Các bạn sinh viên khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM đến tham quan và học tập tại Tòa soạn Báo Tuổi Trẻ ngày 21-11 - Ảnh: THANH HIỆP

Ngày 21-11, hơn 70 sinh viên khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cùng giảng viên nhà trường đã đến tham quan, giao lưu và học tập thực tế tại Báo Tuổi Trẻ. Đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức dành cho sinh viên của khoa, giúp các bạn tiếp cận môi trường làm việc thực tế và kết nối kiến thức trên giảng đường với hoạt động nghề nghiệp.

Chương trình có các hoạt động tìm hiểu quy trình vận hành tòa soạn, trao đổi với nhà báo, biên tập viên và trải nghiệm sản xuất video ngắn.

Nghề báo và nghề giáo cùng lan tỏa tri thức

Tại buổi giao lưu, nhà báo Bùi Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Báo Tuổi Trẻ, chia sẻ với các bạn sinh viên rằng nghề báo là công việc thú vị, nhiều áp lực nhưng cũng đầy ý nghĩa.

Theo ông Dũng, dù khác nhau về phương thức hoạt động, nghề báo và nghề giáo có điểm chung là cùng góp phần truyền đạt tri thức, lan tỏa những giá trị tích cực và tác động đến nhận thức cộng đồng.

Các giảng viên và sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cùng giao lưu và tìm hiểu về các hoạt động báo chí của Tuổi Trẻ - Ảnh: THANH HIỆP

Ông kỳ vọng chuyến tham quan sẽ giúp sinh viên hiểu hơn về hoạt động của một tòa soạn, quy trình sản xuất tác phẩm báo chí và đưa sản phẩm đến bạn đọc. Đồng thời, ông khuyến khích các bạn trẻ thử sức cộng tác với Báo Tuổi Trẻ, gửi bài viết để nhận góp ý và từng bước hoàn thiện kỹ năng.

Bà Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, cho rằng chuyến tham quan giúp sinh viên hiểu hơn về cách làm việc của một tòa soạn báo chuyên nghiệp, nơi đòi hỏi người làm báo phải chính xác, nhạy bén, sáng tạo và có trách nhiệm với thông tin mình đưa đến công chúng.

Theo bà, trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội thay đổi cách con người tiếp cận tri thức, sinh viên cần trang bị không chỉ kiến thức chuyên môn mà cả năng lực thích ứng, làm chủ công nghệ.

Kỹ năng báo chí ứng dụng trong giáo dục

Bà Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tại buổi giao lưu tại Báo Tuổi Trẻ - Ảnh: T.T.D.

Bà Ngọc nhận định những kỹ năng báo chí, truyền thông có thể được vận dụng thiết thực trong công việc giáo dục. Kỹ năng tìm kiếm, thẩm định và xử lý thông tin hỗ trợ giáo viên xây dựng học liệu; khả năng quan sát, đặt vấn đề và tư duy phản biện giúp khơi gợi sự chủ động, sáng tạo của người học.

Bên cạnh đó, kỹ năng kể chuyện và sử dụng các nền tảng truyền thông số có thể góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy, tạo hứng thú và tăng tương tác với học sinh.

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cũng nhấn mạnh đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm đối với thông tin được tiếp nhận, sử dụng, lan tỏa là những phẩm chất quan trọng của người giáo viên.

Trong khuôn khổ chương trình, nhà báo Vi Quang Nam đã hướng dẫn sinh viên các kỹ năng cơ bản để sản xuất video ngắn, từ lựa chọn nội dung, phát triển ý tưởng đến xây dựng kế hoạch thực hiện.

Đoàn cũng tham quan Ban Quốc tế và Tuổi Trẻ tiếng Anh, tìm hiểu công việc sản xuất tin tức Quốc tế, tin tức trong nước tiếng Anh cho độc giả nước ngoài tại Việt Nam, đồng thời trao đổi trực tiếp với các phóng viên, biên tập viên về kinh nghiệm tác nghiệp và môi trường làm việc tại tòa soạn.

Hình ảnh đoàn sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM đến thăm Báo Tuổi Trẻ ngày 21-11

Các bạn sinh viên cùng tìm hiểu về những kỹ năng của người làm báo khi tác nghiệp, truyền tải tin tức đến với độc giả cùng phóng viên Tuổi Trẻ - Ảnh: THANH HIỆP

Bạn Nguyễn Bảo Linh thực hành sử dụng thiết bị ghi hình tác nghiệp tại Tuổi Trẻ - Ảnh: THANH HIỆP

Sinh viên tham quan, giao lưu cùng các phóng viên, biên tập viên ban Quốc tế - Tuổi Trẻ tiếng Anh về công việc của đội ngũ Tuổi Trẻ tại tòa soạn - Ảnh: THANH HIỆP

Các bạn sinh viên khoa tiếng Anh tích cực đặt các câu hỏi cho đội ngũ phóng viên Tuổi Trẻ về nghề báo - Ảnh: THANH HIỆP

Đoàn tham quan Trường Đại học Sư phạm TP.HCM chụp ảnh lưu niệm tại Tòa soạn Báo Tuổi Trẻ - Ảnh: T.T.D.