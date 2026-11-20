Nhờ các chính sách hỗ trợ từ Green SM, nhiều tài xế xe máy điện kỳ vọng doanh thu đạt 35-37 triệu đồng/tháng trong mùa cao điểm cuối năm - Ảnh: Green SM

Từ ngày 8-11-2026 đến hết 28-2-2027, Green SM triển khai chương trình "Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh", giảm 25% cước cho hành khách, đồng thời áp dụng chính sách chia sẻ đến 100% giá trị cuốc xe trước khuyến mại cho tài xế.



Đối với tài xế xe máy, hãng miễn toàn bộ phí nền tảng 6,7% và hỗ trợ một lần đổi pin miễn phí sau mỗi 25km vận doanh trên nền tảng.

Cùng doanh thu, tài xế giữ lại nhiều tiền hơn

Theo một số tài xế, chính sách mới giúp tăng số tiền thực nhận trên mỗi cuốc xe, trong khi ưu đãi dành cho hành khách góp phần kích thích nhu cầu đi lại vào những tháng cuối năm.

Anh Mai Văn Dũng (35 tuổi, quê Ninh Thuận), đang chạy Green SM Bike Platform tại TP.HCM, cho biết trước đây với doanh thu khoảng 1 triệu đồng/ngày, số tiền còn lại sau các khoản thuế, phí và chi phí vào khoảng 820.000 đồng.

Từ khi chương trình mới được triển khai, số tiền anh nhận được trên cùng mức doanh thu tăng lên khoảng 950.000-960.000 đồng, theo tính toán của tài xế.

Như vậy, với mỗi triệu đồng doanh thu, anh Dũng có thể giữ lại thêm hơn 100.000 đồng so với trước.

Không chỉ được hỗ trợ về phí, anh Dũng cho biết lượng khách đặt xe cũng có dấu hiệu tăng. Trước đây, chạy khoảng 4 tiếng vào ban đêm, anh thường kiếm được 300.000 đồng. Gần đây, số tiền này tăng lên 400.000-450.000 đồng.

Anh Nguyễn Văn Linh, tài xế Green SM Bike tại Hà Nội, ghi nhận khoản thu nhập về túi tăng rõ rệt từ khi tham gia chương trình “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh” - Ảnh: Green SM

Tương tự, anh Nguyễn Văn Linh (38 tuổi, quê Nam Định), tài xế Green SM Bike tại Hà Nội, nhận thấy hiệu quả làm việc cải thiện.

Theo anh Linh, trước đây phải thực hiện khoảng 20 cuốc xe mới đạt doanh thu 1 triệu đồng/ngày, nhưng gần đây chỉ cần 15-16 cuốc đã có thể đạt mức tương đương.

"Một triệu đồng doanh thu giờ nhận được gần như đầy đủ vì không mất phí nền tảng. Với người chạy xe hằng ngày, khoản tăng thêm này rất đáng kể", anh Linh chia sẻ.

Giảm chi phí xe điện, kỳ vọng thu nhập tăng dịp Tết

Bên cạnh chính sách chia sẻ doanh thu, chi phí vận hành thấp cũng là yếu tố được các tài xế quan tâm. Từng chạy xe máy xăng cho một ứng dụng khác, anh Linh cho biết trước đây phải chi khoảng 80.000-100.000 đồng tiền xăng/ngày, chưa kể tiền thay nhớt và bảo dưỡng định kỳ.

Khi chuyển sang sử dụng xe máy điện Feliz, chi phí sạc và đổi pin giảm còn khoảng 25.000 đồng/ngày. Với chương trình hỗ trợ đổi pin hiện nay, khoản chi này tiếp tục được tiết giảm.

Anh Linh cho biết thu nhập từ công việc chạy xe thời gian qua đạt hơn 20 triệu đồng/tháng. Nhờ đó, anh có thể gửi khoảng 15 triệu đồng về quê cho vợ chăm lo ba con nhỏ và trang trải sinh hoạt gia đình.

Nếu lượng khách tiếp tục tăng trong mùa cao điểm, anh kỳ vọng doanh thu mỗi ngày có thể đạt 1,2-1,3 triệu đồng, tương đương khoảng 36-39 triệu đồng nếu duy trì liên tục trong 30 ngày.

Tuy nhiên, đây là mức doanh thu kỳ vọng, chưa phải thu nhập thực tế được ghi nhận trong một tháng và còn phụ thuộc vào số ngày làm việc, chi phí phát sinh.

Tại TP.HCM, anh Dũng cho biết trước khi chuyển sang chạy xe công nghệ, công việc cơ khí mang lại thu nhập khoảng 12-13 triệu đồng/tháng nhưng không ổn định.

Sau khi chuyển sang Green SM Bike, thu nhập của anh tăng lên khoảng 25-28 triệu đồng/tháng. Với các chính sách hỗ trợ mới, anh kỳ vọng có thể cải thiện thêm thu nhập dịp cuối năm.

Ngoài chính sách về doanh thu, tài xế còn có thể tham gia chương trình bảo hiểm tai nạn tích lũy với mức đóng 100 đồng/cuốc xe, cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe và đào tạo do Green SM tổ chức.

Trong bối cảnh thị trường gọi xe công nghệ cạnh tranh mạnh, việc tăng tỷ lệ chia sẻ doanh thu và hỗ trợ chi phí vận hành đang trở thành một trong những giải pháp được các nền tảng sử dụng để thu hút, giữ chân tài xế, đặc biệt trước cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán.