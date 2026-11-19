Hoàng Mèo và Tấn Bo tại Cơ quan điều tra liên quan đến Phim "Huy bến xe" - Ảnh: Công an cung cấp



Tại buổi họp báo định kỳ vào chiều 19-11 ở Trung tâm Đào tạo và Truyền thông TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phản hồi câu hỏi của phóng viên về việc định hướng hoạt động biểu diễn, phát hành sản phẩm âm nhạc trên môi trường số; đồng thời khuyến cáo nghệ sĩ nâng cao trách nhiệm khi lựa chọn dự án tham gia, tránh bị lợi dụng hình ảnh như với vụ việc phim ca nhạc "Huy bến xe”.

Nghệ sĩ xin lỗi, gỡ bài vẫn có thể bị 'khóa sóng'

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thông tin theo quy định tại Nghị định 147 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, mọi tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về các thông tin mà mình lưu trữ, truyền đưa, cung cấp hoặc phát tán trên mạng: “Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội…”.

Như vậy, tổ chức, cá nhân thực hiện phát hành sản phẩm âm nhạc trên môi trường số thì phải chịu trách nhiệm với nội dung thông tin mà mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa mà không chịu sự kiểm duyệt nội dung trước khi phát hành thông tin.

Sở đề nghị các nghệ sĩ, người có ảnh hưởng, bên cạnh chấp hành quy định pháp luật, cần nghiêm túc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM từng mời rapper MCK lên làm việc vì ca từ tục tĩu, phản cảm - Ảnh: FBNV



Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin trên mạng, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của nghệ sĩ, chuyển từ “bị động” sang “chủ động phòng ngừa và định hướng”, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã và đang triển khai thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm:

Đó là đẩy mạnh triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và Bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Sở Văn hóa và Thể thao chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền đẩy mạnh việc “phủ xanh” thông tin trên không gian mạng bằng việc vận động nghệ sĩ, người nổi tiếng truyền tải các nội dung tích cực, trở thành những “hạt nhân” lan tỏa văn hóa ứng xử đẹp.

Tiếp tục đẩy mạnh, lồng ghép, đưa nội dung "Văn hóa ứng xử trên không gian mạng" vào các chương trình giáo dục đời sống gia đình, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; giúp người dân tự nâng cao "sức đề kháng", biết sàng lọc, nhận diện thông tin xấu, độc.

Tăng cường rà quét, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với các sản phẩm âm nhạc, hành vi biểu diễn có nội dung vi phạm quy định như sử dụng ngôn từ thô tục, phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục…

Tùy tính chất, mức độ vi phạm, ngoài việc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để đánh giá, xem xét việc áp dụng biện pháp “khóa sóng”, “hạn chế hình ảnh” trên các phương tiện truyền thông chính thống và các sự kiện văn hóa lớn của địa phương.

Việc nghệ sĩ xin lỗi hay tự gỡ bỏ sản phẩm vi phạm là trách nhiệm khắc phục hậu quả bắt buộc, không thay thế cho các hình thức xử lý vi phạm hay biện pháp quản lý nhà nước. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM

Mượn danh nghĩa 'sáng tạo nghệ thuật' để lồng ghép hành vi vi phạm sẽ bị xử lý

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết mọi tổ chức, cá nhân, trong đó có nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về nội dung do mình cung cấp, truyền đưa, lưu trữ trên mạng Internet. Trong đó, có phim ca nhạc, MV khai thác đề tài “giang hồ mạng”, tội phạm, bạo lực xuất hiện phổ biến trên các nền tảng xuyên biên giới xuất phát từ mục đích “câu view”, chạy theo thuật toán tương tác và khai thác yếu tố giật gân.

“Việc lợi dụng danh nghĩa 'sáng tạo nghệ thuật' hay 'phim ca nhạc' để lồng ghép các hành vi vi phạm, thậm chí có sự tham gia của các cá nhân, nghệ sĩ vi phạm pháp luật là hành vi vi phạm quy định về an toàn thông tin mạng và trật tự xã hội, cần bị ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin trên mạng, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thực hiện rà soát thông tin dư luận trên không gian mạng hằng ngày.

Đồng thời Sở và Công an TP.HCM phối hợp chặt chẽ, xem xét, xử lý đối với các trường hợp vi phạm trên không gian mạng, phục vụ công tác xử lý đối tượng vi phạm, đặc biệt những nội dung liên quan đến các vấn đề trên không gian mạng lan truyền nhanh, nội dung có tính chất nhạy cảm, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc có tác động phức tạp đến tình hình dư luận xã hội”, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thông tin.