sách này giúp tài xế yên tâm đón khách trong mùa khuyến mại. Giá cước dễ tiếp cận cũng khuyến khích người dân đặt xe thường xuyên hơn, từ những chuyến đi làm đến mua sắm, dự tiệc, thăm người thân...

Anh Lê Minh Thành - tài xế Green SM tại TP.HCM, cho biết tài xế cơ hữu của Green SM và các doanh nghiệp đối tác (Green SM Partner) được tăng thêm thu nhập tương đương tới 6% chia sẻ doanh số.

"Cuối năm có nhiều khoản phải chuẩn bị cho gia đình. Được tăng phần chia sẻ là hỗ trợ rất thiết thực" - anh Thành nói.

Bên cạnh giá cước, khả năng đón khách nhanh cũng là một trong những yếu tố giúp Green SM thu hút hành khách dịp cuối năm.

Với mạng lưới hoạt động tại tất cả các tỉnh, thành phố cùng mật độ xe lớn, Green SM có điều kiện rút ngắn thời gian kết nối giữa hành khách và tài xế, qua đó giảm thời gian chờ xe của khách và quãng đường chạy rỗng của tài xế.

Tài xế Green SM có thêm cơ hội tăng thu nhập mùa cao điểm cuối năm - Ảnh: VG

Tại các trung tâm thương mại, khu đô thị, khu nghỉ dưỡng như Vincom, Vinhomes, Vinpearl, hãng cũng bố trí các điểm đón khách Green Zone với mặt sàn sơn xanh và biển chỉ dẫn riêng, giúp hành khách dễ tìm xe, tài xế hạn chế phải chạy vòng tìm khách.

"Cuối năm khách đặt liên tục, trả khách xong là có cuốc mới ở gần. Xe chạy đều, ít phải đi rỗng nên mình đón khách nhanh, khách vui mà anh em cũng tiết kiệm thời gian" - anh Hùng nói.

Giảm chi phí chạy xe, thêm phúc lợi cho tài xế

Bên cạnh doanh số chuyến đi, việc tiết giảm chi phí năng lượng cũng giúp tài xế có thêm khoản tích lũy cho gia đình.

Theo chính sách của Green SM, tài xế được hỗ trợ chi phí sạc pin tương đương hai lần số kilômet vận doanh trên nền tảng. Với nhiều tài xế, khoản chi phí tiết kiệm được có thể dành cho sinh hoạt và mua sắm dịp Tết.

Không chỉ thu nhập, các chế độ bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe cũng là yếu tố được nhiều tài xế quan tâm khi lựa chọn gắn bó lâu dài với công việc.

Theo Green SM, hiện gần 100% Bác tài Xanh tại Việt Nam đã tham gia bảo hiểm tai nạn tích lũy. Doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu bổ sung bảo hiểm y tế.

Bác tài Xanh còn được chăm sóc sức khỏe, hưởng lương tháng thứ 13, nhận ưu đãi khi mua sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái Vingroup và được đào tạo kỹ năng sơ cứu khẩn cấp.

An toàn khi làm nghề cũng là vấn đề được nhiều tài xế quan tâm, nhất là những người thường xuyên chạy xe ban đêm dịp cuối năm.

Trên dòng xe Green SM Premium, doanh nghiệp trang bị hệ thống giám sát an toàn chủ động Secure to Safe (S2S) nhằm bảo vệ cả hành khách và tài xế.

Hệ thống gồm camera trong và ngoài xe, cảm biến, phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện tình huống bất thường theo thời gian thực, cùng nút bấm khẩn cấp dành cho cả tài xế và hành khách.

Khi có cảnh báo, trung tâm vận hành có thể điều phối các tài xế Green SM ở gần hoặc liên hệ cơ quan chức năng để hỗ trợ kịp thời.

"Chạy đêm có camera, có nút khẩn cấp, biết luôn có trung tâm theo dõi thì tôi yên tâm hơn nhiều, khách lên xe cũng tin tưởng hơn" - anh Thành cho biết thêm.