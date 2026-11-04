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Sôi động giải bóng đá lão tướng quốc tế

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Ngày 3-11 đã diễn ra lễ bốc thăm Giải bóng đá Hữu nghị Quốc tế TP.HCM lần I 2026. Đây là sân chơi hứa hẹn sẽ rất sôi động khi có sự góp mặt của các đội bóng nước ngoài, với dàn cựu tuyển thủ đáng chú ý.

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Các cựu danh thủ bóng đá Việt Nam trong lễ bốc thăm - Ảnh: C.T.

Phong trào bóng đá lão tướng tại TP.HCM những năm qua vẫn duy trì sức sống nhờ các giải đấu giao hữu, hoạt động của những đội bóng địa phương và sự góp mặt của nhiều cựu cầu thủ chuyên nghiệp. 

Không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe cho những người yêu bóng đá ở tuổi trung niên và cao tuổi, các giải lão tướng còn là dịp để những ngôi sao năm nào gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm sân cỏ và duy trì niềm đam mê với trái bóng.

Các giải lão tướng liên tục được tổ chức thời gian qua và đang ngày càng nâng tầm quy mô - tính chuyên nghiệp.

Tiêu biểu chính là Giải bóng đá Hữu nghị Quốc tế TP.HCM lần I 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 7-11 tới tại sân vận động Tân Hiệp, xã Hóc Môn, TP.HCM. Giải do nhà báo Hồ Nguyễn, cựu danh thủ (bóng đá lẫn bóng bàn) Trần Cảnh Tuấn phụ trách công tác tổ chức.

Giải có sự góp mặt của 2 đội quốc tế là Campuchia và Úc, chia làm nhiều nội dung, với 3 lứa tuổi 50-54, 55-59 và 60 trở lên. 

Giải quy tụ các cựu cầu thủ nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam cũng như 2 nền bóng đá Campuchia - Úc, với giải thưởng do ông Nguyễn Xuân Vũ (Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) tài trợ, cũng như sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá TP.HCM.

Ngoài 2 đội quốc tế, đại diện Việt Nam tham dự giải có các đội Cựu cầu thủ Sông Bé Bình Dương, FC Trường Giang, Cựu cầu thủ TP.HCM và Huynh đệ FC.

Bên cạnh thi đấu, các cựu cầu thủ TP.HCM còn duy trì hoạt động giao hữu gắn với thiện nguyện. Đầu năm 2026, Chi hội Cựu cầu thủ bóng đá TP.HCM tổ chức chương trình giao hữu tại sân Tao Đàn, kết hợp tri ân và hỗ trợ những cựu cầu thủ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Những hoạt động này góp phần duy trì một sân chơi giàu tính gắn kết, nơi tuổi tác không làm vơi đi niềm đam mê bóng đá.

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    Chủ đề: Campuchia bóng đá lão tướng giải bóng đá quốc tế

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