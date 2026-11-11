Sẽ tịch thu một xe máy bốc đầu, nẹt pô trên đường Kha Vạn Cân

V.V.Tr. lái xe bốc đầu bị cảnh sát giao thông lập biên bản, tịch thu xe - Ảnh cắt từ clip

Chiều 11-11, Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với V.V.Tr. (18 tuổi, ngụ phường Tam Bình) và L.H.T. (22 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) liên quan vụ chạy xe máy bốc đầu, nẹt pô trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân.

Theo đó, V.V.Tr. bị lập biên bản về các hành vi không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; xe có bộ phận giảm thanh nhưng không bảo đảm quy chuẩn về khí thải, tiếng ồn; không có giấy phép lái xe và không có chứng nhận đăng ký xe.

Với các lỗi trên, Tr. dự kiến bị phạt tổng cộng 8,5 triệu đồng và bị tịch thu phương tiện.

Còn L.H.T. bị lập biên bản về các hành vi không đội mũ bảo hiểm; xe có bộ phận giảm thanh nhưng không bảo đảm quy chuẩn về khí thải, tiếng ồn; không có giấy phép lái xe và không có chứng nhận đăng ký xe. Tổng mức phạt dự kiến đối với T. là 12,5 triệu đồng.

Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái cũng đang tiếp tục xác minh chủ các xe để xử lý hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Trước đó, ngày 11-11, Công an phường Linh Xuân phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái mời ba người liên quan vụ việc lên làm việc sau khi phát hiện clip ghi cảnh hai thanh niên chạy xe máy bằng một bánh, nẹt pô inh ỏi trên đường Kha Vạn Cân được chia sẻ trên mạng xã hội.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định những người liên quan gồm V.V.Tr., Đ.N.S. và L.H.T. Cả ba đều làm việc hoặc học nghề tại một tiệm sửa xe máy trên đường Kha Vạn Cân.

Làm việc với công an, Tr. khai là thợ sửa xe tại tiệm, S. đang học nghề, còn T. cũng làm thợ sửa xe máy.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 22h30 ngày 10-11, sau khi tiệm sửa xe hết khách, Tr. lấy xe máy cùng S. chạy thử trên đường Kha Vạn Cân. Trong lúc di chuyển, cả hai không đội mũ bảo hiểm, chạy xe bằng một bánh và nẹt pô gây tiếng ồn.

Riêng T. khai sau khi sửa xe cho khách xong, thấy Tr. và S. lấy xe ra chạy thử nên cũng lấy chiếc xe vừa sửa của khách chạy theo. T. không đội mũ bảo hiểm và không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe do xe là xe khách mang đến tiệm sửa chữa.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý các hành vi vi phạm liên quan.

Chiếc xe bị tịch thu - Ảnh: A.X.