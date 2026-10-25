Ánh mắt thiên hạ: Chiếc gông vô hình cho những ai thích suy diễn

Ánh mắt thiên hạ và những lời xì xầm khiến chúng ta dễ dàng suy diễn theo chiều hướng tiêu cực - Ảnh minh họa do AI tạo

Người ta dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm khi đọc những dòng chia sẻ về việc bản thân từng rụt rè thế nào trước những lời bàn tán ở quán cà phê, hay chỉ cần mặc bộ thời trang phá cách cũng bị nhìn ngó đến phát ngại…

Bệnh sợ thiên hạ hay sự thiếu hụt mục tiêu sống?

Có những người hay bận tâm kiểu hôm nay đồng nghiệp liếc mắt một cái cũng suy diễn. Lướt Facebook thấy ai đó bóng gió vu vơ cũng thấy tự ái. Bước ra đường mặc chiếc áo hơi sặc sỡ sợ hàng xóm bàn tán và cảm thấy lo âu. Cứ thế, hàng tá những suy nghĩ bị ném vào cái hố không đáy mang tên "họ nghĩ gì về mình?".

Nhìn nhận một cách sòng phẳng, Mark Manson - tác giả cuốn sách "Nghệ thuật tinh tế của việc "đếch'" quan tâm" (tựa gốc tiếng Anh: The Subtle Art of Not Giving a Fck*) đã gãi đúng chỗ ngứa của xã hội hiện đại khi cho rằng: nếu bạn quá để ý ánh mắt người khác, rất có thể cuộc sống của bạn đang... quá rảnh rỗi.

Khi một người bận rộn chạy đua với deadlines, bận lu bu với các dự án cộng đồng, bận trăn trở làm sao để giải quyết một bài toán hóc búa hay hiện thực hóa một ước mơ đổi đời, họ chẳng có một phút giây thừa thãi nào để quan tâm xem thiên hạ đang bĩu môi hay gật đầu.

Ánh mắt của người ngoài chỉ có sức sát thương cực lớn khi bạn đứng ì một chỗ, không tiến, không lùi, và dùng chính nỗi sợ bị phán xét ấy làm cái cớ hợp lý hóa cho sự trì trệ của bản thân.

Bạn Phương Nhi nói đọc xong cuốn sách "Nghệ thuật tinh tế của việc "đếch" quan tâm" thấy vừa buồn cười vừa chiêm nghiệm được trách nhiệm của bản thân với chính bản thân mình luôn. Ở đó bạn cũng thấy không việc gì quá bận tâm về ánh nhìn của người khác nếu mình không làm gì quá.

Bản lĩnh được tôi luyện từ sự "cả gan" bất chấp định kiến

Chúng ta thấy rất khó có ai lại có thể vừa lòng tất cả. Những bước ngoặt hay những thành công cũng có thể bắt nguồn từ những người dám mang tiếng "điên rồ", "ngược đời" hay "chẳng giống ai".

Khi bạn tìm thấy một lý tưởng đủ lớn - dù là hoàn thiện một kỹ năng mới, xây dựng một sự nghiệp tử tế, hay đơn giản là sống một cuộc đời ngẩng cao đầu không hổ thẹn với lương tâm - tự khắc trọng tâm cuộc đời bạn sẽ dịch chuyển. Những lời xì xào bàn tán bỗng chốc không có gì phải bận tâm.

Là người từng bận tâm với những suy nghĩ "không biết người ta nghĩ gì về mình", chị Thúy Hằng (nhân viên văn phòng) sau khi tham gia những chương trình về tâm lý do Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM tổ chức đã thay đổi cách nghĩ.

Chị Thúy Hằng nói: "Đã đến lúc chúng ta cần ngưng việc nuôi dưỡng sự nhạy cảm độc hại. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, và quỹ thời gian của mỗi người là hữu hạn để cứ phải sống giùm phần ánh nhìn của người khác. Thiên hạ có thể phán xét bạn trong năm phút, nhưng họ không thể sống thay bạn một ngày nào trong cuộc đời này".

Bớt nhìn ngang ngó dọc lại, dồn hết tâm can vào một mục tiêu xứng đáng, bạn sẽ thấy sự tự do thực sự không nằm ở việc người ta khen ngợi bạn ra sao, mà nằm ở việc bạn chẳng thèm bận tâm đến điều đó nữa. Suy cho cùng, chiếc áo rách hay lành là việc của bạn; việc của thiên hạ là nhìn, còn việc của bạn là cứ hiên ngang bước đi trên con đường mình đã chọn.