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Sóng biển Đà Nẵng tung bọt trắng xóa, du khách nước ngoài thích thú check-in

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Ngày 10-11, tại trung tâm Đà Nẵng thi thoảng có những cơn mưa lớn và gió khá mạnh. Còn ở bên khu vực ven biển Đà Nẵng, gió giật liên hồi, từng đợt sóng lớn bạc đầu liên tục xô vào bờ.

Sóng biển Đà Nẵng tung bọt trắng xóa, du khách nước ngoài thích thú check-in - Ảnh 1.

Sóng biển bạc đầu nhìn từ bãi biển Mân Thái - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tại ven biển đường Hoàng Sa (Đà Nẵng), có nhiều thời điểm nước biển đã tràn qua toàn bộ bãi cát, dâng đến sát bờ tường.

Đáng chú ý, dù thời tiết không thuận lợi, khu vực ven biển từ Sơn Trà đến Ngũ Hành Sơn vẫn tấp nập du khách nước ngoài. 

Trên vỉa hè phía biển của đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, nhiều nhóm du khách chạy bộ hoặc thong thả dạo chơi.

Còn ở phía dưới các bãi biển Mỹ Khê, Mỹ An, T20… nhiều nhóm du khách nước ngoài thích thú bấm những tấm hình lưu niệm với hậu cảnh là những đợt sóng cao cuộn trào. Một số người còn cởi giày, dép, đi chân trần dạo trên bãi cát.

Ông Kim (một du khách Hàn Quốc) cho biết đã đến Đà Nẵng du lịch mấy lần và đây là lần đầu ông thấy những đợt sóng biển tung bọt trắng xóa như vậy.

Sóng biển Đà Nẵng tung bọt trắng xóa, du khách nước ngoài thích thú check-in - Ảnh 2.

Du khách dạo chơi ở ven biển Đà Nẵng ngày 10-11 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sóng biển Đà Nẵng tung bọt trắng xóa, du khách nước ngoài thích thú check-in - Ảnh 3.

Hai du khách nước ngoài chụp hình ở bãi biển Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết dù thời tiết không thuận lợi nhưng nhiều du khách nước ngoài vẫn muốn khám phá, ngắm cảnh biển Đà Nẵng.

Trong đó, có một số du khách đến từ những khu vực không giáp biển hoặc ít có dịp chứng kiến cảnh biển động, sóng lớn nên tỏ ra thích thú trước khung cảnh này.

Cũng theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, khi có dự báo thời tiết không thuận lợi, đơn vị đã chủ động thông báo khuyến cáo người dân và du khách không tắm biển để đảm bảo an toàn.

Sóng biển Đà Nẵng tung bọt trắng xóa, du khách nước ngoài thích thú check-in - Ảnh 4.

Những nhóm du khách thích thú vui chơi ở bãi biển Mỹ Khê - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sóng biển Đà Nẵng tung bọt trắng xóa, du khách nước ngoài thích thú check-in - Ảnh 5.

Có người thì chạy bộ trên cát - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sóng biển Đà Nẵng tung bọt trắng xóa, du khách nước ngoài thích thú check-in - Ảnh 6.

Cùng lưu lại hình ảnh bên sóng biển - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sóng biển Đà Nẵng tung bọt trắng xóa, du khách nước ngoài thích thú check-in - Ảnh 7.

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng nhiều du khách lại rất thích thú với sóng biển Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sóng biển Đà Nẵng tung bọt trắng xóa, du khách nước ngoài thích thú check-in - Ảnh 8.

Bãi biển Đà Nẵng tấp nập các nhóm du khách nước ngoài - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sóng biển Đà Nẵng tung bọt trắng xóa, du khách nước ngoài thích thú check-in - Ảnh 9.Khu đất bên sông Hàn sẽ làm công viên hơn 186 tỉ đồng có gì đặc biệt?

Đà Nẵng dự kiến chi 186,71 tỉ đồng làm công viên văn hóa vườn Nhật Nguyệt bên sông Hàn. Khu đất này có gì đặc biệt mà nhiều người chưa biết?


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    Chủ đề: bãi biển du khách Hoàng Sa Sơn Trà

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