Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

2 người tử vong do viêm não mô cầu ở Cà Mau không quen biết nhau

tác giả
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

Ngay sau khi ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh não mô cầu tử vong, ngành y tế Cà Mau đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, không để nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

2 ca tử vong do viêm não mô cầu ở Cà Mau không quen biết nhau - Ảnh 1.

Viện Pasteur TP.HCM họp với Sở Y tế tỉnh Cà Mau để hỗ trợ kiểm soát và hướng dẫn xử trí bệnh - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 30-10, đoàn công tác của Viện Pasteur TP.HCM đã họp với Sở Y tế tỉnh Cà Mau để hỗ trợ kiểm soát và hướng dẫn xử trí bệnh.

Theo điều tra dịch tễ, trường hợp đầu tiên là nữ bệnh nhân 46 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Sông Đốc. Bệnh nhân khởi phát triệu chứng từ ngày 20-10 với biểu hiện ớn lạnh, ho, tự mua thuốc uống nhưng không giảm. Tối hôm sau, người này yếu hai chân, xuất hiện nhiều mảng xuất huyết rải rác toàn thân.

Sáng 22-10, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Đa khoa Cà Mau trong tình trạng tỉnh táo, có các mảng xuất huyết ở mặt, tay chân, ngực và bụng, được theo dõi, điều trị tại khoa truyền nhiễm. Đến trưa 23-10, bệnh diễn tiến nặng, tiên lượng xấu, gia đình xin đưa về nhà. Bệnh nhân tử vong lúc 19h10 cùng ngày.

Trường hợp thứ hai là nữ bệnh nhân 33 tuổi, ngụ ấp Rạch Dinh, xã Sông Đốc. Bệnh nhân phát bệnh với các triệu chứng đau họng, sốt, mệt, nổi ban rải rác. Gia đình tự mua thuốc cho uống nhưng không đỡ.

Chiều 27-10, bệnh nhân nhập Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời trong tình trạng lừ đừ, da xanh, huyết áp tụt, nổi ban khắp người và được chẩn đoán bệnh viêm não mô cầu cấp. Đến khoảng 19h35 cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Dù được điều trị tích cực bằng truyền dịch, thuốc vận mạch và kháng sinh nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Như vậy tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Cà Mau đã ghi nhận 3 ca tử vong vì bệnh viêm não mô cầu.

Bác sĩ Trần Hiến Khóa - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau - cho biết qua điều tra nhiều lần, kể cả từ phía người nhà, xác định hai ca bệnh tử vong này hoàn toàn không quen biết nhau. Hiện ngành y tế vẫn chưa phát hiện được nguồn lây bệnh bắt nguồn từ đâu.

Để khoanh vùng và xử lý ổ dịch, ngành y tế Cà Mau đã rà soát 37 người tiếp xúc với bệnh nhân 46 tuổi và 50 người liên quan trường hợp 33 tuổi để triển khai uống Azithromycin dự phòng liều duy nhất. Trong nhóm tiếp xúc với bệnh nhân thứ hai có 3 học sinh, đã được hướng dẫn nghỉ học, tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trong 10 ngày.

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau và chính quyền địa phương đã phối hợp với các trạm y tế phun hóa chất khử khuẩn môi trường, giám sát chặt các hộ có ca bệnh và người tiếp xúc.

Cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường giám sát tại địa bàn xã Sông Đốc, các trường học và cơ sở y tế; đối chiếu danh sách người tiếp xúc để đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân nhằm chủ động phòng ngừa, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan trước dịch bệnh.

2 ca tử vong do viêm não mô cầu ở Cà Mau không quen biết nhau - Ảnh 2.Sau ổ dịch não mô cầu ở Hiệp Phước, TP.HCM bao phủ đội chăm sóc sức khỏe đến 100% trạm y tế

Từ việc các đội y tế đến từng nhà rà soát, theo dõi người tiếp xúc trong ổ dịch não mô cầu ở Hiệp Phước, TP.HCM muốn nhân rộng mô hình chăm sóc sức khỏe liên tục tại 100% trạm y tế xã, phường, đặc khu.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THANH HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Xử lý phòng bệnh tỉnh Cà Mau viêm não mô cầu tử vong

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất