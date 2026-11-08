Sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 'thực chiến' cùng 3 nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong khóa học tại Báo Tuổi Trẻ

Sinh viên tác nghiệp trong khi nhiếp ảnh gia Hoàng Trung Thủy giới thiệu câu chuyện phía sau bức ảnh "Đường tu hành" - Ảnh: T.T.D.

Trong buổi giao lưu, các sinh viên nghe lại những hành trình đưa thủ quỹ Phan Thị Khánh của một ngân hàng thành nhiếp ảnh gia Khánh Phan có nhiều giải thưởng được nhiều người biết đến.

Sinh viên đặt nhiều câu hỏi về những tác phẩm phong cảnh cũng như đời thường được chị chụp đa số bằng drone. Mọi người trầm trồ với những tác phẩm của chị chụp tại Việt Nam đoạt giải quốc tế.

Trước đó, tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (TP.HCM), sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã có buổi giao lưu cùng nhiếp ảnh gia Nguyễn Á, người được biết đến qua nhiều dự án sách ảnh về thiên nhiên, đời sống và những vùng đất đặc biệt của Việt Nam.

Không gian ngoài trời tạo nên một buổi gặp gỡ gần gũi. Từ những bức ảnh quen thuộc, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á chia sẻ với sinh viên cách quan sát ánh sáng, chờ đợi khoảnh khắc và đặt cảm xúc của con người vào khuôn hình.

Ông cho rằng máy ảnh ngày càng dễ tiếp cận, nhưng một bức ảnh có sức sống vẫn cần sự kiên nhẫn, góc nhìn riêng và thái độ tôn trọng đối với nhân vật.

Sinh viên Trần Lương Khanh Huy háo hức chia sẻ: "Có những giá trị không chỉ được truyền tải qua sách vở, mà còn được hình thành từ những cuộc gặp gỡ, những trải nghiệm và sự kết nối giữa con người với con người".

Thực tế, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á mang đến cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận gần hơn với hành trình làm nghề, những trải nghiệm thực tiễn và niềm đam mê dành cho nghệ thuật nhiếp ảnh. Bởi cảm hứng đôi khi bắt đầu từ một cuộc trò chuyện, một lời chia sẻ và có thể trở thành động lực cho hành trình phía trước.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á nói chuyện với sinh viên khoa truyền thông sáng tạo ĐH Nguyễn Tất Thành về cách thực hiện và đeo bám một đề tài - Ảnh: DUYÊN PHAN

Những ảnh chụp của sinh viên trong các buổi giao lưu cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh

Còn tại Bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM, nhiếp ảnh gia Hoàng Trung Thủy đã cho sinh viên biết thế nào là theo một dự án nhiếp ảnh dài hơi như trong cuốn sách ảnh về Thủ Thiêm xưa và nay, về Sài Gòn phản chiếu về góc nhìn đô thị.

Ngoài ra ông còn cho sinh viên biết thêm một góc nhìn các sự vật qua hiệu ứng nghệ thuật thị giác, qua các bề mặt phản chiếu...

Sinh viên Nguyễn Lê Bảo Trân chia sẻ: "Em và các bạn học được nhiều góc chụp từ nhiếp ảnh gia, câu chuyện trong từng bức ảnh, hiểu hơn những quá trình mà chú Hoàng Trung Thủy thực hiện một bộ ảnh".

Ngoài ra Bảo Trân thích không khí đông vui náo nhiệt ở bảo tàng, được tác nghiệp cùng các thầy, được gặp và quen thêm nhiều bạn ở các lớp khác đến đây tác nghiêp, được tham quan bảo tàng miễn phí…

Sau các buổi tác nghiệp, nhiều sinh viên hiểu thêm về việc bắt đầu một dự án ảnh, chọn đề tài và giữ động lực khi theo đuổi nhiếp ảnh trong thời gian dài. Các buổi giao lưu cũng là dịp để các bạn trẻ mang máy ảnh ra khỏi lớp học, thử quan sát nhịp sống quanh mình và biến những điều bình dị thành chất liệu sáng tạo trong học tập.

Đây là các hoạt động thực tế, thực chiến trong khuôn khổ học phần "Kỹ năng và Nghệ thuật nhiếp ảnh" dành cho sinh viên Khoa Truyền thông Sáng tạo, Trường đại học Nguyễn Tất Thành.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác, đến nay nhà trường đã đưa hơn 4.000 sinh viên thuộc các ngành Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng đến học thực hành, thực chiến tại báo Tuổi Trẻ.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á chia sẻ về những khoảnh khắc khi thực hiện bộ ảnh thời dịch COVID 19 trong buổi nói chuyện với sinh viên tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ, TP.HCM - Ảnh: Sinh viên UYỂN NHI

Sản phẩm của Sinh viên TRƯƠNG QUỲNH NHƯ

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