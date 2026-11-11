Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Sẽ tịch thu một xe máy bốc đầu, nẹt pô trên đường Kha Vạn Cân

tác giả
MINH HÒA
MINH HÒA
MINH HÒA

Ngày 11-11, Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai thanh niên liên quan vụ chạy xe máy bốc đầu, nẹt pô gây mất trật tự trên đường Kha Vạn Cân (TP.HCM). Trong đó một xe máy sẽ bị tịch thu.

- Ảnh 1.

V.V.Tr. lái xe bốc đầu bị cảnh sát giao thông lập biên bản, tịch thu xe - Ảnh cắt từ clip

Chiều 11-11, Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với V.V.Tr. (18 tuổi, ngụ phường Tam Bình) và L.H.T. (22 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) liên quan vụ chạy xe máy bốc đầu, nẹt pô trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân.

Theo đó, V.V.Tr. bị lập biên bản về các hành vi không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; xe có bộ phận giảm thanh nhưng không bảo đảm quy chuẩn về khí thải, tiếng ồn; không có giấy phép lái xe và không có chứng nhận đăng ký xe.

Với các lỗi trên, Tr. dự kiến bị phạt tổng cộng 8,5 triệu đồng và bị tịch thu phương tiện.

Còn L.H.T. bị lập biên bản về các hành vi không đội mũ bảo hiểm; xe có bộ phận giảm thanh nhưng không bảo đảm quy chuẩn về khí thải, tiếng ồn; không có giấy phép lái xe và không có chứng nhận đăng ký xe. Tổng mức phạt dự kiến đối với T. là 12,5 triệu đồng.

Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái cũng đang tiếp tục xác minh chủ các xe để xử lý hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Trước đó, ngày 11-11, Công an phường Linh Xuân phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái mời ba người liên quan vụ việc lên làm việc sau khi phát hiện clip ghi cảnh hai thanh niên chạy xe máy bằng một bánh, nẹt pô inh ỏi trên đường Kha Vạn Cân được chia sẻ trên mạng xã hội.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định những người liên quan gồm V.V.Tr., Đ.N.S. và L.H.T. Cả ba đều làm việc hoặc học nghề tại một tiệm sửa xe máy trên đường Kha Vạn Cân.

Làm việc với công an, Tr. khai là thợ sửa xe tại tiệm, S. đang học nghề, còn T. cũng làm thợ sửa xe máy.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 22h30 ngày 10-11, sau khi tiệm sửa xe hết khách, Tr. lấy xe máy cùng S. chạy thử trên đường Kha Vạn Cân. Trong lúc di chuyển, cả hai không đội mũ bảo hiểm, chạy xe bằng một bánh và nẹt pô gây tiếng ồn.

Riêng T. khai sau khi sửa xe cho khách xong, thấy Tr. và S. lấy xe ra chạy thử nên cũng lấy chiếc xe vừa sửa của khách chạy theo. T. không đội mũ bảo hiểm và không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe do xe là xe khách mang đến tiệm sửa chữa.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý các hành vi vi phạm liên quan.

- Ảnh 2.

Chiếc xe bị tịch thu - Ảnh: A.X.

- Ảnh 3.Ủng hộ tịch thu xe đua trái phép

TT - Ý kiến phản hồi bài “Sẽ tịch thu xe đua trái phép?” hầu hết ủng hộ việc tịch thu xe, đồng thời đề nghị bổ sung các hình phạt có tính răn đe khác để ngăn chặn hiệu quả tình trạng đua xe trái phép.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: quái xế TP.HCM quái xế bốc đầu lạng lách tịch thu xe

    Dòng sự kiện: Cảnh sát giao thông xử phạt

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất