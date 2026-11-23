Sự nhiệt tình đôi khi có thể khiến ranh giới trách nhiệm giữa nhân viên và cấp trên trở nên mờ nhạt - Minh họa: AI

"Em ơi, thêm giúp chị dòng này vào báo cáo rồi gửi lại chị gấp nhé!".

Đó gần như là câu nói quen thuộc mỗi sáng thứ Hai của tôi. Phần báo cáo thuộc trách nhiệm của tôi thường đã hoàn thành từ chiều thứ Sáu tuần trước, nhưng sếp lại có thói quen "nước đến chân mới nhảy", thường đợi sát giờ họp giao ban mới bắt đầu rà soát và hoàn thiện.

Có hôm sếp cũng chủ động soạn báo cáo, nhưng những nội dung tôi đã gửi trước đó vẫn thường được hỏi lại hai, ba lần. Thậm chí, khi đang họp, chị vẫn tranh thủ nhắn tin nhờ tôi chỉnh sửa, bổ sung để kịp trình bày.

Không chỉ báo cáo, những khi sếp đi tiếp khách, gặp gỡ đối tác hay tham gia các cuộc họp khác, phần việc còn dang dở cũng thường được chuyển sang cho tôi xử lý.

Ban đầu, tôi khá hào hứng. Tôi nghĩ đây là dấu hiệu cho thấy mình được tin tưởng, có cơ hội thử sức với những công việc ở cấp độ cao hơn, đồng thời học hỏi thêm cách điều hành và quản lý.

Thấy tôi làm được việc, chị càng thường xuyên nhờ cậy.

Tôi không cảm thấy quá phiền lòng, bởi bản thân cũng muốn học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu trở nên khó hiểu sau một lần quản lý cấp cao hơn sếp nhờ tôi "giúp anh cái này một chút".

Sau đó, chị gọi tôi ra nói chuyện riêng. Chị phê bình người quản lý kia vì có thói quen ỷ lại, thường xuyên đẩy phần việc của mình cho cấp dưới. Chị còn dặn tôi sau này không nên giúp sếp lớn như vậy, bởi mỗi người đều phải có trách nhiệm với công việc của mình.

Nghe những lời ấy, tôi không khỏi băn khoăn. Chị hiểu rõ trách nhiệm của người quản lý, thậm chí còn không đồng tình với việc cấp trên dựa dẫm vào cấp dưới. Vậy tại sao chính chị lại thường xuyên nhờ tôi hoàn thành những phần việc còn dang dở của mình?

Có thể chị không nhận ra sự tương đồng trong cách hành xử của bản thân. Cũng có thể áp lực công việc khiến chị vô tình xem sự hỗ trợ của tôi là điều hiển nhiên.

Tôi không muốn suy đoán quá nhiều về suy nghĩ của sếp, nhưng cũng bắt đầu nhận ra rằng sự nhiệt tình đôi khi có thể khiến ranh giới trách nhiệm giữa nhân viên và cấp trên trở nên mờ nhạt.

Tôi vẫn nghĩ giúp đỡ sếp khi cần thiết là điều bình thường. Nhưng nếu việc hỗ trợ ấy diễn ra thường xuyên, đến mức nhân viên phải chịu trách nhiệm hoàn thành cả những đầu việc vốn thuộc về người quản lý, liệu đó còn là cơ hội học hỏi hay đã trở thành một dạng trách nhiệm ngoài chức phận?

Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ tiếp tục nhiệt tình hỗ trợ hay bắt đầu học cách đặt ra giới hạn?