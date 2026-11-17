Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Chủ tịch ASEAN 2026, trao chiếc búa biểu trưng cho Thủ tướng Singapore Hoàng Tuần Tài - đại diện nước Chủ tịch 2027 - Ảnh: AFP

Theo TTXVN, ngày 17-11, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 bế mạc tại Manila (Philippines). Tại lễ bế mạc, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã trao chiếc búa biểu trưng cho Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, đánh dấu việc chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN từ Philippines sang Singapore.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 23 và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 21.

Hội nhập sâu rộng hơn, Quan hệ đối tác rộng mở hơn

Phát biểu bế mạc, Thủ tướng Lawrence Wong (Hoàng Tuần Tài) công bố chủ đề Năm Chủ tịch ASEAN 2027 của Singapore là "Hội nhập sâu rộng hơn, Quan hệ đối tác rộng mở hơn" (Deeper Integration, Wider Partnerships).

Theo ông Wong, cạnh tranh giữa các nước lớn, xung đột tại những khu vực xa Đông Nam Á và gián đoạn kinh tế toàn cầu đang tác động đến an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và đời sống người dân. ASEAN không thể kiểm soát những biến động bên ngoài, nhưng có thể chủ động lựa chọn cách ứng phó.

Với ưu tiên hội nhập sâu rộng hơn, ông Wong đề nghị ASEAN tăng cường kết nối trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ số và năng lượng, tiếp tục xây dựng một thị trường thống nhất để doanh nghiệp hoạt động xuyên biên giới thuận lợi hơn. Ông đặc biệt nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng sạch là những lĩnh vực ASEAN cần phối hợp để duy trì sức cạnh tranh trong dài hạn.

Ở ưu tiên thứ hai, Thủ tướng Singapore cho rằng trong một thế giới ngày càng phân cực, ASEAN cần tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và hợp tác với tất cả các đối tác. Năm 2027 cũng đánh dấu 50 năm ASEAN thiết lập quan hệ với Mỹ, Canada và Liên minh châu Âu (EU), cùng 30 năm hợp tác ASEAN+3.

Đánh giá năm Chủ tịch của Philippines, ông Wong ghi nhận việc ASEAN ký kết Hiệp định khung Kinh tế số ASEAN (DEFA) tại hội nghị lần này, với kỳ vọng đưa quy mô kinh tế số ASEAN đạt khoảng 2.000 tỉ USD vào năm 2030. Ông cũng mong đợi Timor-Leste, thành viên thứ 11 của ASEAN, sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2029.

Nhân dịp ASEAN kỷ niệm 60 năm thành lập vào năm 2027, ông Wong khẳng định Singapore sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên để xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự tin và rộng mở với thế giới.

Ba ưu tiên chiến lược cho quan hệ ASEAN - Ấn Độ

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Ấn Độ và lãnh đạo các nước ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 23 - Ảnh: TTXVN

Trước đó tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 23 với sự tham dự của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, các nhà lãnh đạo ghi nhận quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tiếp tục phát triển thực chất.

Thủ tướng Modi khẳng định cam kết không lay chuyển của Ấn Độ đối với vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời thông báo sẽ miễn thị thực du lịch điện tử cho du khách ASEAN.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên chuyển từ hội tụ về lợi ích sang hành động chiến lược chung, đưa các cam kết chính trị thành những kết quả hợp tác cụ thể. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất ba ưu tiên chiến lược.

Thứ nhất là củng cố không gian hòa bình, an ninh và nâng tầm hợp tác biển thành ưu tiên chiến lược. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, đồng thời xem xét thiết lập cơ chế đối thoại biển ASEAN - Ấn Độ.

Thủ tướng cũng hoan nghênh Ấn Độ luôn nhất quán ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông.

Thứ hai là tạo đột phá về liên kết kinh tế, kết nối và năng lực tự cường.

Theo Thủ tướng, hai bên cần sớm hoàn tất rà soát Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA), tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và hàng không, bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực, đồng thời mở rộng hợp tác về AI và công nghiệp bán dẫn.

Thứ ba là thắt chặt liên kết giữa Nhân dân hai bên, thông qua đào tạo nhân lực chất lượng cao, kết nối các trường đại học và mở rộng học bổng trong các lĩnh vực công nghệ, kinh tế xanh.

EAS cần chuyển mạnh sang hợp tác thực chất

Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các nước ASEAN cùng lãnh đạo Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Nga và Mỹ - Ảnh: TTXVN

Tại EAS lần thứ 21 với sự tham dự của lãnh đạo 8 nước đối tác gồm Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Nga và Mỹ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động sâu sắc, EAS cần chuyển mạnh từ đối thoại xây dựng lòng tin sang hợp tác thực chất, hướng tới những kết quả cụ thể.

Thủ tướng đề xuất ba định hướng chiến lược. Trước hết, cần củng cố EAS thành trụ cột của hòa bình, ổn định và tin cậy chiến lược ở khu vực, nâng cao năng lực chủ động dự báo rủi ro, ngăn ngừa xung đột và quản lý khác biệt.

Thủ tướng đề xuất thành lập mạng lưới đường dây nóng thực thi pháp luật EAS nhằm chia sẻ thông tin và phối hợp phản ứng nhanh, gắn với triển khai Công ước Hà Nội về tội phạm mạng.

Về Biển Đông, Thủ tướng kêu gọi bảo đảm thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Định hướng thứ hai là xây dựng chương trình hợp tác hướng tới tương lai, lấy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trọng tâm. Thủ tướng đề xuất chương trình nâng cao năng lực số và thúc đẩy ứng dụng AI cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực.

Thứ ba, EAS cần phát huy vai trò kết nối giữa hợp tác khu vực và quản trị toàn cầu, qua đó chia sẻ kinh nghiệm về tăng trưởng bền vững, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng khẳng định trên cương vị Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027, Việt Nam sẽ nỗ lực gắn kết các chương trình nghị sự của APEC, ASEAN và EAS.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố EAS về "Cùng chèo lái tương lai chung: Ổn định và Đổi mới" và Tuyên bố EAS về tăng cường hợp tác chống lừa đảo trực tuyến.