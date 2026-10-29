Báo Tuổi Trẻ và Trường đại học Anh Quốc Việt Nam hợp tác, tạo cơ hội thực hành, 'thực chiến' cho sinh viên

Ông Paul Julian Bennett - Giám đốc khối marketing và tuyển sinh (BUV) - trao đổi văn bản ký kết hợp tác với nhà báo Lê Xuân Trung - Phó tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ - Ảnh: T.T.D.

Hướng đến lợi ích thiết thực cho sinh viên

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lê Xuân Trung - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho rằng mục tiêu quan trọng nhất trong hợp tác giữa hai bên là hướng đến lợi ích thiết thực cho sinh viên, giúp các bạn đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động.

Theo ông Trung, báo Tuổi Trẻ không chỉ là một cơ quan báo chí mà còn có hệ sinh thái với nhiều hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện và giáo dục.

Báo đã tổ chức nhiều chương trình như Ngày của Phở, Ngày Tài chính số… Từ một hoạt động giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam, Ngày của Phở đã phát triển thành sự kiện có phạm vi quốc tế. Trong khi đó Ngày Tài chính số được triển khai với sự phối hợp của Ngân hàng Nhà nước và hệ thống ngân hàng.

Việc tham gia những chương trình này giúp sinh viên không chỉ rèn luyện kỹ năng truyền thông mà còn hiểu rõ hơn cách xây dựng, tổ chức và quảng bá một sự kiện đến công chúng.

Các bạn có thể tham gia thực hành ngay từ năm thứ nhất, thay vì chờ đến khi tốt nghiệp mới có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế.

"Tôi mong việc hợp tác giữa báo Tuổi Trẻ và BUV sẽ phát huy thế mạnh của mỗi bên, tạo ra những chương trình cụ thể để sinh viên có thêm cơ hội thực hành, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và yêu cầu thực tế của nhà tuyển dụng", ông Trung nói.

Nhà báo Lê Xuân Trung cho rằng mục tiêu lớn nhất của chương trình hợp tác chính là hướng đến lợi ích cho các sinh viên - Ảnh: T.T.D.

Giúp sinh viên sẵn sàng làm việc ngay sau tốt nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, ông Paul Julian Bennett - Giám đốc khối marketing và tuyển sinh (BUV) - cho rằng hiện nay nhà tuyển dụng cần những sinh viên tốt nghiệp không chỉ có kiến thức và kỹ năng số, mà còn phải chứng minh được những gì mình đã làm, bên cạnh những gì mình đã học.

Để làm được điều này, các cơ quan truyền thông và doanh nghiệp có thể tham gia định hình nội dung sinh viên học, cách các em vận dụng kiến thức và phương thức đánh giá năng lực. Các hoạt động này bao gồm những dự án thực tế do doanh nghiệp đặt ra, chương trình cố vấn, sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia trong ngành và các kỳ thực tập.

"Trong khi các trường đại học và doanh nghiệp vốn thường kết nối với nhau ở giai đoạn tuyển dụng, chúng tôi tin rằng sự hợp tác này cần bắt đầu sớm hơn nhiều, ngay từ khi sinh viên vẫn đang phát triển những năng lực cần thiết cho công việc.

Sau cùng, mục tiêu chung của chúng ta là bảo đảm sinh viên có thể tự tin bước từ lễ tốt nghiệp vào môi trường làm việc, sẵn sàng đóng góp ngay từ ngày đầu tiên", ông Paul Julian Bennett nói.

Ông Paul Julian Bennett - Giám đốc khối marketing và tuyển sinh (BUV) - cho rằng chương trình hợp tác có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phát triển kỹ năng của sinh viên - Ảnh: T.T.D.

Hợp tác trên nhiều lĩnh vực Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn tuyển sinh, đồng thời tăng cường thông tin về hoạt động hợp tác, thành tựu và các sự kiện tiêu biểu nhằm lan tỏa những đóng góp của mỗi bên đối với xã hội. Hai bên cũng phối hợp xây dựng nội dung, tổ chức các chương trình trao đổi học thuật, diễn đàn, hội thảo, tọa đàm và sự kiện truyền thông về các vấn đề xã hội. Giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia cùng phóng viên, biên tập viên báo Tuổi Trẻ sẽ có cơ hội tham gia các chương trình do hai bên tổ chức với vai trò diễn giả, chuyên gia hoặc khách mời. Ngoài ra, báo Tuổi Trẻ sẽ phối hợp thiết kế, xây dựng và tổ chức các học phần thực hành về truyền thông dành cho sinh viên BUV, đặc biệt là các chương trình: Làm báo cùng Tuổi Trẻ, Một ngày làm truyền thông cùng Tuổi Trẻ... Theo đó, sinh viên có thể đến học tập, trải nghiệm thực tế tại trụ sở chính của báo ở TP.HCM hoặc các văn phòng đại diện khu vực.