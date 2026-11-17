Đứng sau phần phục trang của Shin Min Ah là Chae Kyung Hwa, nhà thiết kế từng góp phần làm nên thành công của phim Pachinko - Ảnh: Disney+

Sự trở lại của Shin Min Ah trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc giả tưởng Hoàng hậu tái hôn đang thu hút sự quan tâm của khán giả.

Bộ phim còn có sự tham gia của Lee Jong Suk, Ju Ji Hoon và Lee Se Young, chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên nổi tiếng và phát sóng trên nền tảng Disney+.

Trong phim, Shin Min Ah đảm nhận vai Navier - hoàng hậu của Đế quốc Đông Đại. Khác với hình tượng ngọt ngào thường thấy trong những bộ phim tình cảm hài, nhân vật lần này sở hữu tính cách điềm tĩnh, lý trí và phong thái quyền lực.

Để tái hiện khí chất quý tộc của Navier theo nguyên tác, ê kíp đầu tư nhiều bộ đầm cung đình cầu kỳ, kết hợp vương miện và trang sức lộng lẫy.

Trailer Hoàng hậu tái hôn

Shin Min Ah tái hiện khí chất hoàng hậu

Ở tuổi 42, Shin Min Ah phát huy lợi thế vóc dáng với tỉ lệ cơ thể nổi bật. Những thiết kế có phom dáng dài, phần vai định hình và chi tiết trang trí tinh xảo càng tôn lên thần thái thanh lịch của cô.

Một trong những tạo hình đáng chú ý xuất hiện tại buổi dạ tiệc trong phim. Shin Min Ah diện đầm trắng tinh khôi bằng chất liệu xuyên thấu, điểm xuyết những chi tiết bèo nhún tạo hình ba chiều.

Vương miện bạc ánh trắng kết hợp cùng hoa tai dáng dài và dây chuyền đính ngọc lục bảo hoàn thiện diện mạo hoàng hậu xa hoa, quyền quý.

Vẻ đẹp rạng rỡ kết hợp cùng sự thanh lịch cổ điển của Shin Min Ah thu hút sự chú ý, tạo cảm giác như nhân vật Navier trong nguyên tác bước ra đời thực - Ảnh: Disney+

Với nhân vật Navier, phục trang được xây dựng nhằm khắc họa hình ảnh một nữ hoàng trưởng thành trong môi trường hoàng gia, nơi quyền lực và sự giàu có là một phần của cuộc sống - Ảnh: Disney+

Những lớp lụa mềm mại, kỹ thuật đính kết thủ công, trang sức cầu kỳ cùng phom áo choàng được kết hợp để thể hiện uy thế của người đứng đầu hoàng gia, đồng thời phản ánh sự thịnh vượng của Đế quốc Phương Đông - Ảnh: Disney+

Theo nhà thiết kế Chae Kyung Hwa, Navier có hơn 70 bộ trang phục xuyên suốt 10 tập phim, với tần suất thay đổi từ 4 - 5 lần mỗi ngày. Hầu hết mỗi lần xuất hiện của nhân vật đều gắn với một tạo hình mới.

Đáng chú ý, phần lớn phục trang dành cho Shin Min Ah và các diễn viên chính đều được Chae Kyung Hwa cùng đội ngũ trực tiếp lên ý tưởng và chế tác.

Một số thiết kế cần đến hàng tháng để hoàn thiện, cho thấy mức độ đầu tư công phu của ê kíp trong việc kiến tạo thế giới thời trang xa hoa của bộ phim - Ảnh: Disney+

Những thiết kế trang sức Louis Vuitton xa xỉ

Là đại sứ thương hiệu Louis Vuitton, Shin Min Ah còn xuất hiện với những món trang sức từ nhà mốt Pháp.

Nổi bật trong số đó là bộ đầm dạ hội dài màu xanh lam khói, mang tinh thần hoàng gia hiện đại. Phần vai đệm sắc nét cùng tay áo choàng buông rủ tạo nên đường nét thanh thoát, đồng thời tôn lên vóc dáng của nữ diễn viên.

Cô kết hợp trang phục với các thiết kế thuộc bộ sưu tập trang sức cao cấp của Louis Vuitton, bao gồm dây chuyền, hoa tai và vòng tay.

Những món trang sức góp phần hoàn thiện diện mạo sang trọng, tạo sự kết nối giữa tinh thần hoàng gia trong phim và thẩm mỹ đương đại của Louis Vuitton - Ảnh: Disney+



Điểm trừ trong khâu tạo hình Bên cạnh những lời khen dành cho trang phục, khâu lựa chọn phụ kiện của Hoàng hậu tái hôn cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều. Qua các cảnh quay cận, khán giả phát hiện một số món trang sức được phối cùng một số tạo hình của Shin Min Ah và Lee Se Young trông khá giống đồ chơi bằng nhựa. Một số món phụ kiện còn được cho là có nguồn gốc từ các cửa hàng điện tử giá rẻ của Trung Quốc như Pinduoduo và Temu. Sự thiếu tinh tế trong lựa chọn trang sức khiến tổng thể tạo hình đôi lúc mất đi vẻ xa hoa cần có của thế giới hoàng gia. Đây cũng là điểm trừ đáng tiếc trong bộ phim vốn được đầu tư nhiều vào phục trang và diện mạo nhân vật.