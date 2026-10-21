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Tuần tra lúc rạng sáng, cảnh sát xử lý loạt 'quái xế' trên phố Hà Nội

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Rạng sáng 21-10, cảnh sát giao thông phối hợp với công an phường ở Hà Nội tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến đường trung tâm, xử lý nhiều thanh, thiếu niên vi phạm giao thông.

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Cảnh sát kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp rạng sáng 21-10 - Ảnh: THIÊN KHÔI

Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên lái xe lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu vào ban đêm và rạng sáng có xu hướng phức tạp tại một số tuyến đường Hà Nội.

Do đó, rạng sáng 21-10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Nội, triển khai kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm của thanh, thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng sau khi sử dụng rượu, bia.

Đây là đơn vị phụ trách nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội.

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Khoảng 1h sáng 21-10, Trung tá Nguyễn Quang Thành - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, họp nhanh các tổ công tác của đơn vị triển khai nhiệm vụ.

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Khoảng 1h sáng 21-10, Trung tá Nguyễn Quang Thành - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, họp nhanh các tổ công tác của đơn vị triển khai nhiệm vụ. Ngay sau cuộc họp, các tổ công tác triển khai đội hình kiểm soát xuyên đêm trên các tuyến Láng, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc…

Khoảng 2h cùng ngày, các tổ công tác triển khai tuần tra kiểm soát trên các tuyến Láng, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc…

Khi phát hiện cảnh sát, một số trường hợp lập tức tăng ga bỏ chạy. Đáng chú ý, có trường hợp người ngồi sau bị ngã còn người lái xe đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đến khoảng 2h30, tổ công tác tuần tra trên đường Trường Chinh và phát hiện một số nam thanh niên điều khiển xe máy, không đeo biển kiểm soát... nên dừng xe để kiểm tra.

Trong hơn 1 giờ tuần tra, kiểm soát (từ 2h - 3h30), cảnh sát đã kiểm tra gần 100 trường hợp, phát hiện, xử lý 12 trường hợp vi phạm trong đó 6 trường hợp bị tạm giữ xe.

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Trong hơn 1 giờ, cảnh sát đã kiểm tra gần 100 trường hợp, phát hiện, xử lý 12 trường hợp vi phạm trong đó 6 trường hợp bị tạm giữ xe

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Cảnh sát kiểm tra một trường hợp nghi độ pô, thay đổi kết cấu xe

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Các trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử phạt theo quy định

Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết thời gian tới, các đội địa bàn sẽ tiếp tục phối hợp với công an các phường triển khai các phương án kiểm tra, xử lý các vi phạm trong khung giờ đêm muộn, rạng sáng.

Tuần tra lúc rạng sáng, cảnh sát xử lý loạt 'quái xế' vi phạm - Ảnh 11.Thiếu nữ chạy xe SH lạng lách và những người liên quan bị CSGT lập biên bản 10 lỗi

Ba người liên quan vụ xe SH lạng lách trên đường Mễ Trì, Hà Nội, bị xử phạt tổng cộng 37,25 triệu đồng. Chiếc xe còn gắn biển số không đúng với đăng ký.

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HỒNG QUANG
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    Chủ đề: xử lý vi phạm đua xe quái xế lạng lách cảnh sát giao thông

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