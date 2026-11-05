Bà Mai Kiều Liên và Vinamilk được Fortune vinh danh

Bà Mai Kiều Liên đại diện Vinamilk nhận vinh danh Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 từ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà và bà Khoon Fong Ang - Giám đốc điều hành Fortune Asia. Ảnh: BTC

Ngày 3-11, tại Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 ở TP.HCM, bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk, nhận ghi nhận từ Fortune ở cả cấp độ cá nhân và doanh nghiệp. Đây là năm thứ ba liên tiếp bà góp mặt trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á và Vinamilk cũng tiếp tục nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.

Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế và đại diện nhiều tập đoàn hàng đầu trong khu vực, cùng thảo luận về những chuyển dịch của kinh tế toàn cầu, các động lực tăng trưởng mới và tương lai của doanh nghiệp Đông Nam Á.

Hai ghi nhận trong năm Vinamilk kỷ niệm 50 năm thành lập cho thấy sự song hành giữa dấu ấn của người lãnh đạo và năng lực phát triển của một doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Bà Mai Kiều Liên trong Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á

Trong bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia 2026, bà Mai Kiều Liên đứng thứ 71, tăng hai bậc so với năm 2025 và bốn bậc so với năm 2024. Đây là năm thứ ba liên tiếp bà có mặt trong danh sách thường niên của Fortune, cùng các nữ lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, sản xuất, bán lẻ và hàng tiêu dùng tại châu Á.

Danh sách năm nay quy tụ 100 nữ lãnh đạo đến từ 14 thị trường trong khu vực, gồm các nhà sáng lập, CEO và lãnh đạo cấp cao có sức ảnh hưởng vượt qua ranh giới quốc gia và ngành nghề. Fortune đánh giá các ứng viên dựa trên những tiêu chí như quy mô và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, năng lực đổi mới, tầm ảnh hưởng, quá trình phát triển sự nghiệp và những đóng góp cho xã hội.

Trong phần giới thiệu về bà Mai Kiều Liên, Fortune nhấn mạnh hành trình gần nửa thế kỷ gắn bó với Vinamilk, từ một kỹ sư ngành sữa năm 1976 đến vị trí Tổng Giám đốc từ năm 1992. Bà là một trong những CEO có thời gian điều hành doanh nghiệp lâu năm nhất Việt Nam, dẫn dắt doanh nghiệp qua những giai đoạn chuyển đổi quan trọng, từ cổ phần hóa, niêm yết trên thị trường chứng khoán đến mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế.

Dấu ấn của bà không chỉ nằm ở thời gian lãnh đạo mà còn ở khả năng duy trì sức cạnh tranh và thúc đẩy đổi mới của một doanh nghiệp đã trải qua nhiều chu kỳ phát triển. Từ những nhà máy sữa đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất, Vinamilk từng bước xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại, phát triển vùng nguyên liệu, làm chủ công nghệ và đưa sản phẩm Việt Nam tham gia thị trường quốc tế.

Trong quá trình điều hành Vinamilk, bà Mai Kiều Liên chú trọng chất lượng sản phẩm, nhu cầu người tiêu dùng, đầu tư công nghệ và phát triển nhân lực. Những định hướng này được thể hiện trong hoạt động sản xuất và chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Ở tuổi 50, Vinamilk tiếp tục chuyển mình với chiến lược tái định vị thương hiệu, đổi mới danh mục sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững. Đó cũng là minh chứng cho tư duy lãnh đạo xuyên suốt của bà Mai Kiều Liên: một doanh nghiệp muốn đi xa phải không ngừng nâng chuẩn, chủ động thích ứng và tạo ra những giá trị mới.

Bên cạnh hoạt động vinh danh, bà Mai Kiều Liên tham dự các phiên thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500, nơi quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu khu vực cùng trao đổi về những xu hướng đang định hình tương lai kinh tế Châu Á.

Các phiên thảo luận tập trung vào những thách thức và cơ hội trước biến động địa chính trị, kinh tế, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và dịch chuyển các trung tâm ảnh hưởng kinh tế.

Chương trình cũng dành không gian cho cộng đồng Fortune Most Powerful Women Asia chia sẻ góc nhìn về vai trò của nữ lãnh đạo trong việc xây dựng quan hệ hợp tác, mở rộng tầm ảnh hưởng và dẫn dắt doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Sự tham gia của bà Mai Kiều Liên tại diễn đàn cũng là dịp chia sẻ kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp Việt Nam với cộng đồng lãnh đạo khu vực, trong bối cảnh năng lực thích ứng và tầm nhìn dài hạn ngày càng được chú trọng.

Vinamilk ba năm liên tiếp vào Fortune Southeast Asia 500

Cùng với ghi nhận dành cho người đứng đầu, Vinamilk tiếp tục được Fortune xếp hạng trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026, đứng thứ 164 trong bảng xếp hạng.

Đây là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp này có mặt trong Fortune Southeast Asia 500. Đây cũng là đại diện duy nhất của ngành sữa Việt Nam duy trì sự hiện diện trong danh sách kể từ khi Fortune bắt đầu công bố bảng xếp hạng riêng cho khu vực vào năm 2024.

Fortune Southeast Asia 500 xếp hạng các doanh nghiệp dựa trên doanh thu, phản ánh quy mô hoạt động và vị thế của những doanh nghiệp lớn trong nền kinh tế khu vực. Năm 2026, ngưỡng doanh thu tối thiểu để góp mặt trong danh sách tăng 26%, cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng cao.

Trong danh sách có nhiều tập đoàn thuộc các lĩnh vực năng lượng, tài chính và công nghiệp. Việc Vinamilk duy trì vị trí trong bảng xếp hạng cho thấy sự ghi nhận đáng chú ý về quy mô và năng lực hoạt động của một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, dinh dưỡng trong khu vực.

Sau 50 năm phát triển, Vinamilk hiện có 16 nhà máy và 15 trang trại trong và ngoài nước; sản phẩm có mặt tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo thông tin doanh nghiệp, Vinamilk đứng thứ 36 thế giới về doanh thu ngành sữa và được Brand Finance đánh giá là thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu.

Từ tái định vị thương hiệu, phát triển các sản phẩm dinh dưỡng theo xu hướng mới đến hiện đại hóa sản xuất và mở rộng thị trường quốc tế, doanh nghiệp đang tạo thêm những động lực tăng trưởng, hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Hai danh hiệu từ Fortune trong cùng một năm mang ý nghĩa đặc biệt khi Vinamilk bước qua cột mốc nửa thế kỷ. Bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia ghi nhận năng lực và tầm ảnh hưởng của người lãnh đạo, Fortune Southeast Asia 500 phản ánh quy mô và vị thế của doanh nghiệp được xây dựng qua nhiều thế hệ.

Phía sau thành tựu này là hành trình bền bỉ nâng chất của một thương hiệu Việt Nam. Từ nền tảng phát triển trong nửa thế kỷ, Vinamilk tiếp tục đặt mục tiêu đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tiếp theo.