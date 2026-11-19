Công nghệ sạc không dây bằng cảm ứng từ của startup Up&Charge sử dụng tấm sạc lắp dưới mặt đất để truyền năng lượng cho ô tô điện mà không cần kết nối dây cáp - Ảnh: UP&CHARGE



Tại triển lãm công nghệ Slush ở Helsinki (Phần Lan), Up&Charge giới thiệu hệ thống sử dụng một tấm sạc lắp dưới mặt đất. Khi xe đỗ đúng vị trí, tấm sạc tự động nâng lên, tiến sát bộ phận tiếp nhận năng lượng dưới gầm xe. Sau khi hoàn tất quá trình sạc, thiết bị hạ xuống vị trí ban đầu.

Cơ chế này giúp thu hẹp khoảng cách giữa hai cuộn dây từ tính, giảm thất thoát năng lượng. Theo doanh nghiệp, hiệu suất truyền tải từ lưới điện đến pin xe có thể đạt 95%.

Hệ thống hiện có công suất 24 kW, cho phép sạc đầy một phương tiện trong khoảng một giờ. Up&Charge đang phát triển phiên bản 100 kW nhằm rút ngắn thời gian sạc.

Công nghệ này có tốc độ cao hơn các trạm sạc xoay chiều thông thường và chi phí triển khai thấp hơn hệ thống sạc siêu nhanh sử dụng dòng điện một chiều, dù chưa đạt tốc độ của các trạm sạc nhanh công suất lớn.

Trước mắt, doanh nghiệp tập trung vào các công ty vận hành đội xe, xe tải nhẹ và xe thương mại. Việc sạc tự động tại bãi đỗ hoặc kho vận giúp giảm thao tác của lái xe, tối ưu thời gian khai thác. Về lâu dài, công nghệ có thể mở rộng sang xe cá nhân và phương tiện tự hành.

Một thách thức đối với hệ thống là khả năng vận hành trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Up&Charge cho biết tuyết ít ảnh hưởng đến thiết bị, trong khi nhiệt độ cao mới là vấn đề đáng quan tâm.

Doanh nghiệp đang thử nghiệm hệ thống tại Gabon để đánh giá khả năng hoạt động trong khí hậu nóng.

Sau khoảng 3 năm nghiên cứu và phát triển, Up&Charge đã triển khai các dự án thử nghiệm và thương mại hóa.

Hệ thống từng được thử nghiệm tại cộng đồng đô thị Saint-Quentin-en-Yvelines từ năm 2024 và đưa vào sử dụng tại một đơn vị hiến binh ở Esbly từ tháng 7-2025.

Đến nay, doanh nghiệp đã lắp đặt 20 trạm phục vụ 25 phương tiện, đồng thời triển khai thêm 32 điểm sạc, hướng tới nâng tổng số lên 58 vào cuối năm 2026.

Được hỗ trợ thông qua chương trình Seed 2026 của Leonard, nền tảng đổi mới sáng tạo thuộc tập đoàn Vinci, Up&Charge dự kiến huy động vốn vào tháng 3-2027. Trước đó, doanh nghiệp đã huy động 1,5 triệu euro trong năm 2024.

Sự phát triển của công nghệ sạc cảm ứng từ cho thấy xu hướng đa dạng hóa hạ tầng phục vụ ô tô điện.

Nếu tiếp tục cải thiện công suất, độ bền và chi phí đầu tư, giải pháp này có thể trở thành lựa chọn bổ trợ cho các hệ thống sạc truyền thống, đặc biệt tại những địa điểm cần tự động hóa hoạt động vận hành phương tiện.