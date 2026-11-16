Shark Bình lãnh 10 năm tù vì rửa tiền gần 320 tỉ đồng trong vụ án Mr Pips

Các bị cáo trong phiên tòa chiều 16-11- Ảnh: GIANG LONG

Chiều 16-11, sau gần ba tuần xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án ông Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, cùng các bị cáo trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Hội đồng xét xử do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa tuyên phạt Shark Bình 10 năm tù về tội rửa tiền.

Đối với hai cấp dưới của Shark Bình tại Công ty Ngân Lượng là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm, hội đồng xét xử cùng tuyên phạt mỗi bị cáo 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội danh trên.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị tuyên phạt Shark Bình 9-10 năm tù. Trong khi luật sư bào chữa cho bị cáo đưa ra nhiều tình tiết xin giảm nhẹ, còn luật sư bảo vệ quyền lợi cho một nhóm bị hại đề nghị tăng hình phạt lên 10-12 năm tù.

Shark Bình bị cáo buộc cung cấp dữ liệu sai cho công an

Theo cáo buộc, từ năm 2019, các sàn giao dịch của Phó Đức Nam sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng làm trung gian thanh toán để tiếp nhận tiền của khách hàng.

Từ tháng 6-2020, Ngân Lượng liên tục nhận được công văn của cơ quan công an yêu cầu xác minh những ví điện tử liên quan đến các sàn giao dịch bị tố giác có dấu hiệu lừa đảo.

Tuy nhiên, thay vì cung cấp đầy đủ dữ liệu giao dịch thực tế, Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo hai cấp dưới phối hợp với phía các sàn sử dụng dữ liệu của ví khác để trả lời yêu cầu xác minh.

Shark Bình tại phiên tòa xét xử vụ án đường dây lừa đảo liên quan Mr Pips - Ảnh: GIANG LONG

Theo viện kiểm sát, dù biết các sàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Shark Bình vẫn chỉ đạo duy trì dịch vụ thanh toán nhằm tiếp tục thu phí.

Cơ quan công tố xác định từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, có 232 bị hại chuyển gần 319 tỉ đồng qua hệ thống Ngân Lượng để nạp vào các sàn giao dịch của nhóm Mr Pips.

Trong phần xét hỏi, Shark Bình khai không trực tiếp gặp, bàn bạc với Phó Đức Nam và chỉ biết đến nhân vật này qua báo chí khi vụ án bị phát hiện.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Bị chất vấn về việc Ngân Lượng nhận hơn 20 công văn của công an nhưng vẫn chuyển yêu cầu xác minh cho phía các sàn chuẩn bị dữ liệu trả lời, ông Bình thừa nhận muốn giữ chân khách hàng lớn, tăng doanh thu.

Tại tòa, Shark Bình nhận trách nhiệm về những chỉ đạo của mình và từng nói “bị cáo nghĩ số mình đi tù rồi”.

Shark Bình xin giảm nhẹ, luật sư bị hại đề nghị tăng án

Trong phần bào chữa, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận việc Ngân Lượng đã nộp 5,7 tỉ đồng khắc phục hậu quả, đồng thời cho rằng doanh nghiệp đã chủ động ngừng cung cấp dịch vụ khi phát sinh nhiều khiếu nại liên quan các sàn giao dịch.

Luật sư cũng viện dẫn hoàn cảnh Shark Bình có bốn người con, trong đó ba cháu dưới 15 tuổi, hai con nhỏ nhất là cặp song sinh sinh năm 2024, để xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngược lại, luật sư bảo vệ quyền lợi cho 8 bị hại bị chiếm đoạt tổng cộng 13,5 tỉ đồng, cho rằng mức án viện kiểm sát đề nghị 9-10 năm tù chưa tương xứng với vai trò, mức độ tham gia, thái độ tại phiên tòa và kết quả khắc phục hậu quả của Shark Bình.

Luật sư đề nghị tăng mức án lên 10-12 năm tù.

Đối đáp, Shark Bình giãi bày về thái độ có phần tươi tắn, lạc quan khi hầu tòa.

Theo ông, sau hơn một năm tạm giam, bản thân đã trải qua đủ những cảm xúc thất vọng, chán nản, căng thẳng. Xác định “tù lâu án dài”, ông cố giữ tinh thần lạc quan để không suy sụp.

Trong lời nói sau cùng, Shark Bình gửi lời xin lỗi các bị hại, nhắc đến bài học về những “điểm mù pháp lý” trong lĩnh vực công nghệ và mong được xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

“Quyền được lao động vẫn là cái khát khao lớn nhất của con người”, ông Bình nói, đồng thời bày tỏ mong muốn sau khi chấp hành án có thể tiếp tục làm việc, khởi nghiệp.

Đối với hai nhân viên Ngân Lượng là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm, viện kiểm sát đề nghị mỗi người 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trước đó, Shark Bình nhiều lần xin hội đồng xét xử “cứu xét” hai cấp dưới, cho rằng họ làm việc theo chỉ đạo và mong được giảm nhẹ hình phạt.