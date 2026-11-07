Green SM giảm 25% giá cước gần 4 tháng, miễn phí nền tảng cho tài xế

Ngày 7-11, Green SM công bố chương trình “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh”, áp dụng từ ngày 8-11-2026 đến hết ngày 28-2-2027, nhằm kích cầu đi lại dịp cuối năm và khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông xanh.

Theo đó, tất cả chuyến xe đặt qua nền tảng Green SM sẽ được tự động áp dụng ưu đãi giảm 25% giá cước. Chương trình kéo dài gần 4 tháng, bao gồm giai đoạn cao điểm đi lại cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Đáng chú ý, Green SM đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ thu nhập cho đội ngũ tài xế. Cụ thể, tài xế đăng ký hoạt động độc quyền trên nền tảng được nhận 100% giá trị cước chuyến đi trước khi áp dụng khuyến mại 25% cho hành khách.

Green SM cũng miễn toàn bộ phí nền tảng, tương ứng 6% đối với ô tô và 6,7% đối với xe máy. Ngoài ra, nhóm tài xế này được miễn phí sạc điện với hạn mức tương đương hai lần số kilômet vận doanh. Đối với tài xế cơ hữu của Green SM và tài xế thuộc các doanh nghiệp đối tác, hãng cho biết sẽ bổ sung chính sách tăng thu nhập tương đương tối đa 6% doanh số.

Bác tài Xanh chỉ hoạt động trên nền tảng Green SM được nhận 100% cước chuyến đi, miễn phí nền tảng 6-6,7% và miễn phí sạc tương đương 2 lần số km vận doanh, áp dụng từ 8-11-2026 đến 28-2-2027 - Ảnh: VF

Theo ông Phạm Nhật Minh Hoàng, Tổng giám đốc Công ty GSM toàn cầu, chương trình hướng đến việc giảm chi phí đi lại cho người dân, đồng thời tạo điều kiện để tài xế tăng thu nhập nhờ lượng khách và số chuyến xe gia tăng.

Doanh nghiệp kỳ vọng thu nhập của tài xế có thể tăng 30-50% nhờ kết hợp chính sách chia sẻ doanh thu, miễn phí nền tảng và các khoản thưởng vận doanh. Đây là mức tăng kỳ vọng do doanh nghiệp đưa ra, không phải thu nhập được bảo đảm cho tất cả tài xế.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ trực tiếp, Green SM cho biết gần 100% tài xế của hãng tại Việt Nam đã tham gia chương trình bảo hiểm tai nạn tích lũy. Doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu bổ sung bảo hiểm y tế và duy trì các chính sách chăm sóc sức khỏe, phúc lợi khác.

Theo số liệu Green SM công bố, tính đến tháng 9-2026, nền tảng đã thực hiện khoảng 850 triệu chuyến đi, với lượng phát thải CO2 được doanh nghiệp ước tính giảm hơn 800.000 tấn. Chương trình ưu đãi mới được triển khai trong bối cảnh thị trường gọi xe tiếp tục cạnh tranh về giá cước, chính sách chiết khấu và thu nhập tài xế, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu di chuyển cuối năm tăng cao.