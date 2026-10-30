Sống cho mình hay sống để vừa mắt thiên hạ?

Bạn không thể kiểm soát ánh mắt của thiên hạ. Điều quan trọng là bạn sống cuộc đời của bạn như thế nào. Ảnh minh họa do AI tạo

Có người chọn sống khác số đông, có người mải miết đoán xem người khác nghĩ gì về mình.

Đừng biến lời người đời thành thước đo cuộc sống!

"Tôi sinh ở quê miền Trung nhưng lớn lên ở miền Bắc. Lúc tôi 5 tuổi, bố đưa về sống với ông bà. Mình tôi nói giọng Bắc giữa người miền Trung", độc giả Sao Xẹt kể lại hành trình lớn lên giữa những khác biệt về giọng nói, nếp sống và cách tư duy.

Từ chỗ không hiểu người khác nói gì, rồi phải học lại cách giao tiếp khi chuyển vùng sinh sống, bạn đọc Sao Xẹt dần hình thành một cách nhìn riêng về cuộc đời. Độc giả này kể mình đi học, đi làm, yêu đương với tư duy khác số đông, không quá bận tâm chuyện làm hài lòng tất cả mọi người.

"Chả sợ ai. Tôi sống cho tôi, bởi sự hiểu biết của mình. Không cần làm hài lòng tất cả", bạn đọc này viết.

Trong nhiều bình luận trên báo Tuổi Trẻ, Sao Xẹt cũng thường có ý kiến ngược với số đông.

Câu chuyện ấy gợi ra một điều đáng suy ngẫm: khác biệt không đồng nghĩa với sai trái. Một người có thể có cách nói, cách nghĩ, lựa chọn nghề nghiệp hay lối sống không giống những người xung quanh. Điều đó không phải là lý do để trở thành đối tượng của những lời bàn tán.

Trong đời sống, không ít người ngần ngại bày tỏ chính kiến vì sợ bị cho là lập dị, không dám làm việc mình thích vì sợ bị chê cười, thậm chí thay đổi lựa chọn cá nhân chỉ để nhận được sự đồng tình. Ánh mắt của người khác, vốn chỉ là một cảm nhận thoáng qua, đôi khi lại trở thành thước đo vô hình chi phối những quyết định rất riêng tư.

Nhưng nếu cứ phải sống theo sự kỳ vọng của tất cả mọi người, liệu có ai còn đủ tự do để là chính mình?

Độc giả BDC đưa ra một góc nhìn có phần dung hòa hơn: "Không cần phải bỏ ngoài tai mọi ý kiến xung quanh, vì những lời góp ý chân thành vẫn giúp mình nhìn ra thiếu sót".

Theo BDC, điều quan trọng là biết chọn lọc, điều gì đúng thì tiếp thu, còn không phải ai cũng có quyền áp đặt cách sống của mình lên người khác.

Đó có lẽ là ranh giới đáng lưu tâm giữa việc lắng nghe và lệ thuộc. Không phải lời nhận xét nào cũng đáng để bận lòng, nhưng cũng không phải cứ sống khác số đông là mặc nhiên đúng. Bản lĩnh không nằm ở việc phản đối tất cả, mà ở khả năng phân biệt đâu là lời góp ý thiện chí, đâu chỉ là sự áp đặt từ định kiến cá nhân.

Bận sống cuộc đời mình, còn đâu thời gian đoán ý người khác?

Một trong những điều khiến con người mệt mỏi không hẳn là những lời phán xét trực tiếp, mà còn là những suy diễn về điều người khác có thể đang nghĩ.

Mình mặc bộ quần áo này, liệu người ta có chê? Mình nói câu ấy, liệu có ai phật lòng? Mình không tham gia cuộc vui, liệu có bị cho là kiêu căng? Một hành động bình thường cũng có thể trở thành khởi đầu cho hàng loạt giả định, dù người trong cuộc chưa chắc đã nghĩ đến.

Độc giả Sao Mai bình luận ngắn gọn: "Bận rộn với việc của mình tự nhiên hết sợ ánh mắt của thiên hạ".

Còn độc giả Long nhìn vấn đề từ một nghịch lý khác: có người muốn sống theo ý mình nhưng vẫn mong tất cả phải đồng tình, khen ngợi. Trong khi đó cuộc sống không thể chiều lòng tất cả, nên mỗi người cần học cách chấp nhận những ý kiến khác biệt, kể cả những ánh nhìn không như mong muốn.

Thật vậy, muốn được tự do nhưng lại luôn cần sự tán thành của người khác là một mâu thuẫn khó tháo gỡ. Bởi khi sự hài lòng của đám đông trở thành điều kiện để cảm thấy mình sống đúng, quyền quyết định cuộc đời dường như đã được trao cho người ngoài.

Độc giả Duc đặt câu hỏi thẳng thắn hơn: "Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Quỹ thời gian hữu hạn để dành cho những điều tốt đẹp và người thân yêu. Hà cớ gì lại đem đi phung phí cho việc đoán già đoán non ý nghĩ của người dưng nước lã?".

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng chạm đến điều nhiều người có thể đã trải qua: chúng ta có thể dành hàng giờ để nghĩ về một lời nói vô tình, một ánh mắt khó hiểu, trong khi lại không đủ thời gian trò chuyện với người thân hoặc làm điều thực sự có ý nghĩa với mình.

Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng con người sống trong cộng đồng và nhu cầu được chấp nhận là điều tự nhiên. Ánh mắt thiên hạ đôi khi còn là lời nhắc nhở cần thiết để mỗi người điều chỉnh hành vi, biết tôn trọng người khác và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình