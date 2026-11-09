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Sau 2 ca tử vong do viêm não mô cầu, Cà Mau công bố không phát sinh ca mới

tác giả
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

Sau hơn 10 ngày theo dõi sức khỏe, những người tiếp xúc và có liên quan đến hai trường hợp tử vong do viêm não mô cầu tại tỉnh Cà Mau đều không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, đồng thời chưa phát hiện thêm ca mắc mới.

Sau 2 ca tử vong do viêm não mô cầu, Cà Mau công bố không phát sinh ca mới - Ảnh 1.

Cán bộ y tế địa phương giám sát những người có liên quan đến các ca bệnh viêm não mô cầu tại xã Sông Đốc - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 9-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về việc kết thúc theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc với hai bệnh nhân tại xã Sông Đốc tử vong do não mô cầu hồi cuối tháng 10-2026.

Trước đó, trường hợp đầu tiên ngụ ấp Tân Hòa (xã Sông Đốc) khởi phát bệnh ngày 20-10 với các triệu chứng ớn lạnh, ho, sau đó xuất hiện những mảng xuất huyết trên da. 

Bệnh nhân nhập Bệnh viện Đa khoa Cà Mau sáng 22-10 và được xác định mắc bệnh do não mô cầu nhóm B. Đến ngày 23-10, bệnh diễn tiến nặng, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà và tử vong lúc 19h10 cùng ngày. Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế ghi nhận 37 người có tiếp xúc gần.

Trường hợp thứ hai ở ấp Rạch Dinh (xã Sông Đốc) khởi phát bệnh tối 26-10. Ngày 27-10, bệnh nhân nhập Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời trong tình trạng sốc nhiễm trùng, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau điều trị và xác định nhiễm não mô cầu nhóm B. 

Do diễn tiến nặng dẫn đến suy đa cơ quan, bệnh nhân tử vong lúc 8h20 ngày 28-10. Cơ quan chức năng ghi nhận 50 người tiếp xúc với ca bệnh này.

Theo CDC Cà Mau, tất cả 87 người tiếp xúc và liên quan đến hai ca bệnh đều đã được giám sát sức khỏe trọn 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng. 

Tính đến ngày 8-11, không có trường hợp nào xuất hiện triệu chứng bất thường cũng như không phát hiện ca nhiễm mới, do đó ngành y tế địa phương quyết định kết thúc theo dõi theo đúng quy định.

Sau 2 ca tử vong do viêm não mô cầu, Cà Mau công bố không phát sinh ca mới - Ảnh 2.Đội chăm sóc sức khỏe đến từng nhà xử lý ổ dịch viêm não mô cầu ở TP.HCM

Là một trong ba địa phương đầu tiên của TP.HCM triển khai thí điểm mô hình Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, xã Hiệp Phước đã cho thấy hiệu quả mô hình khi phối hợp với ngành y tế TP nhanh chóng kiểm soát ổ dịch não mô cầu, cắt đứt chuỗi lây nhiễm chỉ trong 24 giờ.

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THANH HUYỀN
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    Chủ đề: dịch tễ Cà Mau Tử vong bệnh viêm não mô cầu

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