Sữa Vinamilk Optimum Gold được vinh danh tại giải thưởng thương hiệu quốc tế

Đại diện Vinamilk, ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc Điều hành Marketing, nhận giải thưởng "Thương hiệu của năm" tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026 - 2027 tại Vương quốc Anh. - Ảnh: Desmond Liu.

Ngày 3-11, tại Hampton Court Palace (Vương quốc Anh), Vinamilk Optimum Gold được vinh danh ở hạng mục Sữa công thức trẻ em (Infant Formula) dành cho thị trường Việt Nam, trong khuôn khổ Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới (World Branding Awards - WBA) 2026-2027.

Giải thưởng do Diễn đàn Thương hiệu Thế giới (World Branding Forum - WBF), tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại London, tổ chức nhằm ghi nhận các thương hiệu nổi bật trên toàn cầu. Chương trình có các hạng mục thuộc nhiều lĩnh vực như hàng tiêu dùng, thực phẩm, bán lẻ, công nghệ và dịch vụ.

Theo ban tổ chức, kết quả giải thưởng được xác định dựa trên ba yếu tố gồm định giá thương hiệu, chiếm 30%; nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng, chiếm 40%; bình chọn công khai, chiếm 30%. Trong đó, các yếu tố liên quan trực tiếp đến người tiêu dùng chiếm 70% trọng số đánh giá.

Ông Richard Rowles, Chủ tịch World Branding Forum, cho biết: "Sữa công thức trẻ em là một trong những hạng mục có yêu cầu đánh giá khắt khe nhất, bởi cha mẹ đang đưa ra những lựa chọn quan trọng đối với sự phát triển của con. Optimum Gold được vinh danh nhờ đáp ứng cả ba tiêu chí đánh giá gồm nền tảng khoa học, sức mạnh thương mại và sự ủng hộ thực chất từ các bậc phụ huynh. Đây không đơn thuần là cuộc bình chọn về mức độ phổ biến của thương hiệu".

Đối với ngành hàng sữa công thức trẻ em, sự tín nhiệm của phụ huynh là một yếu tố quan trọng. Các doanh nghiệp cũng chịu yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn và tính minh bạch của sản phẩm.

Phát triển công thức từ nghiên cứu dinh dưỡng

Những tiến bộ của khoa học dinh dưỡng đang mở ra những cơ hội chăm sóc tốt hơn cho trẻ ngay từ những năm đầu đời. Với Vinamilk, việc tiếp cận và ứng dụng các thành tựu nghiên cứu mới là một hướng đầu tư quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt ở phân khúc dinh dưỡng trẻ em cao cấp.

Tháng 11-2024, Vinamilk giới thiệu phiên bản Optimum Gold mới với công thức chứa 6 HMO (Human Milk Oligosaccharides). Theo doanh nghiệp, đây là sản phẩm sữa công thức đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phức hợp 6 HMO.

HMO là nhóm dưỡng chất hiện diện tự nhiên trong sữa mẹ. Một số HMO có vai trò hỗ trợ sự phát triển của lợi khuẩn trong hệ tiêu hóa, góp phần hỗ trợ hàng rào bảo vệ tự nhiên của trẻ. Công thức Optimum Gold kết hợp 6 loại HMO, trong đó có DFL và 3-FL.

Theo doanh nghiệp, việc phát triển công thức này nằm trong định hướng ứng dụng các thành tựu nghiên cứu dinh dưỡng vào sản phẩm dành cho trẻ em. Doanh nghiệp cho biết phức hợp 6 HMO được lấy cảm hứng từ các dưỡng chất có trong sữa mẹ.

Ông Nguyễn Quang Trí chia sẻ: "Giải thưởng là sự ghi nhận đối với quá trình phát triển Optimum Gold. Việc nghiên cứu, cải tiến sản phẩm xuất phát từ nhu cầu dinh dưỡng của trẻ và mong muốn hỗ trợ cha mẹ trong hành trình nuôi con. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục tìm hiểu, ứng dụng các tiến bộ khoa học dinh dưỡng".

Bên cạnh phức hợp HMO, sản phẩm này còn có đạm whey giàu alpha-lactalbumin, 2 tỉ lợi khuẩn BB-12™ và LGG™, cùng chất xơ hòa tan GOS/FOS. Theo thông tin từ doanh nghiệp, các thành phần này được kết hợp nhằm hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng.

Sữa công thức trẻ em Vinamilk Optimum Gold với công thức đột phá chứa 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam. - Ảnh: T.L

Nghiên cứu dinh dưỡng gắn với tiêu chuẩn an toàn

Việc lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ không chỉ dựa trên thành phần mà còn liên quan đến nguồn gốc, quy trình nghiên cứu và chất lượng. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin rõ ràng và bảo đảm các tiêu chuẩn sản phẩm.

Đại diện Vinamilk cho biết, sự thấu hiểu về nhu cầu của các gia đình là một trong những cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nghiên cứu và cải tiến sản phẩm. Với Optimum Gold, công thức 6 HMO là một trong những hướng phát triển được doanh nghiệp lựa chọn.

Ông Nguyễn Quang Trí chia sẻ: "Việc nuôi con mang đến nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít áp lực cho cha mẹ. Vinamilk phát triển các sản phẩm dinh dưỡng lấy cảm hứng từ dưỡng chất trong sữa mẹ, trong đó có công thức 6 HMO, nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ".

Bên cạnh việc phát triển công thức, Vinamilk cho biết sản phẩm được kiểm nghiệm độc lập tại Clean Label Project (Mỹ), với các chỉ tiêu về chất gây ô nhiễm tiềm ẩn vượt ngoài yêu cầu an toàn thực phẩm bắt buộc của FDA Mỹ. Doanh nghiệp cũng đề cập các ghi nhận như First 1,000 Day Promise và Purity Award liên quan đến an toàn và độ tinh khiết của sản phẩm.

Sản phẩm Vinamilk Optimum Gold được trưng bày tại lễ trao giải World Branding Awards 2026 - 2027 ở Vương quốc Anh. - Ảnh: Desmond Liu.

Trong năm kỷ niệm 50 năm thành lập, Vinamilk cho biết sản phẩm của doanh nghiệp hiện có mặt tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, với danh mục hơn 350 sản phẩm phục vụ các nhu cầu dinh dưỡng khác nhau.

Danh hiệu tại World Branding Awards ghi nhận quá trình xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm của Optimum Gold. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu, cải tiến chất lượng và phát triển các sản phẩm dinh dưỡng theo định hướng ứng dụng khoa học.