Sóng biển Đà Nẵng tung bọt trắng xóa, du khách nước ngoài thích thú check-in

Sóng biển bạc đầu nhìn từ bãi biển Mân Thái - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tại ven biển đường Hoàng Sa (Đà Nẵng), có nhiều thời điểm nước biển đã tràn qua toàn bộ bãi cát, dâng đến sát bờ tường.

Đáng chú ý, dù thời tiết không thuận lợi, khu vực ven biển từ Sơn Trà đến Ngũ Hành Sơn vẫn tấp nập du khách nước ngoài.

Trên vỉa hè phía biển của đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, nhiều nhóm du khách chạy bộ hoặc thong thả dạo chơi.

Còn ở phía dưới các bãi biển Mỹ Khê, Mỹ An, T20… nhiều nhóm du khách nước ngoài thích thú bấm những tấm hình lưu niệm với hậu cảnh là những đợt sóng cao cuộn trào. Một số người còn cởi giày, dép, đi chân trần dạo trên bãi cát.

Ông Kim (một du khách Hàn Quốc) cho biết đã đến Đà Nẵng du lịch mấy lần và đây là lần đầu ông thấy những đợt sóng biển tung bọt trắng xóa như vậy.

Du khách dạo chơi ở ven biển Đà Nẵng ngày 10-11 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Hai du khách nước ngoài chụp hình ở bãi biển Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết dù thời tiết không thuận lợi nhưng nhiều du khách nước ngoài vẫn muốn khám phá, ngắm cảnh biển Đà Nẵng.

Trong đó, có một số du khách đến từ những khu vực không giáp biển hoặc ít có dịp chứng kiến cảnh biển động, sóng lớn nên tỏ ra thích thú trước khung cảnh này.

Cũng theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, khi có dự báo thời tiết không thuận lợi, đơn vị đã chủ động thông báo khuyến cáo người dân và du khách không tắm biển để đảm bảo an toàn.

Những nhóm du khách thích thú vui chơi ở bãi biển Mỹ Khê - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Có người thì chạy bộ trên cát - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cùng lưu lại hình ảnh bên sóng biển - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng nhiều du khách lại rất thích thú với sóng biển Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Bãi biển Đà Nẵng tấp nập các nhóm du khách nước ngoài - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

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