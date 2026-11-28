Chia sẻ kiến thức, hướng dẫn đồng nghiệp, giải thích cách đưa ra quyết định và đào tạo người khác thực hiện những trách nhiệm quan trọng - Ảnh: AI

Theo Forbes, nguyên nhân đôi khi không nằm ở việc thiếu cơ hội hay không được cấp trên ghi nhận, mà có thể đến từ những thói quen từng giúp bạn thành công nhưng về sau lại trở thành lực cản trong sự nghiệp,

Cho rằng kinh nghiệm đồng nghĩa với thăng tiến

Số năm làm việc cho thấy một người đã thực hiện công việc đó trong bao lâu, nhưng không tự động chứng minh khả năng đóng góp ở cấp độ cao hơn như quản lý hay lãnh đạo.

Thay vì chỉ dựa vào thâm niên để thể hiện giá trị, hãy tập trung đưa ra những ví dụ cụ thể về các vấn đề đã giải quyết, những cải thiện bạn đã mang lại hay kết quả đạt được. Điều này giúp người khác hiểu kinh nghiệm của bạn có thể tạo ra những giá trị gì.

Biết nhiều nhưng không có khả năng chia sẻ

Việc trở thành người được đồng nghiệp thường tìm đến khi cần hỗ trợ có thể mang lại cho bạn cảm giác được tin cậy.

Tuy nhiên, nếu chỉ mãi là người duy nhất biết cách thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng nhưng không thể thúc đẩy mọi người cùng tiến lên, bạn khó có khả năng thăng tiến.

Hãy chia sẻ kiến thức, hướng dẫn đồng nghiệp, giải thích cách đưa ra quyết định và đào tạo người khác thực hiện những trách nhiệm quan trọng.

Việc cộng tác và phát triển năng lực cho đồng nghiệp thể hiện khả năng lãnh đạo, đồng thời giúp đội ngũ sẵn sàng khi bạn chuyển sang vị trí mới.

Nhầm lẫn giữa bận rộn và tạo ra giá trị

Bận rộn không đồng nghĩa với tạo ra tác động và giá trị đáng kể. Một cách để đánh giá hiệu quả công việc và giá trị của bạn là tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu công ty ngừng nhiệm vụ mà bạn đang làm? Liệu những mục tiêu quan trọng của tổ chức có bị ảnh hưởng không?

Theo Forbes, hãy tập trung giải quyết những vấn đề có ý nghĩa và đo lường kết quả đạt được thay vì chỉ đếm số nhiệm vụ đã hoàn thành, phân biệt rõ những hạng mục có thể bị thay thế dễ dàng với những công việc mang lại giá trị lâu dài cho công ty.

Không nói rõ mục tiêu nghề nghiệp

Đừng cho rằng cấp trên chắc chắn biết bạn muốn được thăng chức chỉ vì bạn đã làm việc chăm chỉ và trung thành. Cấp trên không thể tự biết những mục tiêu mà bạn chưa nói ra, vì họ có trăm công nghìn việc để xử lý.

Nên thường xuyên trao đổi về định hướng nghề nghiệp với người quản lý, khéo léo cho họ biết bạn muốn phát triển ra sao, hỏi những năng lực mà tổ chức hoặc vị trí bạn quan tâm đang yêu cầu, đồng thời đề nghị được trao cơ hội để thử thách.

Dựa vào mạng lưới quan hệ đã cũ

Khi trách nhiệm công việc tăng lên, việc xây dựng mạng lưới mối quan hệ nghề nghiệp có thể bị bỏ quên. Khi đó, các mối quan hệ của bạn có thể chỉ giới hạn trong những người đang làm cùng.



Forbes đề xuất vẫn giữ kết nối với đồng nghiệp cũ, đồng thời duy trì việc xây dựng mối quan hệ bên ngoài. Việc kết nối cũng không nên chỉ nhằm thu thập liên hệ, mà nên hướng đến những mối quan hệ trong đó các bên chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau và xa hơn là mang lại cơ hội cho nhau.

Giải quyết vấn đề nhưng không chia sẻ bài học

Nếu bạn không chia sẻ những gì đã học được sau khi đối diện với khó khăn trong công việc, người khác có thể lặp lại cùng sai lầm và tổ chức bỏ lỡ cơ hội tận dụng kinh nghiệm đó.

Sau khi xử lý một vấn đề có mức độ ảnh hưởng đáng kể, bạn nên chia sẻ chuyện gì đã xảy ra, nguyên nhân, cách xử lý và những điều người khác có thể làm khác đi. Thành công lẫn thất bại đều có thể trở thành bài học cho tập thể. Tránh được sai lầm cũng là cách giúp tổ chức tránh lãng phí nguồn lực.

Chờ đến khi cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng

Bạn có thể muốn ứng tuyển vị trí quản lý hoặc chuyển sang hướng nghề nghiệp khác nhưng liên tục trì hoãn vì cho rằng mình cần thêm chứng chỉ hay thêm một năm kinh nghiệm. Việc chuẩn bị là cần thiết, nhưng chờ đến khi cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng dễ khiến bạn cứ tiếp tục ở lại vùng an toàn.