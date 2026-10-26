Đổi người lái khi đang chạy xe máy, 2 thiếu niên bị xử phạt, tịch thu xe

Hai thiếu niên đổi người lái trong lúc chiếc xe máy vẫn đang di chuyển - Video: Cục CSGT

Ngày 23-10, Tổ cảnh sát giao thông Nà Hang - Lâm Bình, thuộc Trạm cảnh sát giao thông Hàm Yên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang, đã xác minh vụ việc hai thiếu niên thay nhau điều khiển xe máy khi đang chạy trên đường.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hai nam thiếu niên thực hiện hành vi đổi người lái xe máy trên cầu Thủy Văn, tại Km111+797 quốc lộ 279, thuộc xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định B.N.L. (sinh năm 2009, trú tại thôn Nà Chao, xã Nà Hang) là người điều khiển xe máy mang biển số 22AB-327.XX.

Người còn lại là B.H.P. (sinh năm 2011, cùng trú tại thôn Nà Chao), được L. nhường quyền điều khiển khi xe vẫn đang chạy.

Theo cảnh sát giao thông, hành vi này vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn do người điều khiển có thể mất kiểm soát phương tiện trong quá trình đổi vị trí.

Căn cứ Nghị định 168/2024, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026, B.N.L. vi phạm quy định về người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm³ trở lên. Hành vi này có mức phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.

Hành vi thay người điều khiển khi xe đang chạy thuộc trường hợp bị tịch thu xe theo điểm a khoản 11 điều 7 Nghị định 168/2024.

Đối với B.H.P., hành vi lái xe mô tô, xe máy khi chưa đủ 16 tuổi bị phạt cảnh cáo theo khoản 1 điều 18 của nghị định này.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp liên quan để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân tuyệt đối không thay người điều khiển khi xe đang chạy. Người tham gia giao thông cần tuân thủ quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.